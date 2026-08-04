Sephiria ist aus dem Early Access raus – Koop-Roguelite mit Inventar-Twist

Mit Sephiria hat sich ein neuer Koop-Hit auf Steam zurückgemeldet. Das Action-Roguelite von Team Horay verließ am 31. Juli 2026 den Early Access und verbindet auf ungewöhnliche Weise niedliche Pixelgrafik mit hektischen Kämpfen, anspruchsvollen Bossen und umfangreichem Build-Crafting.

Die Mischung erinnert optisch an Stardew Valley, während das hohe Kampftempo Parallelen zu Enter the Gungeon weckt. Kurz nach der Veröffentlichung der Version 1.0 erreichte Sephiria auf Steam einen Höchstwert von 25.859 gleichzeitig aktiven Nutzern. Zudem fallen mehr als 93 Prozent der bisherigen Rezensionen positiv aus.

Niedliche Pixelwelt mit schnellen Kämpfen

Warum erinnert Sephiria an Stardew Valley und Enter the Gungeon? Die farbenfrohe Pixeloptik, die tierischen Figuren und das Dorf auf der Spitze eines gewaltigen Turms sorgen zunächst für eine gemütliche Atmosphäre. Unterhalb dieser friedlichen Kulisse wartet allerdings kein entspanntes Farmleben, sondern eine gefährliche Reise durch prozedural aufgebaute Ebenen.

Wie in den Minen von Stardew Valley geht es immer weiter in die Tiefe. Jede Ebene besitzt einen eigenen Aufbau und konfrontiert euch mit Gegnergruppen, Belohnungen und neuen Entscheidungen. Bei den Kämpfen setzt Sephiria jedoch auf schnelle Nahkampfaktionen, Ausweichmanöver und präzises Positionieren, wodurch das Spiel deutlich näher an der Intensität von Enter the Gungeon liegt.

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Das Abenteuer lässt sich allein oder im Online-Koop mit bis zu vier Personen bestreiten. Gruppenmitglieder können Gegenstände tauschen, gefallene Verbündete wiederbeleben und ihre Fähigkeiten aufeinander abstimmen. Die wichtigsten Inhalte umfassen:

Online-Koop für bis zu vier Personen

Anspruchsvolle und lohnende Bosskämpfe

Umfangreiches Inventar-Management

Verschiedene Waffen und zahlreiche Build-Optionen

Viele sammelbare Artefakte, Tafeln, Tränke und Kostüme

Sechs Kapitel sowie ein vollständiges Ende

Team Horay bezeichnet Sephiria als sein zweites Spiel nach Dungreed. Das 2D-Action-Roguelite erschien am 14. Februar 2018 und konnte ebenfalls sehr positive Steam-Rezensionen sammeln. Sephiria übernimmt einige Ideen zur Charakteroptimierung, wechselt aber in eine Perspektive von oben und führt einen vollständig neuen Cast ein.

Das Inventar entscheidet über jeden Build

Was hebt Sephiria von anderen Roguelites ab? Der wichtigste Unterschied liegt im strategischen Inventarsystem. Gesammelte Artefakte besitzen eigene Effekte, während Tafeln angrenzende Gegenstände verstärken. Nicht nur die gefundene Ausrüstung, sondern auch ihre genaue Anordnung im Inventar beeinflusst daher die Stärke eines Builds.

Zur Auswahl stehen sechs Waffenrichtungen mit insgesamt mehr als 200 Verbesserungen. Hinzu kommen rund 300 Artefakte, etwa 70 Tafeln, mehr als 30 Tränke und verschiedene Talente, Wunder sowie Kostüme. Dadurch lassen sich offensive Nahkampf-Builds, magiebasierte Varianten und stärker auf Überleben ausgelegte Kombinationen erstellen.

Die Version 1.0 ergänzt unter anderem das sechste Kapitel, neue Zwischensequenzen, weitere Quests, zwei zusätzliche Bosse, einen Mini-Boss und das vollständige Ende inklusive Abspann. Außerdem kamen neue Waffenverbesserungen, Artefakte, Tafeln, Tränke und Wunder hinzu. Eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel werden inzwischen ebenfalls unterstützt.

Launch-Rabatt und kostenlose Demo

Wie günstig ist Sephiria zum Start erhältlich? Auf Steam kostet die Vollversion im Rahmen des Launch-Rabatts derzeit 8,87 Euro. Das entspricht einer Ermäßigung von 40 Prozent, die noch bis zum 10. August 2026 angeboten wird.

Wer vor dem Kauf einen Blick auf das ungewöhnliche Roguelite werfen möchte, kann außerdem eine kostenlose Demo herunterladen. Sephiria ist für Windows und macOS erhältlich und bietet neben dem Online-Koop auch einen Einzelspieler-Modus.

Mit seinem starken Start, den positiven Bewertungen und der Mischung aus gemütlicher Pixeloptik und chaotischer Action gehört Sephiria zu den auffälligsten Roguelite-Veröffentlichungen des Sommers 2026. Besonders das komplexe Inventarsystem dürfte Fans beschäftigen, die gern experimentieren und ihre Builds bis ins kleinste Detail optimieren.

Wie gefällt euch die Kombination aus Stardew Valley, Enter the Gungeon und strategischem Inventar-Management? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.