WoW Forever: Die neuen Himmelsgeborenen kosten rund 30 Euro – eure Fraktion macht einen Unterschied

Mit den Himmelsgeborenen bekommt World of Warcraft: Forever ein neues Elfenvolk. Die auch als Skyborne bekannten Bewohner einer schwebenden Insel stehen sowohl der Horde als auch der Allianz offen. Beide Varianten spielen sich allerdings nicht völlig gleich.

Wer einen solchen Charakter erstellen möchte, sollte deshalb zuerst die gewünschte Klasse festlegen. Denn ausgerechnet bei Magiern und Schamanen entscheidet die Fraktion darüber, ob eure Kombination überhaupt möglich ist.

Horde oder Allianz? Entscheidet euch vor dem ersten Abenteuer

Die Himmelsgeborenen beginnen nicht neutral. Ihr legt bereits bei der Charaktererstellung fest, welcher Seite euer Charakter angehört.

Vier Klassen stehen beiden Fraktionen offen. Eine fünfte kommt abhängig von eurer Entscheidung hinzu:

Gewünschte Klasse Allianz Horde Krieger Möglich Möglich Jäger Möglich Möglich Schurke Möglich Möglich Druide Möglich Möglich Magier Möglich Nicht verfügbar Schamane Nicht verfügbar Möglich

Wer einen himmelsgeborenen Schamanen spielen möchte, muss also zur Horde. Magier sind ausschließlich aufseiten der Allianz möglich.

Blizzard erklärt die Aufteilung mit unterschiedlichen Traditionen: Der Horde-Zweig folgt stärker der Verbindung zu den Elementen, während sich die Allianz-Himmelsgeborenen ihrem arkanen Erbe zuwenden. Druiden erhalten außerdem eigene Verwandlungsgestalten für das neue Volk.

Für die Entscheidung mit Freunden bedeutet das: Ein gemeinsamer Fraktionswunsch sollte vor dem Kauf und der Charakterplanung feststehen.

Bildquelle: Blizzard Entertainment

Diese Fähigkeiten bringen die Himmelsgeborenen mit

Unabhängig von der Fraktion besitzen die neuen Elfen eine aktive Gleitfähigkeit und zwei passive Boni. Hinzu kommt eine zweite aktive Fähigkeit, die sich zwischen Horde und Allianz unterscheidet.

Fähigkeit Verfügbarkeit Wirkung Walk on Air Beide Fraktionen Zehn Sekunden lang abwärts durch die Luft gleiten Wind Blessed Beide Fraktionen, passiv Ein Prozent mehr Nahkampf-, Fernkampf- und Zaubertempo Elemental Insight Beide Fraktionen, passiv Fünf Prozent mehr Schaden gegen Elementare Skysight Horde, aktiv Ein elementarer Segen erhöht die Laufgeschwindigkeit um zehn Prozent Read Ley Line Allianz, aktiv Eine Leylinie aktivieren und 100 Prozent erhöhte Gesundheits- und Manaregeneration erhalten

Die Werte entsprechen dem bislang vorgestellten Stand und können sich während der Beta verändern.

Walk on Air erlaubt kein freies Fliegen. Die Fähigkeit lässt euch abwärtsgleiten. Ebenso bedeutet der Regenerationsbonus der Allianz nicht, dass Gesundheit und Mana sofort vollständig aufgefüllt werden.

Welche Variante im jeweiligen Spielstil stärker ausfällt, lässt sich aus diesen Zahlen allein nicht sinnvoll ableiten. Dafür sind auch Einsatzbedingungen, Abklingzeiten und die endgültige Abstimmung entscheidend.

Was müsst ihr für die Freischaltung kaufen?

Das neue Volk samt Startabenteuer ist in drei kostenpflichtigen Paketen enthalten:

Skyborne Heroic Pack

Skyborne Epic Pack

Warcraft Forever Collection

Die günstigste Möglichkeit ist das Heroic-Paket für rund 30 Euro. Wer lediglich die Himmelsgeborenen freischalten möchte, braucht somit keines der größeren Pakete.

Beim garantierten Beta-Zugang gibt es jedoch einen Unterschied: Diesen enthalten das Epic-Paket und die Warcraft Forever Collection, das Heroic-Paket dagegen nicht.

Die Einzelheiten zur kostenlosen Anmeldung und den Zugangswegen findet ihr in unserem Guide zur Beta von WoW Forever.

Ein eigenes Startgebiet über den Wolken

Die Himmelsgeborenen starten auf Zephras Isle. Blizzard sieht die Insel für die Level 1 bis 12 vor und verbindet dort klassische Warcraft-Gestaltung mit Architektur, die von Himmelswall inspiriert ist.

Ein englischer Anspielbericht beschreibt Wälder, offene Landwirtschaftsflächen, alte Ruinen und schwebende Bauwerke. Besonders auffällig sei der Übergang in einen dunklen Wald mit blau leuchtendem Bodennebel gewesen. Die neue Beleuchtung trägt dort deutlich zur Atmosphäre bei.

Die Herkunft des Volkes passt zu dieser Umgebung: Die Himmelsgeborenen stammen von hochgeborenen Elfen ab, die einen Pakt mit den Windelementaren von Himmelswall schlossen. Ihre Verbindung zur Luft prägt damit sowohl ihre Geschichte als auch ihre Fähigkeiten.

Mehr zum Thema News Mehr als Classic Plus? WoW Forever fühlt sich nach zwei Stunden Anspielen schon wie WoW 2 an

Für wen sind die neuen Elfen interessant?

Besonders spannend sind die Himmelsgeborenen für Spieler, die Forever mit einem neuen Volk und einem eigenen Startgebiet kennenlernen möchten. Auch die Kombination aus elfischem Erscheinungsbild und Schamanenklasse dürfte für manche den Ausschlag geben.

Wer hingegen mit seinem bisherigen Lieblingsvolk zufrieden ist, muss sich allein wegen der genannten Boni nicht zum Kauf gedrängt fühlen. Eine pauschale Empfehlung als stärkstes Volk lässt sich daraus nicht ableiten.

Welche Kombination reizt euch mehr: ein Himmelsgeborenen-Schamane bei der Horde oder ein Magier bei der Allianz? Oder bleibt ihr eurem bisherigen Volk treu?

Öffnet in einem neuen Tab