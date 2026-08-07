Silent Hill 2 Patch 1.07 auf PS5 und PS5 Pro behebt Nebel- und Grafikfehler

Konami und Bloober Team haben überraschend ein neues Update für Silent Hill 2 veröffentlicht. Patch 1.07 steht seit dem 7. August 2026 für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro bereit und konzentriert sich vollständig auf technische Verbesserungen sowie die Beseitigung störender Grafikfehler.

Im Mittelpunkt stehen eine stabilere Performance, eine bessere Darstellung des berühmten Nebels und eine insgesamt sauberere Bildqualität. Besonders Besitzer einer PlayStation 5 Pro dürften auf die Aktualisierung gewartet haben, nachdem die technisch leistungsstärkere Konsole seit dem Launch mit auffälligem Flimmern und weiteren visuellen Problemen zu kämpfen hatte.

Technische Verbesserungen für beide PS5-Konsolen

Welche Verbesserungen bringt Patch 1.07 für Silent Hill 2? Das Update optimiert sowohl den Performance-Modus als auch den Qualitätsmodus auf PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Konami verspricht zudem Verbesserungen an der visuellen Qualität des Nebels, der entscheidend zur bedrückenden Atmosphäre des Survival-Horror-Abenteuers beiträgt.

Darüber hinaus sollen Grafikfehler an verschiedenen Objekten verschwinden. Auch bestimmte Artefakte, die während der Bewegung auftreten konnten, wurden laut den offiziellen Patch Notes korrigiert. Die vollständige Liste der Änderungen fällt überschaubar aus, deckt aber mehrere zentrale Kritikpunkte ab.

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Verbesserte Spielleistung im Performance-Modus und im Qualitätsmodus

Verbesserte Darstellung des Nebels

Behebung visueller Fehler an verschiedenen Objekten

Behebung bestimmter visueller Artefakte, die während der Bewegung auftreten konnten

Verbesserte allgemeine Bildqualität

Patch 1.07 sollte automatisch heruntergeladen werden, sofern Silent Hill 2 bereits auf der Konsole installiert ist. Alternativ lässt sich die Aktualisierung manuell starten. Dazu markiert ihr das Spiel auf dem PS5-Startbildschirm, drückt die Options-Taste des DualSense-Controllers und wählt die Suche nach einem Update aus.

Nachbesserungen für die PlayStation 5 Pro

Warum ist das neue Silent Hill 2 Update besonders für PS5-Pro-Besitzer wichtig? Die Version für Sonys leistungsstärkere Konsole litt seit ihrer Veröffentlichung unter flimmernden Reflexionen, störendem Bildrauschen und auffälligen Schimmer-Effekten. Dadurch wirkte das Horror-Abenteuer stellenweise unruhiger als auf der normalen PlayStation 5.

Ein Update vom November 2024 beseitigte bereits einige Schwierigkeiten, konnte jedoch nicht alle Darstellungsfehler beheben. Im November 2025 bestätigte Konami schließlich weitere Arbeiten an einer umfassenden PS5-Pro-Optimierung. Eine entsprechende Aktualisierung mit verbesserter PSSR-Unterstützung erschien Anfang August 2026, brachte allerdings neue Probleme mit sich.

Patch 1.07 soll nun genau an diesen Stellen nachbessern und unter anderem Schattenflimmern sowie Bewegungsartefakte reduzieren. Ob damit sämtliche technischen Schwächen der PS5-Pro-Fassung verschwunden sind, dürfte sich nach ausführlicheren Tests zeigen.

Ein erfolgreiches Horror-Comeback

Wie erfolgreich ist das Remake von Silent Hill 2? Bloober Teams Neuauflage des PlayStation-2-Klassikers erschien am 8. Oktober 2024 zunächst für PC und PlayStation 5. Trotz hoher Erwartungen überzeugte das Remake sowohl Kritiker als auch viele Fans und erreichte bei OpenCritic zum damaligen Start einen Durchschnitt von 87 Punkten.

Auch kommerziell entwickelte sich Silent Hill 2 zu einem Erfolg. Innerhalb von vier Tagen wurden mehr als eine Million Exemplare verkauft. Seit November 2025 ist das Horror-Abenteuer außerdem für Xbox und Windows erhältlich.

Habt ihr Patch 1.07 bereits installiert und fallen euch Verbesserungen bei Performance, Nebel und Bildqualität auf? Schreibt uns eure Eindrücke in die Kommentare.