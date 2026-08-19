Kingdom Hearts 4 – Coco-Welt bestätigt, Leak-Liste der Welten im Überblick

Eine neue Präsentation zu Kingdom Hearts 4 sorgt für frischen Gesprächsstoff. Square Enix hat im Rahmen der D23 offiziell bestätigt, dass Sora im kommenden Action-Rollenspiel eine Welt aus dem Pixar-Film Coco besuchen wird.

Diese Ankündigung ist besonders interessant, weil Coco bereits auf einer angeblich internen Weltenliste auftauchte, die im August 2025 online die Runde machte. Damit erhält der damalige Leak zumindest einen ersten Treffer, auch wenn die übrigen Angaben weiterhin als unbestätigtes Gerücht behandelt werden müssen.

Coco feiert seine Kingdom-Hearts-Premiere

Welche neuen Details wurden zu Kingdom Hearts 4 enthüllt? Der aktuelle Trailer zeigt Sora in der farbenfrohen Welt der Toten aus Coco. Passend zur Vorlage trägt der Held ein thematisch gestaltetes Schlüsselschwert und bewegt sich durch eine Umgebung, die den unverwechselbaren Stil des Pixar-Films aufgreift.

Neben Sora sollen auch Donald, Goofy und Micky Maus spielbar sein. Damit scheint Square Enix die Handlung stärker auf mehrere bekannte Figuren zu verteilen, ohne Soras zentrale Rolle innerhalb der neuen Geschichte aufzugeben.

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Außerdem wurde das Release-Zeitfenster konkretisiert. Kingdom Hearts 4 soll Ende 2027 erscheinen. Die Entwicklung sei bereits weit genug fortgeschritten, um an diesem Zeitraum festzuhalten. Die lange Wartezeit seit der ursprünglichen Ankündigung im April 2022 hat damit zumindest ein absehbares Ende.

Die vollständige Liste der angeblichen Welten

Welche Welten nennt der Leak aus dem Jahr 2025? Die geleakte Übersicht soll eine frühe Auswahl möglicher Schauplätze zeigen. Darunter befinden sich bekannte Kingdom-Hearts-Orte, zahlreiche Disney- und Pixar-Welten sowie mehrere eigenständige Bereiche aus Ralph reichts.

Die letzte Welt aus Kingdom Hearts 3

Quadratum

Der mysteriöse Turm

Hercules mit der Unterwelt des Hades

Vaiana

Küss den Frosch

Ralph reichts mit Game Central Station

Ralph reichts mit Niceland

Ralph reichts mit dem Cybug-Sektor

Ralph reichts mit dem Süßigkeiten-Königreich

Zoomania

Die Unglaublichen

Merida Legende der Highlands

Alles steht Kopf

Coco

WALL-E

Star Wars

Scala ad Caelum

Radiant Garden

Die Inseln des Schicksals

Eine bislang unbekannte Welt mit der Bezeichnung WF

Besonders auffällig ist der hohe Anteil an Pixar-Produktionen. Mit Die Unglaublichen, Alles steht Kopf, Coco und WALL-E würde Kingdom Hearts 4 mehrere Filme aufgreifen, die bisher noch keine vollständig erkundbaren Welten innerhalb der Hauptreihe erhalten haben.

Auch Ralph reichts nimmt auf der Liste ungewöhnlich viel Platz ein. Game Central Station, Niceland, der Cybug-Sektor und das Süßigkeiten-Königreich könnten entweder als getrennte Gebiete oder als Bestandteile einer großen zusammenhängenden Welt umgesetzt werden.

Ein Treffer macht noch keine Bestätigung

Warum gewinnt der Kingdom-Hearts-4-Leak an Glaubwürdigkeit? Coco war Teil der angeblich frühen Weltenauswahl und wurde nun tatsächlich offiziell angekündigt. Das beweist jedoch nicht, dass das Dokument echt ist oder sämtliche aufgeführten Schauplätze im fertigen Spiel enthalten sein werden.

Eine Coco-Welt galt bereits vor der Bestätigung als naheliegender Fanwunsch. Der Film passt mit seinen Themen rund um Tod, Erinnerung und familiäre Verbindungen zudem gut zu Soras aktueller Situation. Eine erfundene Wunschliste hätte den Pixar-Hit daher ebenfalls problemlos enthalten können.

Ähnliches gilt für Star Wars. Bereits seit dem ersten Enthüllungstrailer wird über einen entsprechenden Schauplatz spekuliert, nachdem Fans in einer Waldszene ein Objekt erkannt haben wollen, das dem Fuß eines AT-ST ähnelt. Eine offizielle Bestätigung für eine Star-Wars-Welt gibt es weiterhin nicht.

Weitere Ankündigungen werden zeigen, ob die Liste noch mehr Treffer landet. Besonders Welten zu Vaiana, Zoomania, WALL-E oder Die Unglaublichen könnten die Glaubwürdigkeit des Leaks deutlich erhöhen. Welche der genannten Welten würdet ihr am liebsten in Kingdom Hearts 4 erkunden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.