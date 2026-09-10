Gratis-Shooter auf Steam verschwindet bald – Witchcraft Candy Hunt sichern

Auf Steam wartet aktuell ein kostenloser Indie-Shooter, bei dem Interessierte nicht lange überlegen sollten. Witchcraft: Candy Hunt kann vollständig gratis zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden, soll jedoch dauerhaft aus dem Steam-Store verschwinden.

Entwickler PixelCrown Games hat angekündigt, das 2023 veröffentlichte Spiel in den Ruhestand zu schicken. Ein konkreter Termin für die Entfernung steht bislang nicht fest. Wer sich den Titel rechtzeitig sichert, kann ihn auch nach der Auslistung weiterhin herunterladen und spielen.

Gratis sichern vor der Entfernung

Wie lässt sich Witchcraft: Candy Hunt dauerhaft behalten? Der Shooter wird auf Steam als Free-to-Play-Titel angeboten und kann dort kostenlos zur eigenen Sammlung hinzugefügt werden. Wichtig ist, dass dies vor der angekündigten Entfernung aus dem Store geschieht.

Bereits bestehende Besitzer sollen nach der Auslistung weiterhin auf Witchcraft: Candy Hunt zugreifen können. Der Titel bleibt somit in der persönlichen Steam-Bibliothek erhalten. Lediglich neue Nutzer werden ihn anschließend voraussichtlich nicht mehr über die reguläre Store-Seite beziehen können.

PixelCrown Games bezeichnet das Projekt rückblickend als einen wichtigen Entwicklungsschritt für das Studio. Das Team möchte seine Aufmerksamkeit nun vollständig dem nächsten Spiel GODSCALE widmen. Dabei handelt es sich um einen düsteren Fantasy-Action-Plattformer mit Pixelgrafik und Roguelike-Elementen, der in einem altägyptischen Grabmal angesiedelt ist.

Halloween-Action mit Retro-Charme

Was bietet der kostenlose Steam-Shooter? Witchcraft: Candy Hunt ist ein klassisch aufgebautes 2D-Shoot-em-up, in dem eine Hexe auf ihrem Besen durch drei seitlich scrollende Level fliegt. Dabei stellen sich ihr unter anderem Kürbismonster, aggressive Krähen und Geister entgegen.

Die drei Schauplätze führen durch einen Wald, einen Friedhof und ein Schloss. Neben normalen Gegnern warten Minibosse sowie größere Endgegner mit verschiedenen Angriffsmustern und mehreren Kampfphasen. Für die Gefechte stehen fünf unterschiedliche Zauberarten bereit, darunter zielsuchende Geschosse, Laserangriffe und breite magische Wellen.

Drei Schwierigkeitsgrade sollen sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Arcade-Fans eine passende Herausforderung bieten. Unbegrenzte Leben und Kontrollpunkte sorgen dafür, dass der kurze Halloween-Ausflug nicht unnötig frustrierend wird. Unterstützt werden Einzelspieler-Partien sowie eine vollständige Controller-Steuerung.

Positives Echo auf Steam

Wie kommt Witchcraft: Candy Hunt bei der Community an? Die bisherigen Steam-Rezensionen fallen überwiegend positiv aus. Aktuell empfehlen 88 Prozent der 42 abgegebenen Bewertungen den kostenlosen Shooter weiter.

Besonders häufig werden die nostalgische Präsentation, die farbenfrohe Pixelgrafik und das unkomplizierte Arcade-Gameplay gelobt. Als Schwachpunkt gilt vor allem der geringe Umfang mit lediglich drei Levels. Angesichts des kostenlosen Downloads dürfte die kurze Spielzeit für viele Interessierte jedoch leicht zu verschmerzen sein.

Witchcraft: Candy Hunt erschien ursprünglich am 5. September 2023 und benötigt lediglich rund 200 MB freien Speicherplatz. Da PixelCrown Games keinen festen Termin für die Auslistung genannt hat, sollten Interessierte den Titel möglichst bald zur Steam-Bibliothek hinzufügen.

Werdet ihr euch Witchcraft: Candy Hunt vor der dauerhaften Entfernung noch kostenlos sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab