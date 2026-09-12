Diablo IV kommt auf Nintendo Switch 2 und das schon am 15. September 2026. Blizzard hat die Umsetzung als Age of Hatred Collection auf der BlizzCon 2026 angekündigt. Laut offiziellem Blizzard-Rückblick zur Opening Ceremony erscheint die Switch-2-Version am 15. September und umfasst das Hauptspiel und die beiden Erweiterungen Vessel of Hatred und Lord of Hatred.

Zwischen der Vorstellung am 12. September und dem geplanten Release liegen damit nur drei Tage. Wer Diablo IV auf Nintendos Konsole spielen möchte, muss nach der Ankündigung also nicht mehr lange warten. Die Collection bündelt den Einstieg in die Reihe mit den beiden großen Erweiterungen der Geschichte.

Release am 15. September und US-Preis von 69,99 Dollar

Der Veröffentlichungstermin fällt auf den Dienstag direkt nach dem BlizzCon-Wochenende. Für den US-eShop wurden in der von unserer Redaktion verfolgten Präsentation 69,99 US-Dollar genannt. Ein offiziell bestätigter deutscher Preis liegt bislang nicht vor.

Diablo IV erweitert damit seine Plattformauswahl um Nintendo Switch 2. Die neue Ausgabe richtet sich an Spieler, die das Action-Rollenspiel bislang noch nicht besitzen, ebenso wie an Fans, die Sanktuario künftig auf Nintendos neuer Konsole erkunden möchten. Im Mittelpunkt stehen die Kämpfe gegen Dämonen, die Entwicklung des eigenen Charakters und die Suche nach immer stärkerer Ausrüstung.

Diese Inhalte stecken in der Age of Hatred Collection

Die Age of Hatred Collection umfasst:

Diablo IV – das Hauptspiel und der Ausgangspunkt der Geschichte.

– das Hauptspiel und der Ausgangspunkt der Geschichte. Vessel of Hatred – die erste Erweiterung.

– die erste Erweiterung. Lord of Hatred – die zweite Erweiterung.

Auch die offizielle Diablo-IV-Produktseite von Blizzard führt diese drei Bestandteile für die Collection auf. Das Paket vereint damit das Grundspiel und die beiden großen Fortsetzungen seiner Handlung in einer Ausgabe. Wer neu einsteigt, bekommt die zusammengehörigen Abenteuer gebündelt und kann mit der Geschichte des Hauptspiels beginnen.

Ob die Switch-2-Version darüber hinaus zusätzliche kosmetische Inhalte oder Boni enthält, ist derzeit noch nicht bekannt. Für die Einordnung der Ausgabe ist vor allem der Umfang aus Hauptspiel und beiden Erweiterungen entscheidend.

Technische Details stehen noch aus

Zu Auflösung, Bildrate und Downloadgröße der Switch-2-Version liegen uns bislang keine bestätigten Angaben vor. Auch Details zu Crossplay und der Übernahme vorhandener Spielstände sind derzeit noch offen.

BlizzCon bringt weitere Neuigkeiten zu Diablo IV

Die Switch-2-Ankündigung ist Teil eines größeren Diablo-Auftritts auf der BlizzCon. Blizzard hat außerdem bestätigt, dass die Amazone im ersten Halbjahr 2027 als spielbare Klasse zu Diablo IV kommt. Diese Ankündigung betrifft die weitere Entwicklung des Spiels; der unmittelbar bevorstehende Switch-2-Release steht zunächst für den Einstieg mit der Age of Hatred Collection.

Weitere Nachrichten und Hintergründe findet ihr in unserem Diablo-IV-Spielehub. Alle Ankündigungen der Opening Ceremony begleiten wir im BlizzCon-2026-Liveticker.

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