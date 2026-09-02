GTA 6: Rockstar veröffentlicht 29 neue Screenshots in 4K

Rockstar Games hat eine umfangreiche neue Bildergalerie zu GTA 6 veröffentlicht. Insgesamt zeigen 29 hochauflösende Screenshots die beiden Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Caminos sowie verschiedene Schauplätze im Bundesstaat Leonida.

Die Bilder erschienen begleitend zum rund 26 Minuten langen Extended Look, stammen jedoch nicht direkt aus dem Video. Stattdessen handelt es sich um eigenständige Screenshots aus dem Spiel, die Rockstar jetzt in unkomprimierter 4K-Qualität zur Verfügung stellt.

Lucia, Jason und die offene Spielwelt

Einige der Motive waren zuvor bereits vereinzelt bei ausgewählten Medien zu sehen. Erstmals stehen sie nun gesammelt und in bestmöglicher Qualität auf der offiziellen Website von Rockstar Games zum Download bereit.

Im Mittelpunkt stehen zahlreiche gemeinsame Szenen mit Lucia und Jason. Weitere Bilder zeigen die beiden Protagonisten einzeln sowie neue Eindrücke aus Vice City, Grassrivers, Ambrosia, den Leonida Keys und Port Gellhorn.

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Die Screenshots vermitteln einen detaillierten Eindruck von den unterschiedlichen Regionen der offenen Spielwelt. Neben dicht bebauten Straßen und Innenräumen sind tropische Landschaften, Sümpfe und abgelegenere Teile Leonidas zu sehen.

Nachfolgend findet ihr die vollständige Galerie mit allen 29 neuen beziehungsweise erstmals gesammelt veröffentlichten 4K-Screenshots zu GTA 6.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

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