Starsand Island verlässt Early Access am 18. August 2026 – mit Online-Koop

Die gemütliche 3D-Lebenssimulation Starsand Island nimmt Kurs auf ihren vollständigen Release und bringt dabei ein besonders häufig gewünschtes Feature mit. Zum Start der Version 1.0 wird das von Stardew Valley inspirierte Inselabenteuer einen Online-Koop für bis zu vier Personen erhalten.

Entwickler Seed Sparkle Lab hat den Mehrspielermodus gemeinsam mit einem neuen Trailer vorgestellt. Zugleich steht nun der Veröffentlichungstermin fest: Starsand Island soll am 18. August 2026 die Early-Access-Phase verlassen.

Gemeinsames Inselleben für vier Personen

Wie funktioniert der Koop-Modus in Starsand Island? Gruppen aus bis zu vier Personen dürfen die namensgebende Insel gemeinsam erkunden und zahlreichen Aktivitäten nachgehen. Dazu gehören Landwirtschaft, Angeln an der Küste, das Errichten neuer Gebäude und Ausflüge in alte Ruinen, in denen gefährliche Monster warten.

Kooperative Unternehmungen sollen zudem eine spezielle Mehrspieler-Währung einbringen. Diese lässt sich in einem eigenen Koop-Laden gegen exklusive Gegenstände eintauschen. Damit erhalten gemeinsame Sessions zusätzliche Belohnungen, die über das normale Fortschrittssystem hinausgehen.

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Die Mischung aus Ackerbau, Viehzucht, Handwerk, Erkundung und sozialen Beziehungen erinnert deutlich an Stardew Valley. Starsand Island setzt allerdings auf eine vollständig dreidimensionale Anime-Optik und bietet mit Fahrzeugen, umfangreichen Baumöglichkeiten und frei gestaltbaren Grundstücken einen eigenen Ansatz.

Neue Romanzen und ein großes Herbstfest

Welche Inhalte bringt Version 1.0 zusätzlich? Neben dem Koop-Modus baut Seed Sparkle Lab das Beziehungssystem deutlich aus. Insgesamt 19 NPCs erhalten neue Aufgaben beim Erreichen von drei und fünf Herzen. Für die 14 romantischen Charaktere kommen weitere Dating-Aktivitäten hinzu.

Paare können unter anderem Picknicks veranstalten, gemeinsam Drachen steigen lassen oder eine Spielhalle besuchen. Die neuen Begegnungen sollen den Bewohnern mehr Tiefe verleihen und zusätzliche Anreize schaffen, Freundschaften und Romanzen über einen längeren Zeitraum zu pflegen.

Ebenfalls neu ist der Herbstliche Kürbiskarneval. Das saisonale Event umfasst eine eigene Geschichte und exklusive Quests. Während des Festes lassen sich leuchtende Quallen fangen und besondere Kürbisse anbauen. Wer seine Tiere mit speziellen Leckereien füttert, kann sie sogar Süßigkeiten produzieren lassen.

Als Belohnungen winken Outfits, Make-up, Emotes, Rezepte, Möbelstücke und verschiedene Sammelobjekte. Damit erweitert das Update nicht nur den sozialen Bereich, sondern liefert auch neue Beschäftigungen für Fans des Dekorierens und Sammelns.

Vollversion für PC und aktuelle Konsolen

Auf welchen Plattformen erscheint Starsand Island? Die Early-Access-Version ist seit dem 11. Februar 2026 für PC und Xbox Series X/S verfügbar. Mit dem vollständigen Release am 18. August 2026 sollen zusätzlich Versionen für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Physische Ausgaben für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 sind für den 12. November 2026 vorgesehen. Eine Handelsfassung für Xbox Series X/S wurde bislang nicht angekündigt. Der Preis soll mit dem Ende der Early-Access-Phase nicht angehoben werden, ein bestätigter Verkaufspreis für Deutschland steht derzeit allerdings noch aus.

Eine offizielle Roadmap für weitere Inhalte nach Version 1.0 liegt noch nicht vor. Die bislang vorgestellten saisonalen Ideen deuten jedoch an, dass Seed Sparkle Lab die Insel auch nach dem vollständigen Launch weiter ausbauen könnte.

Freut ihr euch auf den Vier-Personen-Koop von Starsand Island oder genießt ihr solche Landwirtschaftssimulationen lieber allein? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.