Kingdom Hearts 4 zeigt Coco-Welt im neuen Trailer, Release Ende 2027 geplant

Square Enix hat Kingdom Hearts 4 mit einem neuen Trailer zurück ins Rampenlicht gebracht. Im Rahmen der D23 2026 wurde bestätigt, dass Sora in seinem nächsten großen Abenteuer eine Welt besucht, die auf dem beliebten Pixar-Film Coco basiert.

Die farbenfrohe Reise führt den Schlüsselschwertträger in das Reich der Toten. Gleichzeitig hat Square Enix den geplanten Release-Zeitraum eingegrenzt: Kingdom Hearts 4 soll Ende 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.

Soras Reise in das Reich der Toten

Welche neue Welt zeigt der Trailer zu Kingdom Hearts 4? Die präsentierten Szenen orientieren sich deutlich an den Schauplätzen aus Coco. Sora erkundet das von bunten Lichtern, Brücken und Skeletten geprägte Reich der Toten und trifft dabei auf Miguel sowie Héctor.

Auch die Herzlosen treiben in der neuen Welt ihr Unwesen. Erste Kampfszenen zeigen, dass Sora gemeinsam mit den bekannten Filmfiguren gegen die Kreaturen antritt. Damit dürfte Coco nicht nur als visuelle Kulisse dienen, sondern einen eigenen Abschnitt mit Kämpfen, Erkundung und Story-Sequenzen erhalten.

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Passend zum Schauplatz bekommt Sora zudem eine besondere optische Veränderung. Sein Gesicht wird mit einer vom Día de Muertos inspirierten Skelettbemalung versehen, durch die er sich besser in die Bevölkerung des Jenseits einfügt. Solche Anpassungen gehören längst zur Tradition der Reihe und erinnern an Soras unterschiedliche Erscheinungsbilder in Welten wie Halloween Town, Atlantica oder Monstropolis.

Der Auftakt einer neuen Saga

Wann erscheint Kingdom Hearts 4? Square Enix peilt derzeit eine Veröffentlichung gegen Ende 2027 an. Ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt, doch nach der ursprünglichen Ankündigung im Jahr 2022 erhalten Fans damit endlich einen deutlich greifbareren Zeitraum.

Kingdom Hearts 4 bildet den Beginn des Lost Master Arc. Die neue Handlung setzt nach dem Abschluss der Dark Seeker Saga aus Kingdom Hearts 3 und den anschließenden Ereignissen rund um Soras Verschwinden ein. Neben den Disney- und Pixar-Welten spielt dabei Quadratum eine zentrale Rolle, eine ungewöhnlich realistisch gestaltete Metropole, in der Sora nach seinem vorherigen Abenteuer erwacht.

Coco ist die erste große Pixar-Welt, die offiziell für den vierten Hauptteil vorgestellt wurde. Die Themen des Films rund um Familie, Erinnerungen, Verlust und das Leben nach dem Tod könnten besonders gut zur aktuellen Situation von Sora passen. Der Schauplatz dürfte deshalb auch für die übergeordnete Geschichte mehr Bedeutung besitzen als ein gewöhnlicher Abstecher in eine Disney-Welt.

Neue Hoffnung nach langer Wartezeit

Warum sorgt die Coco-Enthüllung für Aufmerksamkeit? Seit der ersten Präsentation von Kingdom Hearts 4 waren neue Informationen über lange Zeit selten. Der D23-Trailer liefert nun nicht nur frisches Gameplay, sondern bestätigt zugleich, dass die Entwicklung weiter voranschreitet und Square Enix die Veröffentlichung für 2027 vorbereitet.

Mit Miguel, Héctor, dem Reich der Toten und Soras passender Verwandlung bringt die Coco-Welt viele Elemente mit, die wie geschaffen für Kingdom Hearts wirken. Nun bleibt spannend, welche weiteren Disney- und Pixar-Schauplätze Square Enix für das neue Abenteuer ausgewählt hat.

Freut ihr euch auf die Coco-Welt in Kingdom Hearts 4, oder hättet ihr lieber einen anderen Pixar-Film gesehen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.