Zero Parades für PS5 bestätigt – Director’s Cut kommt am 3. November 2026

Das narrative Spionage-Rollenspiel Zero Parades: For Dead Spies schafft noch im Jahr 2026 den Sprung auf die Konsole. Entwickler und Publisher ZA/UM hat den 3. November 2026 als Veröffentlichungstermin für die PS5-Version bestätigt. Damit erhält das neue Projekt des Studios hinter Disco Elysium rund ein halbes Jahr nach dem PC-Debüt eine weitere Chance, ein größeres Publikum zu erreichen.

Auf der PlayStation 5 erscheint direkt die erweiterte Fassung des Rollenspiels. Sämtliche Inhalte des ebenfalls angekündigten Director’s Cut sind somit bereits zum Konsolenstart enthalten. Besitzer der PC-Version erhalten die umfangreiche Aktualisierung schon am 1. Oktober 2026 kostenlos.

Spionage ohne klassische Kämpfe

Worum geht es in Zero Parades: For Dead Spies? Im Mittelpunkt steht Hershel Wilk mit dem Codenamen Cascade. Nach einer gescheiterten Mission soll die Agentin ein neues Team zusammenstellen und die benötigten Ressourcen für ihren Auftrag beschaffen, ohne dabei auf die Unterstützung des Operant Bureau zählen zu können.

Wie schon Disco Elysium verzichtet auch Zero Parades weitgehend auf ein klassisches Kampfsystem. Konflikte und gefährliche Situationen werden stattdessen über Gespräche, Entscheidungen und Würfelproben gelöst. Die Entwicklung von Cascade lässt sich dabei stark beeinflussen, sodass unterschiedliche Fähigkeiten und Gedankengänge neue Wege durch die Geschichte eröffnen.

Eine wichtige Rolle spielen das Conditioning-System sowie die Mechaniken Pressure und Exertion. Durch das Verinnerlichen bestimmter Gedanken können Proben verändert werden. Gleichzeitig dürft ihr Müdigkeit, Angst und Delirium bewusst an ihre Grenzen treiben, um euch eine weitere Chance auf einen erfolgreichen Würfelwurf zu sichern.

Umfangreiche Inhalte im Director’s Cut

Welche Neuerungen bringt der Director’s Cut? ZA/UM erweitert das ohnehin stark auf Dialoge ausgerichtete Abenteuer um ungefähr 40.000 zusätzliche Wörter. Hinzu kommen neue Inhalte, technische Verbesserungen und Komfortfunktionen, die sowohl Neueinsteigern als auch zurückkehrenden Fans zugutekommen sollen.

Rund 40.000 Wörter mit neuen und überarbeiteten Inhalten

Neue dramatische Begegnung am Quisach Roundabout

Backstage-Modus mit früheren Versionen ausgewählter Schauplätze und Entwicklerkommentaren

Unterstützung für Ultrawide-Auflösungen in den Formaten 21:9 und 32:9

Freie Neubelegung der Controller-Steuerung

Verbesserte Sortierung und Verwaltung des Inventars

Fotosensitivitätsmodus für eine besser zugängliche Darstellung

Das Herzstück der Erweiterung ist die neue dramatische Begegnung am Quisach Roundabout. Cascade und ihr alter Freund Ramses sitzen unter Drogeneinfluss in einem gestohlenen Tuk-Tuk und versuchen, den scheinbar endlosen Kreisverkehr zu verlassen. Eine zunächst einfache Fahrt entwickelt sich dabei zu einer existenziellen und möglicherweise tödlichen Situation.

Im Backstage-Modus können Fans außerdem frühere Entwicklungsstände ausgewählter Gebiete erkunden. Interaktive Kommentare geben Einblicke in verworfene Ideen, technische Entscheidungen und die Entstehung der Spielwelt. Dadurch richtet sich die Funktion besonders an alle, die sich für die Arbeit hinter einem komplexen CRPG interessieren.

Eine neue Chance auf der PS5

Warum ist die PS5-Veröffentlichung für ZA/UM wichtig? Zero Parades: For Dead Spies erschien ursprünglich am 21. Mai 2026 für den PC und erhielt überwiegend positive Kritiken. Der erhoffte kommerzielle Erfolg blieb allerdings aus, worauf im Sommer 2026 Entlassungen beim Studio folgten.

Die PS5-Version könnte dem Spionage-Rollenspiel nun zu neuer Aufmerksamkeit verhelfen. Besonders Fans von Disco Elysium erhalten mit dem Director’s Cut eine umfangreichere Fassung, die neue Geschichten mit zahlreichen technischen und spielerischen Verbesserungen verbindet.

Freut ihr euch auf den PS5-Release von Zero Parades: For Dead Spies am 3. November 2026, oder habt ihr das Rollenspiel bereits auf dem PC erlebt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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