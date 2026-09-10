Dimraeth startet am 15. September 2026 in Early Access – mit 8er-Koop

Mit Dimraeth steht auf Steam ein ungewöhnlicher Genre-Mix vor dem Start, der die gefährliche Erkundung und das taktische Kampfsystem von Elden Ring mit dem gemütlichen Aufbaugefühl von Stardew Valley verbindet. Das Open-World-Action-RPG des Indie-Studios Mudtek setzt dabei auf handgezeichnete Pixelgrafik, umfangreiche Charakterentwicklung und Online-Koop für bis zu acht Personen.

Der Early-Access-Start ist für den 15. September 2026 auf dem PC geplant. Eine kostenlose Demo erschien bereits am 2. April 2026 und vermittelte einen ersten Eindruck von der Fantasywelt Mirkea, wurde inzwischen jedoch wieder von Steam entfernt.

Souls-lite-Kämpfe treffen auf ein gemütliches Zuhause

Wie verbindet Dimraeth Elden Ring mit Stardew Valley? In Mirkea breitet sich eine gefährliche Verderbnis aus, während die eigenen unsterblichen Helden gegen Monster, mächtige Bosse und dunkle Götter antreten. Die offene Spielwelt soll mit handgefertigten Gebieten, wechselnden Jahreszeiten und zahlreichen Geheimnissen zum Erkunden einladen.

Im Kampf kommt es auf Ausdauer, Positionierung und das Lesen gegnerischer Angriffe an. Schläge, Ausweichmanöver, Blocks und Paraden verbrauchen Ressourcen oder verlangen das richtige Timing. Ergänzend stehen mehr als 300 Zauber zur Verfügung, von denen sich jeweils fünf gleichzeitig ausrüsten lassen.

Nach gefährlichen Expeditionen kehrt ihr in eure Zuflucht zurück. Dort lassen sich Häuser, Farmen, Steinbrüche und weitere Produktionsstätten errichten. Außerdem könnt ihr Ausrüstung herstellen, Tränke brauen, Mahlzeiten kochen, Haustiere halten und Beziehungen zu Verbündeten vertiefen. Persönliche Aufgaben und mögliche Romanzen sollen den Lebenssimulationsanteil zusätzlich ausbauen.

Flexible Gruppen für bis zu acht Abenteurer

Wie funktioniert der Koop-Modus von Dimraeth? Das Action-RPG unterstützt nahtlosen Drop-in-Drop-out-Koop für bis zu acht Personen. Freunde können einer laufenden Welt beitreten, gemeinsam Quests erledigen, Bosse bekämpfen oder beim Ausbau einer geteilten Basis helfen.

Level, Ausrüstung, Inventar, Zauber und die persönliche Charakterentwicklung reisen zwischen den Welten mit. Storyfortschritt, rekrutierte Verbündete und errichtete Gebäude bleiben dagegen an die Welt des Hosts gebunden. Dadurch können hochstufige Charaktere anderen Gruppen gezielt bei schwierigen Herausforderungen helfen und anschließend in ihre eigene Zuflucht zurückkehren.

Für unterschiedliche Builds kombiniert Dimraeth acht Völker mit sechs Klassen. Daraus entstehen insgesamt 48 Archetypen mit individuellen Talentbäumen und Spielstilen. Das komplette Abenteuer soll wahlweise auch allein spielbar sein.

Umfangreiche Neuerungen zum Early-Access-Start

Welche Inhalte bringt die Early-Access-Version? Mudtek erweitert Dimraeth zum Start am 15. September 2026 deutlich gegenüber der früheren Demo. Zu den offiziell angekündigten Neuerungen gehören:

das neue spielbare Volk der Elfen

die neue Schattenklasse

zwei neue Regionen mit dem erweiterten Wildwood-Wald und den Goblinhöhlen

neue Weltbosse für die einzelnen Regionen

neun einzigartige Haustiere mit unterschiedlichen Fähigkeiten

männliche und weibliche Varianten für alle Völker

zusätzliche Möbel

neue Ausrüstungssets

weitere Handwerksstationen

mehr Möglichkeiten für den Basenbau

neue Quests und NPCs

zusätzliche Elitegegner

neue Dungeons

mehrere Schwierigkeitsgrade

ein überarbeiteter Talentbaum

eine verbesserte Charakteranpassung

zahlreiche Komfortverbesserungen

Die maximale Charakterstufe liegt zum Early-Access-Start bei Level 25 und soll mit jedem neuen Akt angehoben werden. Eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel sind ebenfalls vorgesehen.

Die Early-Access-Phase soll voraussichtlich 18 bis 24 Monate dauern. In dieser Zeit plant Mudtek unter anderem weitere Gebiete, Völker, Klassen, Bosse, Endgame-Systeme sowie tiefere Handwerks- und Baumöglichkeiten. Was haltet ihr von der Mischung aus Elden Ring, Stardew Valley und Achtspieler-Koop? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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