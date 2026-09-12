Die BlizzCon Opening Ceremony beginnt heute um 19:30 Uhr MESZ. Wir begleiten das Event live und fassen alle wichtigen Ankündigungen, Spiele, Trailer und Termine zusammen.

Die BlizzCon 2026 startet heute, am 12. September, um 19:30 Uhr MESZ mit der Opening Ceremony . Blizzard überträgt die Eröffnung kostenlos auf seinen offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen. Erwartet werden größere Ankündigungen aus den Blizzard-Spielwelten; anschließend vertiefen Entwickler-Panels unter anderem die Neuigkeiten zu World of Warcraft und Diablo. PlayCentral begleitet das Event live : Hier findet ihr die wichtigsten Spiele, Trailer und Termine im Liveticker.

Noch sind keine Meldungen veröffentlicht.

BlizzCon heute: Uhrzeit und Stream im Überblick

Datum: Samstag, 12. September 2026; zweiter Eventtag am 13. September

Samstag, 12. September 2026; zweiter Eventtag am 13. September Opening Ceremony: 19:30 Uhr MESZ / 17:30 Uhr UTC

19:30 Uhr MESZ / 17:30 Uhr UTC Veranstalter: Blizzard Entertainment · offizielle BlizzCon-Eventseite

Blizzard Entertainment · offizielle BlizzCon-Eventseite Ort: Anaheim Convention Center, Kalifornien

Anaheim Convention Center, Kalifornien Offizielle Übertragung: Blizzard auf YouTube und Blizzard auf Twitch

Blizzard auf YouTube und Blizzard auf Twitch PlayCentral-Liveticker: alle wichtigen Meldungen direkt auf dieser Seite

Im zentralen Blizzard-Eventguide beginnt die Eröffnung um 10:30 Uhr kalifornischer Sommerzeit. Für Deutschland sind das 19:30 Uhr MESZ. Auch der offizielle WoW-Zeitplan nennt diese Startzeit. Öffnet die Übertragung am besten etwas früher, damit ihr den Auftakt nicht verpasst. Die BlizzCon erstreckt sich über zwei Tage; nicht jeder Programmpunkt findet unmittelbar nach der Eröffnung statt.

Warum die BlizzCon 2026 besonders spannend ist

Nach der Opening Ceremony dürfte klarer sein, wohin Blizzard seine wichtigsten Marken in den kommenden Monaten und Jahren führen möchte. Mit World of Warcraft, Diablo und Overwatch stehen mehrere große Reihen im Fokus. Besonders spannend bleibt die Frage, ob Blizzard neben neuen Inhalten für bestehende Spiele auch eine größere Überraschung vorbereitet.

Damit ist die Opening Ceremony der wichtigste Termin für alle, die die großen Ankündigungen verfolgen möchten. Blizzard bündelt hier die Neuigkeiten, bevor die einzelnen Entwicklerteams in späteren Panels ausführlicher auf ihre Spiele und die neuen Inhalte eingehen.

Was könnte Blizzard heute zeigen?

Blizzard verspricht größere Ankündigungen zur Opening Ceremony. Bei einigen Marken gibt es inzwischen konkretere Anhaltspunkte. Entscheidend ist jedoch, ob sie aus Blizzards Programm, technischen Funden oder den Recherchen und Erwartungen von Medien stammen.

World of Warcraft / Project Camelot: Neben den offiziell angekündigten WoW-Panels zählt der Codename „Project Camelot“ zu den spannendsten offenen Fragen. Wowhead berichtete im Juni über vom Dataminer Stiven entdeckte Heroic- und Epic-Lizenzspuren für „World of Warcraft Camelot“ und ordnete sie dem WoW-Entwicklungszweig 1.60 zu. Im August dokumentierte die Seite außerdem Version 1.60.1. Die technischen Spuren deuten auf ein bislang unangekündigtes WoW-Projekt hin. Die verbreitete Verbindung zu Classic+ – einer Weiterentwicklung des klassischen WoW mit neuen Inhalten – ist dagegen eine Interpretation der Community. Blizzard hat diese Zuordnung bislang nicht bestätigt.

Auch bei möglichen Tests lohnt die Unterscheidung: Laut Wowhead erschien ein verschlüsselter Build Ende Juli kurz auf einem Vendor-Server, wurde danach aber wieder auf einen internen Entwicklungsserver verschoben. Das könnte auf Vorbereitungen für Tests mit externen Partnern hindeuten; eine öffentliche Beta oder eine spielbare BlizzCon-Demo belegt es nicht. PC Gamer berichtete bereits im Mai über eingeladene Classic-Creator wie Xaryu, Sodapoppin und Esfand sowie Geheimhaltungsvereinbarungen. Was ihnen gezeigt werden sollte und ob es Camelot betraf, blieb offen.

StarCraft: Das konkrete Gerücht betrifft ein neues Shooter-Projekt. Ausgangspunkt sind Berichte von Jason Schreier; Jez Corden schildert in seiner BlizzCon-Vorschau vom 8. September bei Windows Central zusätzlich selbst gesehenes frühes Testmaterial: spielbare Terraner-Marines im Kampf gegen Zerg, offenbar in einer offenen Spielwelt. Das macht eine Shooter-/Open-World-Ausrichtung plausibel, bestätigt aber weder das fertige Spielkonzept noch eine heutige Enthüllung. Die unabhängig davon bestätigte StarCraft-Präsenz im Blizzard-Arcade-Angebot ist ebenfalls kein Beleg für ein neues Spiel.

Diablo: Für Diablo IV ist ein größerer Ausblick auf Season 15 konkret begründet: Blizzard erklärt im offiziellen PTR-Beitrag zu Version 3.2.0 ausdrücklich, Inhalte für die BlizzCon zurückzuhalten. Genannt werden bereits „Challenge Dungeons“ und „Overland Ambush“-Begegnungen; die Testfassung zeigt laut Blizzard noch nicht die endgültigen Season-Inhalte der Challenge Dungeons. Dazu kommen die bestätigten Panels zur Zukunft der Reihe. Das spricht für neue Details zu kommenden Spielinhalten, ist aber keine Bestätigung einer weiteren Erweiterung, einer mehrjährigen Roadmap oder eines neuen Diablo-Hauptteils.

Overwatch: Über die allgemeine Event-Präsenz hinaus nennt der offizielle Zeitplan ein „Hero Deep Dive“-Panel und Entwickler-Livestreams. Damit sind vertiefte Einblicke in die Heldenentwicklung ein konkreter Programmpunkt. Corden erwartet darüber hinaus neue Heldenankündigungen; das bleibt seine Einschätzung. Welche Figuren, Karten oder längerfristigen Content-Pläne Blizzard tatsächlich vorstellt, ist damit noch nicht geklärt.

Auch Hearthstone und Diablo Immortal sind offiziell beim Event vertreten. Ob darüber hinaus weitere Blizzard-Projekte angekündigt werden, erfahren wir erst aus der Präsentation.

Was läuft nach der Opening Ceremony?

Wer nach der Eröffnung dranbleibt, bekommt mehr Kontext zu den einzelnen Spielwelten. Diese Auswahl aus den offiziellen WoW- und Diablo-Zeitplänen ist für den weiteren Abend besonders relevant. Alle folgenden Uhrzeiten sind bereits in MESZ umgerechnet:

Samstag, 21:00 Uhr – World of Warcraft: What’s Next: Ausblick auf die nächste Etappe in Azeroth.

Ausblick auf die nächste Etappe in Azeroth. Samstag, 22:45 Uhr – Diablo: Developer Update: Einordnung der Ideen und Entwicklungsarbeit hinter der Reihe.

Einordnung der Ideen und Entwicklungsarbeit hinter der Reihe. Samstag, 23:00 Uhr – Building Cutscenes in World of Warcraft: Einblicke in die Entstehung der Zwischensequenzen.

Einblicke in die Entstehung der Zwischensequenzen. Samstag, 23:45 Uhr – World of Warcraft: What’s Next II: weiterer Ausblick auf kommende Inhalte.

weiterer Ausblick auf kommende Inhalte. Sonntag, 19:00 Uhr – World of Warcraft: Deep Dive: ausführlichere Einblicke in Systeme und Design.

ausführlichere Einblicke in Systeme und Design. Sonntag, 20:00 Uhr – Diablo IV: What’s Next: Vorschau auf kommende Inhalte und Funktionen.

Blizzard weist darauf hin, dass der Zeitplan nach der Opening Ceremony ergänzt wird und Änderungen möglich sind. Für euch bedeutet das: Nach den ersten Ankündigungen lohnt sich ein erneuter Blick auf das offizielle Programm. Wir greifen im Meldungsstream die wichtigsten Informationen auf, wenn sie tatsächlich vorgestellt werden.

Offizieller BlizzCon-Livestream auf YouTube und Twitch

Über YouTube oder Twitch erreicht ihr die offiziellen Blizzard-Kanäle zur Eröffnung. Für die Diablo-Berichterstattung nennt Blizzard zusätzlich YouTube.com/Diablo und Twitch.tv/Diablo. Die Programme unterscheiden sich je nach Kanal. Der Viewership Guide erläutert außerdem die Zuschauerbelohnungen und die jeweiligen Teilnahmebedingungen.

Nicht das gesamte Vor-Ort-Programm wird übertragen. Die Opening Ceremony, wichtige Panels und ausgewählte Esport-Wettbewerbe gehören zum kostenlosen Livestream-Angebot; musikalische Auftritte und einzelne weitere Programmpunkte können den Besuchern in Anaheim vorbehalten sein. Wer mehrere Themen verfolgen möchte, sollte daher auch den passenden Spielekanal im Blick behalten.

So begleitet PlayCentral die Blizzard-Ankündigungen

Wir begleiten die BlizzCon ab 19:30 Uhr MESZ live und halten euch über alle wichtigen Ankündigungen, Trailer, Spiele und Release-Termine auf dem Laufenden. Neue Meldungen erscheinen fortlaufend im Ticker, sodass ihr auch unterwegs schnell auf dem aktuellen Stand bleibt.

Nach der Opening Ceremony ergänzen wir außerdem die wichtigsten Details aus den anschließenden Entwickler-Panels. So könnt ihr später sowohl die großen Enthüllungen als auch die weiterführenden Informationen an einer Stelle nachlesen.