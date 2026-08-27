Never Sort By Color – Sortiersimulation mit 100.000 Steinen kommt 2026

Eine gigantische Menge unsortierter Klemmbausteine auf dem Boden klingt für Sammler zunächst wie der absolute Albtraum. Genau dieses Chaos bildet jedoch das Fundament von Never Sort By Color, einer ungewöhnlichen Organisationssimulation, die am 10. November 2026 für PC auf Steam erscheinen soll.

Das Indie-Spiel wird allein von Bryan Livingston entwickelt und setzt auf generische Kunststoffbausteine. Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein offizielles LEGO-Produkt. Für Fans digitaler Klemmbausteine könnte der Titel dennoch interessant werden, während mit LEGO Skylines bereits ein weiteres Bauprojekt für Steam und Konsolen angekündigt wurde.

Ein riesiger Haufen wartet auf Ordnung

Wie funktioniert Never Sort By Color? Ihr erbt eine Werkstatt, deren Boden unter einem Berg aus mehr als 100.000 Kunststoffteilen verschwunden ist. Aus der First-Person-Perspektive müsst ihr jedes Teil untersuchen und gemeinsam mit identischen Bausteinen einsortieren.

Die wichtigste Regel steckt bereits im Namen: Sortiert wird nicht nach Farbe, sondern nach Größe und Bauteiltyp. Dadurch soll später jedes benötigte Element schnell auffindbar sein. Wer unterschiedliche Steine in denselben Behälter wirft, bekommt die Folgen spätestens beim Zusammenstellen eines Bauprojekts zu spüren.

Damit die Mammutaufgabe nicht zu einer endlosen Fleißarbeit wird, stehen nach und nach verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung:

Der Greifhaken zieht sämtliche losen Exemplare eines ausgewählten Bauteils aus dem Haufen.

Das Sortierauge hebt alle identischen Teile im Chaos optisch hervor.

Das Siebtablett trennt größere Mengen mithilfe der Schwerkraft nach ihrer Größe.

Die Eimer-Sortierung verbindet Behälter mit Tasten, wodurch Bausteine besonders schnell abgelegt werden können.

Die Suchfunktion zeigt beim Hochhalten eines Teils den passenden Aufbewahrungsort in der Werkstatt an.

Die Belohnung wächst direkt in der Werkstatt

Welche Belohnung wartet nach dem Sortieren? Zwischen den Bausteinen liegen Anleitungsbücher für sogenannte MOC-Modelle. Dabei handelt es sich um eigene Kreationen verschiedener realer Baumeister, deren Entwürfe für das Spiel lizenziert oder beigesteuert wurden.

Sobald genügend passende Teile in den Schubladen liegen, lassen sich die benötigten Elemente zusammenstellen. Anschließend setzt sich das ausgewählte Modell in einer Zeitrafferanimation Stein für Stein zusammen. Fertige Feuerwehrautos, Raumschiffe, Fahrzeuge und Gebäude verschwinden danach nicht, sondern bleiben als Dekoration in der Werkstatt.

Neue Behälter, Tabletts und Schrankwände sollen zusätzliche Möglichkeiten zur Organisation bieten. Gleichzeitig lässt sich der Raum frei dekorieren, wodurch aus der anfänglichen Katastrophe langsam ein gemütliches Klemmbaustein-Museum entsteht. Zeitlimits oder klassische Niederlagenbedingungen gibt es nicht, der sichtbare Wandel vom Chaos zur Ordnung bildet den eigentlichen Spielfortschritt.

Steam-Release im November 2026

Wann erscheint die entspannte Sortiersimulation? Never Sort By Color soll am 10. November 2026 auf Steam veröffentlicht werden. Bestätigt sind ein Einzelspieler-Modus, Steam-Erfolge, Steam Cloud sowie Familienbibliothek-Unterstützung.

Die Benutzeroberfläche wird auch auf Deutsch verfügbar sein. Neben Windows unterstützt das Spiel laut Steam-Seite außerdem SteamOS und Linux. Ein Verkaufspreis wurde bislang nicht genannt, Interessierte können den Titel jedoch bereits ihrer Wunschliste hinzufügen.

Wäre das Sortieren von über 100.000 Klemmbausteinen für euch eine entspannende Traumaufgabe oder der größtmögliche Albtraum? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.