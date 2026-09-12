WoW Classic+ ist offiziell und heißt World of Warcraft: Forever. Blizzard hat auf der BlizzCon 2026 eine dauerhaft weiterentwickelte Version des klassischen World of Warcraft angekündigt. Das Unternehmen bezeichnet das Konzept ausdrücklich als Classic+: Das ursprüngliche WoW soll erweitert werden und eine neue Zukunft bekommen.

World of Warcraft: Forever erscheint am 4. November 2026. Die Beta startet bereits am 17. September 2026. Besucher der BlizzCon können das neue Projekt schon vor Ort spielen.

Blizzards Classic+: Azeroth steht im Mittelpunkt

Die zentrale Frage der Präsentation lautete sinngemäß: Was passiert, wenn Blizzard Vanilla WoW nimmt und es wirklich „plus“ macht? Forever soll auf dem klassischen Spiel aufbauen und diese Welt dauerhaft weiterentwickeln. Classic+ beschreibt dabei Blizzards Konzept; der eigentliche Produktname lautet World of Warcraft: Forever.

Blizzard will Forever bewusst nicht als Wettrennen zum Endgame verstanden wissen. Stattdessen soll die Reise durch Azeroth im Mittelpunkt stehen: Der Einstieg soll unkompliziert sein, während genügend spielerische Tiefe dafür sorgen soll, dass Spieler langfristig in dieser Version der Welt bleiben möchten. Die Reise ist dabei wichtiger als das Ziel.

Mit der Beschreibung als neue dauerhafte Heimat und als eine Welt, die niemals endet, verbindet Blizzard diesen Anspruch an Zugänglichkeit und Langzeitmotivation. Azeroth selbst übernimmt dabei die Hauptrolle: Die vertraute Welt soll zum zentralen Charakter werden und dauerhaft weiterentwickelt werden.

Forever wird parallel zum modernen WoW und zum bisherigen Classic-Bereich weitergeführt. Blizzard stellt damit einen weiteren dauerhaften Weg vor, World of Warcraft zu erleben. Der Classic+-Ansatz erhält mit der Ankündigung eine konkrete Form und einen nahen Starttermin.

Der Cinematic zeigt Veränderungen der bekannten Welt

Der aufwendige Reveal-Film knüpft sichtbar an die Anfänge von WoW an: Der Zwergenjäger und sein Bär aus dem ursprünglichen WoW-Trailer kehren zurück. Dazu kommen bekannte Orte aus Warcraft, die den Bezug zur vertrauten Welt herstellen.

Dalaran ist ohne die ursprüngliche schützende Energiekuppel zu sehen. Ein Untoten-Paladin nutzt die feurige Macht des Lichts, während am Mount Hyjal die Überreste von Archimonde auftauchen. Die Szenen geben erste Hinweise darauf, wie Blizzard die bekannte Classic-Welt weiterentwickeln will.

Die offizielle Forever-Produktseite bestätigt inzwischen auch die Spielbarkeit: Forsaken-Paladine und Zwergen-Schamanen gehören zu den neuen Kombinationen aus Volk und Klasse. Darüber hinaus stellt Blizzard neue Gebiete, ein weiteres Volk und mehrere neue Systeme vor.

Beta im September, Release am 4. November

Zwischen Enthüllung und Veröffentlichung liegen weniger als zwei Monate. Mit dem Betastart am 17. September beginnt die Testphase bereits wenige Tage nach der Opening Ceremony. Auf der BlizzCon selbst lässt Blizzard die Besucher Forever schon vor dem Beginn dieser Beta ausprobieren.

Neue Gebiete, Skyborne und mehr als 1.000 Quests

Blizzard nennt Zephras Isle, Riverglades und Mount Hyjal als Schauplätze des erweiterten Azeroth. Zephras Isle ist eine schwebende Insel und die Heimat der neuen Skyborne. Riverglades liegt in den Östlichen Königreichen und reicht von grünen Hügellandschaften bis zu verfallenen Festungen. Am Mount Hyjal streiten alte und neue Bedrohungen um die Macht des Berges.

Die Skyborne sind ein neues Elfenvolk, dessen bislang abgeschiedene Heimat bedroht wird. Spieler folgen dem Weg der Windshaper Horde oder der High Order Alliance, um Zephras Isle zu verteidigen. Der Zugang zu diesem Volk und seiner Startgeschichte ist an ein zusätzliches Paket gebunden.

Für die erweiterte Welt verspricht Blizzard mehr als 1.000 neue Quests, neue Dungeons und weitere Geheimnisse. Vertraute Gegenden sollen ebenso neue Geschichten bieten wie bislang unbekannte Orte. Überarbeitete Umgebungen und eine verbesserte Beleuchtung gehören zu den angekündigten Grafikverbesserungen.

Klassenüberarbeitungen, Legacy und Camping

Alle Klassen und Spezialisierungen werden überarbeitet. Dazu kommt das Legacy-System, das Fortschritte auf der Reise eines Charakters mit accountweiten Vorteilen belohnt. Blizzard verbindet damit die Entwicklung einzelner Figuren mit Belohnungen, die über diesen Charakter hinausreichen.

Ein neues Camping-System, Anpassungen an Berufen und Änderungen am Ehrensystem sollen weitere Möglichkeiten zum Spielen eröffnen. Die Produktseite nennt diese Systeme als Bestandteile von Forever, ohne ihre Funktionsweise bereits vollständig aufzuschlüsseln.

Forever ist im WoW-Abo enthalten – Zusatzpaket für Skyborne

World of Warcraft: Forever ist mit einem aktiven WoW-Abonnement beziehungsweise Spielzeit zugänglich. Für das neue Volk Skyborne und die Startquestreihe auf Zephras Isle ist hingegen der Kauf des Skyborne Heroic Pack oder eines höherwertigen Pakets erforderlich. Diese Inhalte sind also nicht automatisch allein durch das Abo enthalten.

Die Beta läuft offiziell vom 17. September bis zum 21. Oktober 2026. Auf der Produktseite können sich Interessierte für eine Chance auf Betateilnahme anmelden; ausgewählte Pakete enthalten ebenfalls Betazugang. Die Anmeldung allein garantiert deshalb keinen Platz.

Die frühe Namensreservierung findet vom 27. Oktober bis zum 3. November 2026 statt und gehört zu den entsprechenden Paketvorteilen. Sie gilt für den WoW-Account, für den das Paket gekauft wurde. Namen werden nach Verfügbarkeit vergeben; ein Wunschname ist nicht garantiert.

Project Camelot: So passt Forever zu den bisherigen Spuren

Vor der BlizzCon gab es technische Spuren zu „World of Warcraft Camelot“. Diskutiert wurden unter anderem Entwicklungszweige mit den Versionsnummern 1.60 beziehungsweise 1.60.1, Lizenz- und Build-Hinweise sowie zeitweilige Vendor- und Testserver-Spuren. Zusammen mit Berichten über unter Geheimhaltung eingeladene Classic-Creator befeuerte das die Spekulationen über Classic+.

World of Warcraft: Forever entspricht damit genau dem Classic+-Konzept, das Fans im Vorfeld mit dem mutmaßlichen Project Camelot verbunden hatten. Ob Camelot tatsächlich Blizzards interner Codename für Forever war, hat das Unternehmen bislang nicht bestätigt.

Alle weiteren Ankündigungen verfolgt ihr in unserem BlizzCon-Liveticker. Aktuelle Meldungen zum Spiel findet ihr außerdem im World-of-Warcraft-Hub.

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