The Witcher 3 Remastered soll die Rückkehr zum Original schwer machen

Wer sich an die Verbesserungen von The Witcher 3 Remastered gewöhnt hat, möchte offenbar ungern zurück: So beschreibt Executive Producer Jakub Kutrzuba die Erfahrungen innerhalb des Entwicklerteams. CD Projekt Red will Geralts Abenteuer spielerisch näher an heutige Rollenspiele heranführen.

Im Gespräch mit PC Gamer erklärt Kutrzuba, dass sich das Team schnell an die Neuerungen gewöhnt habe. Sinngemäß sagt er: „Man gewöhnt sich so leicht an diese Verbesserungen, dass es schwerfällt, zurückzugehen.“

Kamera, Animationen und Gegner werden überarbeitet

Das frühere Next-Gen-Update war laut Kutrzuba vor allem technisch motiviert: Es sollte The Witcher 3 auf die neue Konsolengeneration bringen. Das Remaster setzt zusätzlich bei Bereichen an, die seit dem ursprünglichen Release kaum verändert wurden.

Dazu gehören Animationen, Kameraführung, Gegnerverhalten im Kampf und Wegfindung. Hinzu kommen zahlreiche Komfortverbesserungen. Das Team habe gezielt nach Stellen gesucht, die beim Spielen Frust verursachen könnten.

Der Anspruch ist ambitioniert: The Witcher 3 soll sich mit heutigen Veröffentlichungen messen können, ohne dafür das gesamte Spiel von Grund auf neu aufzubauen. Ob das gelingt, müssen Spieler nach dem Release selbst beurteilen. Kutrzubas Aussage beschreibt zunächst die Einschätzung des Studios.

Neue Fähigkeiten und mehr Freiheit beim Aussehen

Zum angekündigten Umfang gehören außerdem ein überarbeitetes Fähigkeitensystem, neue Finisher, ein erweiterter Fotomodus und eine Transmog-Funktion. Letztere soll mehr Freiheit bei der Gestaltung von Geralts Ausrüstung bieten. Auch Bewegung und Reitverhalten werden überarbeitet.

Damit gibt es für Rückkehrer mehrere Gründe, genauer hinzusehen. Entscheidend dürfte sein, wie gut die Änderungen während längerer Spielsessions zusammenspielen: Eine angenehmere Kamera oder flüssigere Bewegungsabläufe können beim Erkunden und Kämpfen stärker auffallen als auf einem Vergleichsbild.

Wann erscheint The Witcher 3 Remastered?

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered erscheint am 29. September 2026 für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Für bestehende Besitzer ist ein kostenloses Upgrade angekündigt.

Die neue Erweiterung Songs of the Past folgt separat 2027. Das Remaster modernisiert somit zunächst das bestehende Abenteuer, bevor Geralt im nächsten Jahr neue Aufgaben erhält.

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