Kingdom Hearts 4 – Micky, Donald und Goofy sind spielbar, Trailer zeigt Coco-Welt

Square Enix erweitert den spielbaren Cast von Kingdom Hearts 4 deutlich. Ein neuer Trailer, der in der Nacht zum 16. August 2026 beim Kingdom Hearts Deep Dive auf der D23 gezeigt wurde, bestätigt neben Sora drei weitere kontrollierbare Charaktere.

Fans dürfen in bestimmten Abschnitten selbst die Kontrolle über Micky Maus, Donald Duck und Goofy übernehmen. Das gezeigte Material liefert außerdem einen ersten Blick auf die neue Welt zum Pixar-Film Coco und deutet an, dass die Suche nach Sora einen größeren Teil der Handlung einnehmen wird.

Micky erkundet Scala ad Caelum

Welche neuen Charaktere sind in Kingdom Hearts 4 spielbar? Der D23-Trailer zeigt eigenständige Gameplay-Szenen mit Micky Maus, Donald Duck und Goofy. Die drei Disney-Helden begleiten Sora somit nicht nur innerhalb der Geschichte, sondern erhalten eigene spielbare Abschnitte.

Micky verschlägt es offenbar nach Scala ad Caelum, einer für die übergreifende Handlung der Reihe besonders wichtigen Welt. Dort wird der König in eine geheimnisvolle Buchwelt gezogen, deren Gestaltung sich deutlich von den bislang präsentierten Schauplätzen unterscheidet.

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Das Gameplay zeigt Micky bei der Erkundung dieser ungewöhnlichen Umgebung und im Kampf gegen Gegner. Ob dieser Abschnitt lediglich eine kurze Mission darstellt oder Micky häufiger spielbar sein wird, bleibt zunächst offen.

Donald und Goofy setzen die Suche fort

Warum übernehmen Donald und Goofy eigene Missionen? Während Sora an einem anderen Ort festsitzt, setzen seine beiden langjährigen Begleiter ihre Suche nach ihm fort. Der Trailer bestätigt, dass Donald und Goofy dabei nicht ausschließlich als computergesteuerte Gruppenmitglieder auftreten.

Beide Figuren lassen sich einzeln steuern und besitzen ihren bekannten Rollen entsprechende Fähigkeiten. Donald setzt weiterhin auf Magie, während Goofy mit seinem Schild in den Nahkampf zieht. Damit könnte Kingdom Hearts 4 seine Handlung stärker auf mehrere Perspektiven verteilen und regelmäßig zwischen Sora und seinen Verbündeten wechseln.

Ein Teil ihrer Reise führt Donald und Goofy offenbar in die farbenfrohe Welt von Coco. Das gezeigte Material verbindet die markante Optik des Pixar-Films mit schnellen Kämpfen und den für Kingdom Hearts typischen Verwandlungen der Disney-Charaktere.

Mehr Abwechslung für die neue Saga

Welche Bedeutung hat der erweiterte Cast für das Gameplay? Die zusätzlichen Figuren könnten Kingdom Hearts 4 wesentlich abwechslungsreicher machen. Statt die Ereignisse ausschließlich aus Soras Perspektive zu erleben, erhalten Fans direkte Einblicke in die parallelen Unternehmungen seiner Freunde.

Square Enix hat bislang nicht erklärt, wie umfangreich die einzelnen Charakterabschnitte ausfallen oder ob ein freier Wechsel innerhalb von Kämpfen möglich sein wird. Der Trailer macht jedoch deutlich, dass Micky, Donald und Goofy jeweils aktiv in die Handlung eingebunden sind und eigene spielbare Szenen erhalten.

Freut ihr euch darauf, in Kingdom Hearts 4 als Micky, Donald und Goofy zu kämpfen, oder möchtet ihr hauptsächlich Sora steuern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.