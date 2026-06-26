Kingdom Come: Deliverance 2 hat den nächsten großen Meilenstein erreicht. Wie Warhorse Studios und Deep Silver offiziell bekannt geben, wurde das Mittelalter-Rollenspiel inzwischen weltweit mehr als 6 Millionen Mal verkauft.

Damit bleibt Kingdom Come: Deliverance 2 auch lange nach dem Release eines der erfolgreichsten Rollenspiele der vergangenen Jahre. Zur Feier des Erfolgs ist der Titel aktuell außerdem im Steam Summer Sale vertreten. Dort gibt es ausgewählte Produkte der Reihe mit Rabatten von bis zu 80 Prozent.

Kingdom Come Deliverance 2 bleibt ein großer Erfolg

Der Erfolg kommt nicht ganz überraschend. Schon zum Start wurde Kingdom Come: Deliverance 2 von vielen Fans und Kritikerinnen gefeiert. Später folgten mehrere Nominierungen als Spiel des Jahres, darunter auch bei den Game Awards. Zusätzlich gewann das Rollenspiel den BAFTA Games Award in der Kategorie „Best Narrative“.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Warhorse Studios mit der Reihe weiterhin eine recht eigene Nische besetzt. Statt klassischer Fantasy mit Drachen, Magie und Auserwählten setzt Kingdom Come: Deliverance 2 auf ein historisch geerdetes Mittelalter, harte Kämpfe, viel Rollenspiel-Freiheit und einen Helden, der eben nicht als unbesiegbarer Übermensch durch Böhmen spaziert.

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Oder anders gesagt: Heinrich stolpert, blutet, verhandelt, lügt, lernt lesen und wird dabei offenbar weiterhin von Millionen Menschen gern begleitet.

Neues Update bringt eine Gaukler-Quest

Ganz nebenbei hat Warhorse Studios auch noch ein neues Update veröffentlicht. Patch 1.5.6 fällt zwar nicht riesig aus, bringt aber eine kleine Überraschung mit: die neue Nebenquest „Jester’s Visit“.

Dabei taucht ein merkwürdiger Gaukler vor der Schenke Hangman’s Halter auf und ruft etwas über ein seltsames neues Spiel. Was genau dahintersteckt, sollen Spielerinnen und Spieler selbst herausfinden. Passend dazu zeigt Warhorse Heinrich sogar im Gaukler-Kostüm.

Außerdem enthält das Update mehrere technische Anpassungen und Fehlerkorrekturen. Unter anderem gibt es nun Unterstützung für den Steam Controller. Dazu kommen Verbesserungen im Hardcore-Modus, aktualisierte Credits und ein Fix für ein Problem in der Quest „So It Begins…“, bei dem bestimmte Charaktere unter speziellen Umständen weiterhin rekrutiert werden mussten, obwohl sie bereits tot waren.

Warhorse arbeitet bereits an neuen Open-World-Rollenspielen

Für Warhorse Studios ist der Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2 offenbar nicht das Ende der Reise. Das Studio hatte bereits bestätigt, an zwei neuen Open-World-Rollenspielen zu arbeiten. Dazu gehören ein neues Abenteuer im Kingdom Come-Universum und ein Rollenspiel, das in Mittelerde angesiedelt ist.

Konkrete Details zu den neuen Projekten gibt es bislang noch nicht. Die Richtung ist aber klar: Warhorse will auch in Zukunft große Rollenspielwelten bauen.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.