Blizzard erweitert Warcraft III: Reforged überraschend um neue Inhalte. Auf der BlizzCon 2026 hat das Unternehmen Warcraft III: Reforged – Forsaken Kingdom angekündigt – und Fans müssen darauf nicht erst monatelang warten: Forsaken Kingdom erscheint noch heute, am 12. September 2026.

Besucher der BlizzCon können die neuen Inhalte außerdem direkt auf der Messe ausprobieren. Inzwischen beschreibt die offizielle Produktseite auch den Umfang: Forsaken Kingdom bringt einen Prolog und eine neue Hauptkampagne sowie weitere spielerische und technische Neuerungen.

Neue Kampagne erzählt von Lordaeron und den Forsaken

Blizzard leitete die Ankündigung mit einem neuen Cinematic ein. Darin treffen die Forsaken auf den Scharlachroten Kreuzzug. Forsaken Kingdom greift damit einen bekannten Konflikt aus dem Warcraft-Universum auf und bringt ihn in Warcraft III: Reforged.

Laut offizieller Warcraft-III-Produktseite umfasst das Angebot die Prologkampagne „The Last Days of Lordaeron“ und die Hauptkampagne „Forsaken Kingdom“. Blizzard stellt einen heiligen Krieger in den Mittelpunkt, der dem Licht über den Tod hinaus dient. Spieler sollen außerdem die Ursprünge von Undercity kennenlernen.

Das Unternehmen bezeichnet Forsaken Kingdom als erste neue Kampagne seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die neuen Geschichten erweitern damit den Kampagnenbereich von Warcraft III; sie sind nicht lediglich eine Sammlung kosmetischer Inhalte.

Forsaken-Paladin als neuer neutraler Held

Zu den bestätigten spielerischen Neuerungen gehört der Forsaken-Paladin. Blizzard präsentierte ihn während der Opening Ceremony als neuen neutralen Helden. Die Produktseite nennt ihn ausdrücklich einen Tavern Hero und bestätigt seine Verfügbarkeit im Mehrspielerbereich von Classic, Definitive Edition und Reforged.

Damit ist die Editionsangabe präziser als die erste Zusammenfassung von der Bühne. Der neue Held ist für die genannten Varianten des Mehrspielermodus vorgesehen; der Kampagnenumfang wird auf der Produktseite gesondert als Forsaken-Kingdom-Angebot geführt.

Editor-Verbesserungen und Voraussetzungen

Blizzard nennt außerdem ein verbessertes Inventarsystem und einen aufgewerteten World Editor. Zu dessen Neuerungen zählen ein Cinematic Editor, ein Lighting Editor und eine verbesserte Objektverwaltung. Zusätzliche Spielserver gehören ebenfalls zu den angekündigten Änderungen.

Forsaken Kingdom wird als separat kaufbares Angebot geführt und setzt den Besitz von Warcraft III: Reforged voraus. Alternativ listet Blizzard ein Combo-Paket aus Reforged und Forsaken Kingdom. Einen verlässlich bestätigten Preis und eine genaue Freischaltuhrzeit können wir derzeit noch nicht nennen.

Veröffentlichung noch am Tag der Enthüllung

Die wohl größte Überraschung bleibt der Veröffentlichungstermin: Blizzard hat Forsaken Kingdom nicht für einen weit entfernten Termin angekündigt, sondern veröffentlicht die neuen Inhalte noch am Tag der Enthüllung. Der auf der Bühne genannte Start ist der 12. September 2026.

Forsaken Kingdom war nur ein Teil des großen Warcraft-Blocks. Blizzard stellte außerdem World of Warcraft: Forever als seinen offiziellen Classic+-Ansatz vor und zeigte neue Inhalte zu World of Warcraft: Midnight sowie einen ersten Ausblick auf The Last Titan.

Alle weiteren Ankündigungen findet ihr in unserem BlizzCon-Liveticker.

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