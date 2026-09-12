Mayday The Survival Island – Cozy-Survival mit Demo, Release am 2. November 2026

Mit Mayday: The Survival Island kündigt sich auf Steam ein Cozy-Game an, das entspannte Landwirtschaft mit einem ungewöhnlichen Survival-Szenario verbindet. Der Titel von Pequi Studios erscheint am 2. November 2026 für den PC und lässt euch nach einem mysteriösen Absturz auf einer abgelegenen Insel erwachen.

Optisch erinnert das Abenteuer mit seiner detaillierten Pixelgrafik und der Perspektive von oben sofort an Stardew Valley. Inhaltlich orientiert sich das Spiel dagegen an The Sims 2: Castaway, einem bis heute unterschätzten Ableger der Lebenssimulation aus dem Jahr 2007.

Inselabenteuer mit Castaway-DNA

Warum erinnert Mayday: The Survival Island an The Sims 2: Castaway? Im damaligen Sims-Ableger mussten bis zu sechs selbst erstellte Figuren auf mehreren unbekannten Inseln überleben. Bedürfnisse wollten verwaltet, Ressourcen gesammelt und Unterkünfte errichtet werden, bevor schließlich die Flucht per Boot oder Funksignal möglich war.

Mayday greift diese Grundidee auf, fällt aber deutlich umfangreicher aus. Insgesamt warten 24 handgefertigte Inseln mit unterschiedlichen Ressourcen, Klimazonen und Herausforderungen. Die Reise führt unter anderem über sonnige Strände, durch neblige Sümpfe und zu alten Friedhöfen.

Zwischen Ruinen, magischen Totems und verborgenen Schätzen setzt sich außerdem die Geschichte einer verschwundenen Zivilisation zusammen. Dabei sollt ihr herausfinden, wodurch der Absturz verursacht wurde, wer die Hauptfigur beobachtet und ob eine Flucht aus dem Archipel überhaupt möglich ist. Neben der Erkundung stehen auch Kämpfe gegen gefährliche Kreaturen und mächtige Wächter auf dem Programm.

Entspannte Freiheit wie in Stardew Valley

Welche Stardew-Valley-Elemente stecken im neuen Steam-Spiel? Trotz des Survival-Szenarios setzt Mayday nicht auf permanenten Zeitdruck oder strenge Missionsvorgaben. Die Handlung schreitet erst voran, wenn ihr es möchtet. Alternativ könnt ihr euch vollständig auf Landwirtschaft, Angeln, Tierhaltung oder den Ausbau eurer Basis konzentrieren.

Gesammelte Materialien lassen sich zu Werkzeugen, Gebäuden und neuen Herstellungsstationen verarbeiten. Mit zunehmendem Fortschritt werden weitere Verbesserungen, Überlebensmöglichkeiten und Gebiete freigeschaltet. Dadurch soll die Basis langfristig vom einfachen Unterschlupf zu einem individuell gestalteten Zuhause wachsen.

Wer lieber auf Entdeckungstour geht, kann nach Schätzen und Hinweisen suchen, NPCs kennenlernen oder sich im Kampf versuchen. Neben dem Einzelspieler-Modus ist auch ein Online-Koop-Modus vorgesehen. Damit verbindet Mayday die offene Tagesgestaltung von Stardew Valley mit dem gestrandeten Inselleben aus The Sims 2: Castaway.

Kostenlose Demo vor dem November-Release

Wann lässt sich Mayday: The Survival Island ausprobieren? Eine kostenlose Demo steht bereits auf Steam bereit. Diese enthält unter anderem überarbeitete Kämpfe, eine Ausweichmechanik, zusätzliche Ausrüstung und verschiedene Anpassungen am Balancing.

Bis zur vollständigen Veröffentlichung am 2. November 2026 bleiben damit noch einige Wochen zum Probespielen. Mayday erscheint zudem früher als Grand Theft Auto VI, das am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht werden soll.

Gefällt euch die Mischung aus Stardew Valley und The Sims 2: Castaway, oder bevorzugt ihr Cozy-Games ohne Survival-Elemente? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab