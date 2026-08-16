Kingdom Hearts 4 erscheint 2027 – Nomura weist Verschiebungszweifel zurück

Nach jahrelanger Ungewissheit steht das Release-Zeitfenster für Kingdom Hearts 4 fest. Square Enix plant die Veröffentlichung für Ende 2027 und will das Action-Rollenspiel gleichzeitig für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Xbox on PC, Steam und den Epic Games Store herausbringen.

Viele Fans reagierten dennoch skeptisch und rechneten bereits mit einer Verschiebung ins Jahr 2028. Serienschöpfer und Director Tetsuya Nomura nutzte deshalb das Kingdom Hearts Deep Dive Panel auf der D23 2026 in Anaheim, um die Zweifel deutlich zurückzuweisen.

Klare Ansage zum Release-Zeitfenster

Wann erscheint Kingdom Hearts 4? Laut Nomura soll Soras nächstes großes Abenteuer definitiv im Jahr 2027 veröffentlicht werden. In einem übersetzten Ausschnitt des Panels ging der Director direkt auf die skeptischen Reaktionen aus der Community ein.

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Unterstützung erhielt Nomura von Co-Director Tai Yasue. Dieser erklärte ebenfalls, dass die Entwicklung planmäßig verlaufe und das Team den angepeilten Termin zu 100 Prozent erreichen werde. Ein konkreter Veröffentlichungstag steht allerdings weiterhin nicht fest.

Nomura zufolge schreiten die Arbeiten sogar deutlich schneller voran als erwartet. Nach dem Auftritt auf der D23 wollten er und Yasue direkt nach Tokio zurückkehren, um die Entwicklung fortzusetzen. Der Nachfolger von Kingdom Hearts 3 und Kingdom Hearts: Melody of Memory soll damit pünktlich zum 25. Jubiläum der Reihe erscheinen.

Die Welt von Coco und neue spielbare Figuren

Welche neuen Inhalte zeigt Kingdom Hearts 4? Während der D23 präsentierten Disney und Square Enix eine Welt auf Basis des Pixar-Films Coco. Im Trailer kämpfen Sora, Miguel und Héctor gemeinsam gegen die Herzlosen, während Sora eine passende Kleidung und ein thematisch gestaltetes Schlüsselschwert trägt.

Eine erweiterte Version des Trailers bestätigte zudem König Micky, Donald und Goofy als spielbare Figuren. Auch Riku war mit einem überarbeiteten Erscheinungsbild zu sehen. Donald und Goofy werden im Verlauf der Geschichte ebenfalls das farbenfrohe Reich der Toten besuchen.

Kingdom Hearts 4 beginnt in Quadratum, einer modernen Metropole, in der Sora nach den Ereignissen der vorherigen Spiele erwacht. Neben schnellen Kämpfen und Magie erweitert die neue Build-Mechanik seine Handlungsmöglichkeiten. Wie die Handlung von Coco mit Soras Rückkehr in seine ursprüngliche Welt verbunden wird, bleibt vorerst offen.

Ein starkes Jahr für Square Enix

Welche weiteren Square-Enix-Spiele erscheinen 2027? Kingdom Hearts 4 reiht sich in einen umfangreichen Veröffentlichungskalender des Publishers ein. Bereits im Januar 2027 soll die Erweiterung Final Fantasy 14: Evercold erscheinen, während Final Fantasy 7 Revelation für das Frühjahr 2027 vorgesehen ist.

Zusätzlich arbeitet Disney an einer Kingdom Hearts Animationsserie für Disney Plus. Nomura ist nach eigenen Angaben stark in die Produktion eingebunden, ein Starttermin wurde bislang jedoch nicht genannt. Zum Abschluss des D23 Panels stellten Haley Joel Osment und David Gallagher außerdem Szenen aus dem Ende von Kingdom Hearts 2 gemeinsam auf der Bühne nach.

Glaubt ihr an eine Veröffentlichung von Kingdom Hearts 4 im Jahr 2027 oder rechnet ihr trotz der klaren Aussagen noch mit einer Verschiebung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.