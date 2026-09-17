Active Matter startet stark auf PS5 – 4,59 Sterne im deutschen Store

Mit Active Matter ist am 15. September 2026 ein neuer Open-World-Koop-Shooter für PlayStation 5 erschienen, der bereits kurz nach dem Start viel Zuspruch erhält. Das Projekt von Matter Team verbindet realistische Feuergefechte mit Extraction-Mechaniken, PvPvE-Raids und einer von Anomalien geprägten Science-Fiction-Welt.

Besonders auffällig fällt die frühe Resonanz im deutschen PlayStation Store aus. Dort erreicht Active Matter am 17. September 2026 eine durchschnittliche Bewertung von 4,59 von 5 Sternen bei knapp 200 abgegebenen Wertungen.

Starker Start im PlayStation Store

Wie gut kommt Active Matter auf der PS5 an? 81 Prozent der bisherigen Bewertungen entfallen auf fünf Sterne, weitere 11 Prozent auf vier Sterne. Damit vergeben insgesamt 92 Prozent der Käufer mindestens vier Sterne, was für ein neues Spiel mit überschaubarer Marketingpräsenz einen beachtlichen Auftakt darstellt.

Auch auf Steam fällt das erste Stimmungsbild überwiegend positiv aus. Rund drei Viertel der bisherigen Rezensionen empfehlen den Shooter, während der bisherige Höchstwert bei knapp 2.850 gleichzeitig aktiven Nutzern liegt. Da Active Matter erst seit wenigen Tagen auf Steam erhältlich ist, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen, wie stabil die Community bleibt.

In Deutschland kostet die Standard Edition im PlayStation Store 29,99 Euro. Darüber hinaus werden eine Advanced Edition für 49,99 Euro und eine Deluxe Edition für 99,99 Euro angeboten. Die PS5-Version unterstützt Online-Partien mit bis zu 16 Teilnehmern und ist für die PS5 Pro optimiert.

Extraction-Shooter trifft auf instabiles Multiversum

Was macht Active Matter spielerisch besonders? Ihr übernehmt die Rolle eines Agenten, der in einer Zeitschleife gefangen ist und nach jedem Tod an denselben Ausgangspunkt zurückkehrt. In quanteninstabilen Gebieten sammelt ihr aktive Materie, sichert wertvolle Beute und versucht rechtzeitig zu entkommen, bevor die jeweilige Zone vollständig zusammenbricht.

Die Einsätze lassen sich allein oder gemeinsam in kleinen Trupps bestreiten. Neben feindlichen Agenten warten mutierte Kreaturen, Monster und physikalisch kaum berechenbare Anomalien. Gleichzeitig müsst ihr stets mit Angriffen anderer menschlicher Teilnehmer rechnen, wodurch Active Matter Elemente aus ARC Raiders und S.T.A.L.K.E.R. mit einem klassischen Extraction-Shooter verbindet.

Zwischen den Raids baut ihr eure Syndikatsbasis aus, verbessert das Waffenarsenal und bereitet neue Ausrüstung vor. Wer während eines Einsatzes stirbt, verliert grundsätzlich alle nicht gesicherten Waffen und Gegenstände. Dadurch soll jede Expedition ein spürbares Risiko bieten.

Regelmäßige Erweiterungen bereits geplant

Wie geht es nach dem Release weiter? Matter Team betrachtet die Veröffentlichung lediglich als Beginn der weiteren Entwicklung. Geplant sind mehrere größere Inhaltsupdates pro Jahr, die neue Schauplätze, Waffen, Monster, Spielmodi und zeitlich begrenzte Ereignisse hinzufügen sollen.

Eine ausführliche Roadmap soll wenige Wochen nach dem Release veröffentlicht werden. Entscheidend wird nun sein, ob die Entwickler das anfängliche Interesse halten und zugleich für eine faire Balance zwischen PvE, Koop und kompetitiven Gefechten sorgen können.

Habt ihr Active Matter bereits auf der PS5, Xbox Series X/S oder dem PC ausprobiert, oder wartet ihr zunächst weitere Tests und Updates ab? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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