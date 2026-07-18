Emberville im Early Access – Ben Starr und Jennifer English neu im Cast

Emberville, das kommende Farm-und-Fight-RPG des irischen Studios Cygnus Cross, stockt kurz vor dem Early-Access-Start noch einmal prominent auf: Ben Starr und Jennifer English gehören ab sofort offiziell zur bereits auffällig stark besetzten Sprecherliste. Damit rückt das Spiel, das sich spielerisch zwischen Cozy-Farming und Action-RPG positioniert, auch in Sachen Inszenierung näher an große Genreproduktionen heran.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Emberville soll am 27. Oktober 2026 im Steam Early Access starten, und die Entwickler nutzen die letzten Monate vor dem Release, um den Cast öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Wer auf Sprachausgabe und Charaktere mit Profil steht, bekommt hier schon vorab ein klares Signal: Cygnus Cross will das Debütprojekt nicht klein wirken lassen.

Neue Stimmen für das Farm-und-Fight-RPG

Wer ist neu im Sprecherteam von Emberville? Neben Ben Starr und Jennifer English wurden in einem spielerisch inszenierten Cast-Video insgesamt 18 neue Sprecherinnen und Sprecher für Emberville bestätigt. Ebenfalls neu dabei ist Matthew Mercer, der in vielen großen Games feste Größe ist.

Cygnus Cross hat dabei zwar die neuen Namen veröffentlicht, aber nicht verraten, welche Rollen die jeweiligen Personen im Spiel übernehmen. Trotzdem lässt die Mischung aus AAA-erfahrenen Profis und bekannten Creator-Persönlichkeiten darauf schließen, dass Emberville sowohl klassische Story-Szenen als auch humorvolle Nebenfiguren und Cameos bieten könnte.

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Ben Starr

Jennifer English

Matthew Mercer

Nick Apostolides

Elias Toufexis

Briana White

Anjali Bhimani

Harry McEntire

David Menkin

Rich Keeble

Kirsty Rider

Lily LilyPichu Ki

Dillon Francis

Alex Ponton

Cahla Cahlaflour Thorman

Michael Bryan

Lucy Elliott

So prominent ist der Emberville-Cast inzwischen

Welche bekannten Namen sind bereits bestätigt? Schon vor der aktuellen Erweiterung hatte Cygnus Cross mehrere hochkarätige Sprecher angekündigt. Dazu zählen Doug Cockle, bekannt als Stimme von Geralt von Riva, sowie Amelia Tyler, die viele als Erzählerin aus Baldur’s Gate 3 kennen. Außerdem sind Abubakar Salim und Alex Jordan Teil des Line-ups.

In der Summe wirkt Emberville damit wie ein Projekt, das bewusst auf starke Sprecherpräsenz setzt, um seine Welt und Figuren schnell einprägsam zu machen. Auffällig ist auch der Zeitpunkt rund um Jennifer English: Erst vor Kurzem zog sie sich aus Tides of Annihilation aus gesundheitlichen Gründen zurück. Dass sie nun bei Emberville gelistet ist, deutet darauf hin, dass ihre Arbeiten hierfür bereits abgeschlossen sein könnten.

Actor Past Video Game Credits Abubakar Salim Assassin’s Creed Origins (Bayek of Siwa), Dying Light: The Beast (Keller), Tales of Kenzera: ZAU (Zau) Alex Jordan Cyberpunk 2077 (Mr. Hands), Dragon Age: The Veilguard (Rook), Split Fiction (Ice King) Alex Ponton Amelia Tyler Baldur’s Gate 3 (Narrator), Hades II (Hecate), Divinity: Original Sin 2 (Malady) Anjali Bhimani Avowed (Yatzli), Overwatch (Symmetra), Starfield (Commander Natara / The First) Ben Starr Final Fantasy XVI (Clive Rosfield), Clair Obscur: Expedition 33 (Verso), Hades II (Prometheus) Briana White Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth (Aerith Gainsborough) Cahla Cahlaflour Thorman Star Trucker (Star Break Supplies radio advertisement) David Menkin Pragmata (Hugh Williams), Final Fantasy XVI (Barnabas Tharmr), Assassin’s Creed Valhalla (Dag) Dillon Francis Verschiedene Songs, unter anderem für Saints Row IV (I.D.G.A.F.O.S. und Messages), Forza Horizon 2 (Get Low), TopSpin 2K25 (Heartbreak Feels So Good remix) Doug Cockle The Witcher 3: Wild Hunt (Geralt of Rivia), The Alters (Terrence Maxwell), Baldur’s Gate 3 (Bhaal) Elias Toufexis Deus Ex: Human Revolution (Adam Jensen), Starfield (Sam Coe), Marathon (Assassin und ROOK) Harry McEntire Assassin’s Creed Valhalla (Hunwald), Arknights (Verdant), Xenoblade Chronicles 3 (Noah und N) Jane Perry Hitman (Diana Burnwood), Resident Evil Requiem (Alyssa Ashcroft), Saros (Sheridan Bouchard) Jennifer English Baldur’s Gate 3 (Shadowheart), Clair Obscur: Expedition 33 (Maelle), Elden Ring (Latenna the Albinauric) Kirsty Rider Clair Obscur: Expedition 33 (Lune), Sifu (Kuroki und Shiroizu) Lily LilyPichu Ki Genshin Impact (Sayu), Cookie Run: Kingdom (Onion Cookie) Lucy Elliott Matthew Mercer Overwatch (Cole Cassidy), Resident Evil 6 (Leon S. Kennedy), Final Fantasy VII Rebirth (Vincent Valentine) Michael Bryan Atlas Fallen (Arif), MechWarrior 5: Mercenaries (Base Commander) Nick Apostolides Resident Evil Requiem (Leon S. Kennedy), The Outer Worlds 2 (additional voices), Life is Strange 2 (Charles Eriksen) Rich Keeble Clair Obscur: Expedition 33 (Monoco), Marathon (UESC Captain Orion), LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (Harvey Dent / Two-Face und Deathstroke)

Release-Plan, Plattformen und das Spielkonzept

Wann erscheint Emberville und was erwartet euch spielerisch? Emberville ist als Steam-Early-Access-Titel für den 27. Oktober 2026 geplant und soll zunächst nur auf PC erscheinen. Konsolenfassungen sind vorgesehen, sollen aber erst rund um die Version 1.0 folgen.

Inhaltlich setzt Cygnus Cross auf einen Mix, der klar an Stardew Valley erinnert, gleichzeitig aber auch Action-RPG-DNA im Stil von Diablo verspricht. Ihr baut die namensgebende Stadt Emberville wieder auf, arbeitet an eurem Fortschritt über Farming- und Aufbau-Elemente und stellt euch gleichzeitig feindlichen Kräften, die das Gebiet bedrohen.

Die Early-Access-Phase soll laut Studio mindestens ein Jahr dauern. Damit liegt ein vollständiger Release frühestens im späten Jahr 2027 im Bereich des Möglichen, abhängig davon, wie schnell Inhalte, Balancing und Features in der Testphase reifen.

Wie wichtig ist euch eine große Sprachausgabe in Cozy-Games mit Kampfanteil, und welche der bestätigten Stimmen passt eurer Meinung nach am besten zu Emberville? Schreibt es gern in die Kommentare.