Resident Evil 2, 3 und 4 kommen auf Switch 2 – das steckt in den Editionen

Capcom baut das Horrorangebot auf der Nintendo Switch 2 kräftig aus. Am 16. Oktober 2026 erscheinen Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 Gold Edition für Nintendos aktuelle Konsole.

Alle drei Neuveröffentlichungen umfassen neben den jeweiligen Hauptspielen auch die bislang veröffentlichten Zusatzinhalte. Damit können Fans die modernen Neuinterpretationen der Raccoon City Katastrophe und von Leons Rettungsmission ohne zusätzliche DLC-Käufe erleben.

Drei umfangreiche Horrorveröffentlichungen

Welche Resident Evil Spiele erscheinen für Nintendo Switch 2? Den Anfang macht Resident Evil 2 Deluxe Edition mit den beiden Kampagnen rund um Leon S. Kennedy und Claire Redfield. Die enthaltenen Boni umfassen mehrere Kostüme, zusätzliche Waffenmodelle und die Möglichkeit, zum Soundtrack des Originals zu wechseln.

Resident Evil 3 begleitet Jill Valentine bei ihrer Flucht aus Raccoon City, während ihr die Biowaffe Nemesis dicht auf den Fersen ist. Resident Evil 4 Gold Edition bietet den größten Zusatzumfang des Trios und ergänzt Leons Hauptmission unter anderem um Separate Ways sowie zahlreiche Ausrüstungsgegenstände.

Spiel Enthaltene Inhalte Resident Evil 2 Deluxe Edition Hauptspiel, Leon Kostüme Arklay Sheriff, Film noir und 1998, Claire Kostüme Militär, Film noir, Elza Walker und 1998, Deluxe-Waffen Samurai Edge als Modelle von Albert, Jill und Chris sowie der Soundtrack-Tausch zur Originalversion Resident Evil 3 Hauptspiel, klassisches Kostüm für Jill und klassische Frisur für Carlos Resident Evil 4 Gold Edition Hauptspiel, Separate Ways, The Mercenaries, Outfits Leger und Romantik-Look für Leon und Ashley, Held Outfit und Filter, Schurke Outfit und Filter, sportliche Sonnenbrille, Sentinel Nine, Skull Shaker, Originalsoundtrack, erweiterte Schatzkarte, goldener Aktenkoffer, klassischer Aktenkoffer sowie die Talismane Grünes Kraut und Pistolenmunition

Auch technisch sind die Veröffentlichungen auf die Nintendo Switch 2 zugeschnitten. Resident Evil 2 Deluxe Edition benötigt rund 14,1 GB Speicherplatz, Resident Evil 3 etwa 11,9 GB und Resident Evil 4 Gold Edition ungefähr 26,9 GB.

Die Resident Evil Auswahl wächst auf sechs Spiele

Wie groß ist das Resident Evil Angebot auf Nintendo Switch 2? Nach dem Release der drei neuen Versionen stehen sechs aktuelle Serienteile auf der Konsole zur Verfügung. Bereits seit dem 27. Februar 2026 sind Resident Evil 7 biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition und Resident Evil Requiem erhältlich.

Die vollständige Auswahl auf Nintendo Switch 2 umfasst damit folgende Titel:

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition

Resident Evil Village Gold Edition

Resident Evil Requiem

Resident Evil 2 Deluxe Edition ab dem 16. Oktober 2026

Resident Evil 3 ab dem 16. Oktober 2026

Resident Evil 4 Gold Edition ab dem 16. Oktober 2026

Für Nintendo-Fans ist das ein deutlicher Fortschritt gegenüber der ersten Switch-Generation, auf der neuere Serienteile teilweise nur per Cloud-Streaming angeboten wurden. Die Nintendo Switch 2 entwickelt sich damit zu einer interessanten Plattform für alle, die Capcoms moderne Survival-Horror-Reihe auch unterwegs spielen möchten.

Welchen der drei Resident Evil Titel würdet ihr euch am 16. Oktober 2026 zuerst für die Nintendo Switch 2 holen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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