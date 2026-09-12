Zelda Switch 2 Edition ausverkauft – Nintendo stellt neue Kontingente in Aussicht

Nintendo reagiert auf die enorme Nachfrage nach der Nintendo Switch 2 im Design von The Legend of Zelda. Nachdem erste Vorbestellkontingente der Jubiläumskonsole in mehreren Märkten schnell vergriffen waren, stellt das Unternehmen weitere Verkaufschancen in Aussicht.

Die Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda Edition zum 40. Jubiläum erscheint am 29. Oktober 2026. Neben der Konsole bringt Nintendo passendes Zubehör auf den Markt, während wenige Tage später das grundlegend überarbeitete The Legend of Zelda: Ocarina of Time folgt.

Nintendo stellt weitere Kontingente in Aussicht

Wann kehrt die Zelda Switch 2 zurück? Auf den Nintendo Store Seiten für Großbritannien und Irland informierte Nintendo darüber, dass die Jubiläumskollektion momentan ausverkauft sei. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, Fans über die Nintendo Store App über neue Bestände zu informieren.

Die Kollektion zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda ist derzeit ausverkauft. Wir informieren über die Nintendo Store App, sobald neue Bestände verfügbar sind.

Damit besteht weiterhin Hoffnung für alle, die bei der ersten Vorbestellungswelle leer ausgegangen sind. Einen konkreten Zeitpunkt oder Umfang der nächsten Kontingente nannte Nintendo allerdings nicht. Interessierte sollten deshalb die Produktseiten und Mitteilungen des Herstellers im Auge behalten.

Bei der Konsole handelt es sich um die erste spezielle Nintendo Switch 2 im Design einer bekannten Nintendo-Reihe. Das System besitzt ein schwarz-goldenes Dock mit Triforce-Symbol sowie grün-goldene Joy-Con 2. Weitere Muster und Symbole aus der Reihe befinden sich auf der Rückseite der Konsole und auf dem Dock.

Deutschland und die Jubiläumsprodukte

Welche Zelda-Produkte erscheinen in Deutschland? Auf der deutschen Jubiläumsseite führt Nintendo die Konsole weiterhin als vorbestellbar. Dort werden auch der passende Nintendo Switch 2 Pro Controller mit Aufsteller sowie eine Nintendo Switch 2 Tasche mit Schutzfolie aufgeführt. Alle drei Hardware-Produkte sollen am 29. Oktober 2026 erscheinen.

Das Spiel The Legend of Zelda: Ocarina of Time gehört nicht zum Lieferumfang der besonderen Konsole. Das Remake erscheint separat am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 und bietet neu gestaltete Grafik, modernisiertes Gameplay, vollständig vertonte Zwischensequenzen und einen aufgefrischten Soundtrack.

Zum Jubiläumsprogramm gehören außerdem neue amiibo von Link als Kind und Prinzessin Zelda als Kind. Diese Figuren sollen 2027 veröffentlicht werden und können in The Legend of Zelda: Ocarina of Time besondere Masken freischalten, die an eine ältere Grafikdarstellung erinnern.

Die große Nachfrage zeigt bereits, dass die Zelda Konsole zu den begehrtesten Nintendo Switch 2 Modellen des Jahres 2026 gehören dürfte. Wer sie kaufen möchte, sollte sich dennoch nicht vorschnell auf deutlich teurere Angebote von Wiederverkäufern einlassen, da Nintendo weitere Bestände ausdrücklich in Aussicht gestellt hat.

Wie gefällt euch das Design der Zelda Switch 2 und würdet ihr euch die Jubiläumskonsole kaufen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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