GTA 6 bekommt offenbar neuen Charakter: Wolverine-Star spielt wohl Ellis

Rockstar Games hält sich bei der Story und dem Cast von GTA 6 weiterhin extrem bedeckt. Neben Jason Duval und Lucia Caminos ist bislang nur wenig darüber bekannt, welche Figuren im Verlauf der Handlung wirklich eine größere Rolle spielen werden. Jetzt gibt es allerdings einen neuen Hinweis auf einen weiteren Charakter.

Auf auf dem Branchenprofil des Schauspielers Brett Gipson taucht ein Eintrag zu Grand Theft Auto 6 auf. Dort wird Gipson mit der Rolle „Ellis“ geführt. Als Umfang wird „Supporting“ angegeben, also eine Nebenrolle beziehungsweise unterstützende Rolle.

Spannend ist das vor allem, weil Gipson 2026 offenbar gleich in zwei großen Blockbuster-Spielen vertreten ist. In Marvel’s Wolverine von Insomniac Games spielt er Sabretooth, einen der wichtigsten Gegenspieler von Logan.

Wer ist Ellis in GTA 6?

Wer Ellis in GTA 6 ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Rockstar hat den Charakter bislang nicht offiziell vorgestellt. Auch aus den bisherigen Trailern geht nicht klar hervor, ob Ellis bereits zu sehen oder zu hören war.

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Der Eintrag als „Supporting“-Rolle ist trotzdem interessant. Das klingt zumindest nach mehr als einem einfachen Passanten oder zufälligen NPC. Möglich wäre eine Figur aus der Hauptstory, ein Kontakt in der Unterwelt von Leonida, ein Nebencharakter in einer Missionsreihe oder eine Rolle im Umfeld von Jason und Lucia.

Gerade bei Rockstar-Spielen können solche Nebenfiguren wichtig werden. GTA 5 lebte nicht nur von Michael, Franklin und Trevor, sondern auch von zahlreichen Nebencharakteren, Auftraggebern, Gegenspielern und schrägen Bekanntschaften. Ob Ellis in GTA 6 eine vergleichbare Funktion bekommt, bleibt aber reine Spekulation.

GTA 6 und Wolverine teilen sich offenbar einen Schauspieler

Für Brett Gipson könnte 2026 damit ein ziemlich großes Gaming-Jahr werden. Marvel’s Wolverine erscheint bereits am 15. September 2026 exklusiv für PS5. Dort übernimmt Gipson laut den aktuellen Angaben die Rolle von Sabretooth, der in den Comics zu den bekanntesten und brutalsten Gegenspielern von Wolverine gehört.

Nur rund zwei Monate später folgt dann GTA 6. Rockstars neues Open-World-Spiel erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Sollte der Eintrag stimmen, wäre Gipson also kurz nacheinander in zwei der größten Spiele des Jahres vertreten.

Beide Titel könnten im Herbst 2026 auch für Sony wichtig werden. Marvel’s Wolverine ist ein PS5-Exklusivtitel, während GTA 6 zwar auch für Xbox Series X|S erscheint, aber sehr wahrscheinlich ein massiver Hardware-Treiber für PS5 und PS5 Pro werden dürfte.

Rockstar bestätigt den Cast weiterhin nicht

Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games gibt es bislang nicht. Das Studio spricht traditionell erst sehr spät oder gar nicht ausführlich über Sprecherinnen, Sprecher und Storydetails. Gerade bei GTA 6 dürfte Rockstar besonders vorsichtig sein, weil jede neue Information sofort von Fans analysiert wird.

Der Hinweis stammt allerdings nicht aus einem anonymen Forum, sondern aus einem öffentlich einsehbaren Schauspielerprofil. Solche Einträge können natürlich geändert oder auch vorzeitig veröffentlicht werden, sind aber deutlich greifbarer als klassische Gerüchte.

Ob Ellis im nächsten Trailer auftaucht, bleibt offen. Der nächste feste Termin rund um GTA 6 ist der 25. Juni 2026. Dann starten die Vorbestellungen offiziell. Viele Fans hoffen, dass Rockstar in diesem Zuge auch Preise, Editionen, Boni oder vielleicht sogar weiteres Material zeigt.

GTA 6 bleibt voller offener Fragen

Bis dahin bleibt die Liste der offenen Fragen lang. Rockstar hat bislang weder die Editionen noch den Preis von GTA 6 offiziell genannt. Auch Trailer 3 wurde noch nicht angekündigt. Der neue Hinweis auf Ellis zeigt aber einmal mehr, wie groß das Interesse an jedem Detail ist.

Selbst ein einzelner Name auf einem Schauspielerprofil reicht inzwischen aus, um neue Spekulationen über Story, Figuren und mögliche Missionen auszulösen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen starten am 25. Juni 2026. Marvel’s Wolverine erscheint bereits am 15. September 2026 exklusiv für PS5.