Diablo bekommt eine eigene Serie bei Netflix. Blizzard hat die Zusammenarbeit während der Opening Ceremony der BlizzCon 2026 offiziell angekündigt. Bei dem Projekt handelt es sich um eine animierte Serie, die die Welt der Action-Rollenspielreihe auf Netflix bringen soll.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums von Diablo. Blizzard zeigte zunächst die Logos von Netflix und Diablo, bevor das neue Serienprojekt bestätigt wurde. Inzwischen führt das Unternehmen die Zusammenarbeit auch in seinem offiziellen Rückblick zur Präsentation auf.

Blizzard und Netflix entwickeln eine animierte Diablo-Serie

Mit der neuen Produktion erweitert Blizzard das Diablo-Universum über die Spiele hinaus. Die Serie soll animiert umgesetzt werden und damit einen anderen Weg einschlagen als eine klassische Live-Action-Adaption. Im Mittelpunkt steht die Welt von Diablo.

Im offiziellen Blizzard-Newsroom heißt es, dass Blizzard und Netflix die neue Animationsserie gemeinsam entwickeln. Weitere Informationen will das Unternehmen teilen, sobald das Projekt konkretere Formen annimmt. Damit ist die Zusammenarbeit nun über die Bühnenpräsentation hinaus offiziell dokumentiert.

Ein Starttermin für die Netflix-Serie steht noch aus

Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Blizzard bei der ersten Vorstellung noch nicht genannt. Auch zur Handlung und dazu, welche Figuren oder Schauplätze aus den Spielen in der Serie auftreten, lagen während der Opening Ceremony zunächst keine weiteren Angaben vor. Produktionsstudio, Showrunner und Episodenzahl sind ebenfalls noch nicht benannt.

Die Ankündigung zeigt allerdings, dass Blizzard die Marke Diablo künftig stärker über die eigentlichen Spiele hinaus ausbauen möchte. Die neue Serie gehört zu den Projekten, mit denen das Unternehmen beim Jubiläum einen Ausblick auf die Zukunft des Universums gibt.

Auch Diablo V und die Switch-2-Version wurden vorgestellt

Die Netflix-Serie war nicht die einzige große Diablo-Ankündigung der BlizzCon. Blizzard enthüllte außerdem Diablo V, das im Frühjahr 2029 erscheinen soll. Darin beginnt die Geschichte erstmals in einer Welt, in der Diablo bereits gewonnen und Sanctuary erobert hat. Dieser Termin gilt für das Spiel; einen Serienstart hat Blizzard damit nicht angekündigt.

Auch für Diablo IV gab es Neuigkeiten: Die Age of Hatred Collection erscheint am 15. September 2026 für Nintendo Switch 2. Für das erste Halbjahr 2027 ist außerdem die Amazone als weitere spielbare Klasse angekündigt.

Alle weiteren Ankündigungen findet ihr in unserem BlizzCon-Liveticker.

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