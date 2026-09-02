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GTA 6: Rockstar veröffentlicht 29 neue Screenshots in 4K

Patrik H. 2 Min. Lesezeit
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Bildunterschrift und Bildnachweis: © Rockstar Games

Rockstar Games hat eine umfangreiche neue Bildergalerie zu GTA 6 veröffentlicht. Insgesamt zeigen 29 hochauflösende Screenshots die beiden Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Caminos sowie verschiedene Schauplätze im Bundesstaat Leonida.

Die Bilder erschienen begleitend zum rund 26 Minuten langen Extended Look, stammen jedoch nicht direkt aus dem Video. Stattdessen handelt es sich um eigenständige Screenshots aus dem Spiel, die Rockstar jetzt in unkomprimierter 4K-Qualität zur Verfügung stellt.

Lucia, Jason und die offene Spielwelt

Einige der Motive waren zuvor bereits vereinzelt bei ausgewählten Medien zu sehen. Erstmals stehen sie nun gesammelt und in bestmöglicher Qualität auf der offiziellen Website von Rockstar Games zum Download bereit.

Im Mittelpunkt stehen zahlreiche gemeinsame Szenen mit Lucia und Jason. Weitere Bilder zeigen die beiden Protagonisten einzeln sowie neue Eindrücke aus Vice City, Grassrivers, Ambrosia, den Leonida Keys und Port Gellhorn.

© Rockstar Games
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Jason Duval betritt mit mehreren Personen einen Trainingsbereich.
© Rockstar Games
Ein tätowierter Mann hält ein Gewehr und ein Mobiltelefon.
© Rockstar Games
Lucia Caminos verlässt mit einer Tasche ein Check-Cashing-Geschäft.
© Rockstar Games
Eine Frau hält bei einer nächtlichen Dachterrassenparty ein Getränk.
© Rockstar Games
Lucia Caminos und Jason Duval entfernen sich bewaffnet mit Taschen von einem brennenden Tatort.
© Rockstar Games
Jason Duval hält in einem dunklen Innenraum ein Gewehr.
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Jason Duval und Lucia Caminos stehen bewaffnet in einem Innenraum.
© Rockstar Games
Jason Duval prüft in einem Innenraum eine Pistole.
© Rockstar Games
Jason Duval steht mit einer Pistole neben einem Kleinflugzeug.
© Rockstar Games
Lucia Caminos und Jason Duval fahren in einem offenen Fahrzeug.
© Rockstar Games
Lucia Caminos sitzt nachts in einem Auto im violetten Stadtlicht.
© Rockstar Games

Die Screenshots vermitteln einen detaillierten Eindruck von den unterschiedlichen Regionen der offenen Spielwelt. Neben dicht bebauten Straßen und Innenräumen sind tropische Landschaften, Sümpfe und abgelegenere Teile Leonidas zu sehen.

Nachfolgend findet ihr die vollständige Galerie mit allen 29 neuen beziehungsweise erstmals gesammelt veröffentlichten 4K-Screenshots zu GTA 6.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

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Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.

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