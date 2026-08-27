Kingdom Hearts 4 – Nomura bestätigt fast doppelt so großes Skript

Kingdom Hearts 4 wird offenbar deutlich erzählerischer als sein direkter Vorgänger. Serien-Schöpfer Tetsuya Nomura hat bestätigt, dass das Skript des kommenden Action-Rollenspiels fast doppelt so umfangreich ausfällt wie jenes von Kingdom Hearts 3.

Damit dürfen sich Fans auf zahlreiche Dialoge, Zwischensequenzen und neue Details zur komplexen Geschichte der Reihe einstellen. Eine doppelt so lange Spielzeit lässt sich aus dem größeren Drehbuch allerdings nicht automatisch ableiten.

Ein außergewöhnlich umfangreiches Skript

Wie groß fällt die Geschichte von Kingdom Hearts 4 aus? Nomura sprach gemeinsam mit Co-Director Tai Yasue über den aktuellen Entwicklungsstand. Demnach erreichte das Skript beinahe den doppelten Umfang des Vorgängers und sorgte entsprechend für einen anspruchsvollen Aufnahmeplan.

Das Skript dieses Spiels ist fast doppelt so umfangreich wie das von Kingdom Hearts 3. Die Aufnahmen waren dadurch wirklich schwierig zu planen. Ich wollte noch weitere Inhalte ergänzen, aber wir hatten die Grenze bereits überschritten.

Ob Kingdom Hearts 4 deshalb auch nahezu doppelt so viele Spielstunden bietet, bleibt offen. Ein umfangreicheres Skript kann schließlich aus längeren Zwischensequenzen, zusätzlichen Gesprächen und einer stärkeren Einbindung der Handlung in das eigentliche Gameplay entstehen.

Fortgeschritten sind bereits die Sprachaufnahmen. Die japanischen Stimmen wurden vollständig aufgenommen, während die Arbeiten an der englischen Fassung derzeit auf Hochtouren laufen. Laut Yasue sind die internationalen Aufnahmen bereits zu etwa 60 bis 70 Prozent abgeschlossen.

Quadratum und die Dandelions rücken in den Mittelpunkt

Warum benötigt Kingdom Hearts 4 so viel Erzählzeit? Ein Grund dürfte die zentrale Rolle der geheimnisvollen Stadt Quadratum sein. Dort existiert eine Gruppe von Schlüsselschwertträgern namens Dandelions, die mit der Regierung von Quadratum zusammenarbeitet. Auch Sora schließt sich dieser Organisation an.

Kingdom Hearts 4 führt damit die Handlung der sogenannten χ-Reihe fort. Charaktere wie Sigurd und Vali sollen im neuen Hauptteil auftreten. Vorkenntnisse aus den teilweise schwer zugänglichen Mobile-Ablegern werden laut Nomura jedoch nicht vorausgesetzt, da das Spiel die relevanten Figuren und Zusammenhänge erneut vorstellt.

Ein eigens eingesetzter Korrekturverantwortlicher überwacht zudem die Kontinuität der umfangreichen Seriengeschichte. Er gleicht das neue Skript mit früheren Ereignissen ab und unterstützt die Kommunikation zwischen Disney, Square Enix und dem Entwicklungsteam. Gerade wegen der engen Verbindung zur χ-Reihe soll verhindert werden, dass sich Widersprüche in die Handlung einschleichen.

Der geplante Release im Jahr 2027

Wann erscheint Kingdom Hearts 4? Square Enix plant die Veröffentlichung für Ende 2027. Das Action-Rollenspiel befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC in Entwicklung.

Auf der D23 im August 2026 präsentierten Square Enix und Disney unter anderem eine Welt auf Grundlage des Pixar-Films Coco. Zudem wurde bestätigt, dass neben Sora auch Micky Maus, Donald Duck und Goofy in spielbaren Abschnitten auftreten werden. Die Freunde suchen dabei nach Hinweisen auf Soras Aufenthaltsort.

Weitere große Enthüllungen könnten vorerst auf sich warten lassen. Nomura erklärte, dass sich das Team nun auf die entscheidende Schlussphase der Entwicklung konzentriert und neue Informationen mit etwas Abstand veröffentlichen möchte.

Freut ihr euch über das beinahe doppelt so umfangreiche Skript oder befürchtet ihr zu viele Zwischensequenzen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.