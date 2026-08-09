Silent Hill 2 Patch 1.07 auf PS5 – Black Crush frisst Details im Performance-Modus

Das jüngste Update für Silent Hill 2 sollte die grafische Darstellung auf PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro verbessern. Stattdessen sorgt Patch 1.07 nun für ein neues Problem, das ausgerechnet die ohnehin besonders dunklen Bereiche des Survival-Horror-Spiels betrifft.

Seit der Aktualisierung vom 6. August 2026 berichten Nutzer im Performance-Modus von stark verschluckten Schwarztönen. Konami hat die Probleme inzwischen bestätigt und untersucht gemeinsam mit Bloober Team mögliche Lösungen.

Dunkle Bereiche verlieren wichtige Details

Welchen Grafikfehler verursacht Patch 1.07? Im Performance-Modus werden bestimmte Schatten und dunkle Flächen offenbar so tiefschwarz dargestellt, dass Details nahezu vollständig verschwinden. Dieses Phänomen wird häufig als Black Crush bezeichnet und kann die Lesbarkeit ganzer Szenen beeinträchtigen.

Auf Vergleichsbildern verwandeln sich Bäume und Pflanzen teilweise in beinahe einfarbige schwarze Flächen. Äste, Blätter und andere Strukturen sind kaum noch zu erkennen. Auch in Innenräumen können Ecken wie vollständig schwarze Löcher wirken, obwohl dort eigentlich sichtbare Umgebungsdetails vorhanden sein sollten.

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Eine düstere Präsentation gehört natürlich zur Identität von Silent Hill 2. Wenn die Dunkelheit jedoch wichtige Bildinformationen verschluckt, leidet nicht nur die Grafikqualität, sondern auch die Atmosphäre. Gerade das Zusammenspiel aus Nebel, Schatten und subtilen Details trägt maßgeblich zum beklemmenden Gefühl des Remakes bei.

Qualitätsmodus dient als vorläufige Lösung

Wie können Betroffene den Fehler vorübergehend umgehen? Nach bisherigen Erkenntnissen tritt der massive Black-Crush-Effekt vor allem im Performance-Modus auf. Der Wechsel in den Qualitätsmodus kann das Problem daher zumindest vorübergehend umgehen.

Dieser Kompromiss bringt allerdings einen deutlichen Nachteil mit sich. Silent Hill 2 läuft im Qualitätsmodus lediglich mit 30 Bildern pro Sekunde. Wer den Horrortrip lieber mit einer flüssigeren Darstellung erleben möchte, muss aktuell zwischen einer höheren Bildrate und einer fehlerhaften Darstellung dunkler Szenen abwägen.

Der Fehler betrifft die Versionen für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Die PC-Fassung ist von den Änderungen des Konsolen-Updates nicht betroffen. Konami erklärte am 7. August 2026, dass die Schwierigkeiten im Performance-Modus untersucht werden. Ein Termin für einen weiteren Patch wurde bislang nicht genannt.

Ein weiteres Problem in der langen Patch-Geschichte

Warum ist das Update besonders ärgerlich? Patch 1.07 sollte unter anderem die Leistung in beiden Grafikmodi steigern, die Nebeldarstellung verbessern und störende visuelle Artefakte reduzieren. Auf der PlayStation 5 Pro gab es zuvor bereits auffälliges Flimmern auf Oberflächen, das unter anderem mit der Bildrekonstruktion in Verbindung gebracht wurde.

Das am 8. Oktober 2024 veröffentlichte Remake erhielt starke Kritiken und spielte eine wichtige Rolle bei der Rückkehr der lange ruhenden Horrorreihe. Nach der Einstellung von P.T. und dem damit verbundenen Silent-Hill-Projekt von Hideo Kojima vergingen viele Jahre, bevor Konami die Marke wieder umfangreich aufleben ließ.

Auf Silent Hill 2 folgte 2025 mit Silent Hill f ein komplett neuer Serienteil. Außerdem steht mit Silent Hill: Townfall bereits das nächste Projekt in den Startlöchern. Der aktuelle Grafikfehler ändert damit wenig an den großen Zukunftsplänen der Reihe, dürfte Besitzer einer PlayStation 5 Pro aber besonders enttäuschen.

Habt ihr Silent Hill 2 nach Patch 1.07 ausprobiert und sind euch die verschluckten Schwarztöne ebenfalls aufgefallen? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare.