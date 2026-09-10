Stalker 2: So findet ihr den Schlüssel zum Generatorraum in Cost of Hope

Im Umspannwerk von Stalker 2: Cost of Hope versperrt euch eine abgeschlossene Tür den Weg zum Generatorraum. Den passenden Schlüssel findet ihr ganz in der Nähe, allerdings erreicht ihr ihn nur über einen kleinen Umweg durch das Gebäude und an der Außenwand entlang.

Die schnelle Lösung: Der Schlüssel liegt auf einem Tisch in einem Büro neben dem Generatorraum. Ihr gelangt über den Raum mit den zerstörten Servern und einen schmalen Außenweg zum offenen Bürofenster. Danach könnt ihr direkt zur verschlossenen Tür zurückkehren.

Wie kommt ihr ins Umspannwerk?

Während der Hauptmission „Im Herzen des Eisenwalds“ führt euch euer Weg zum Umspannwerk. Der Einstieg ins Gebäude erfolgt über das Dach:

Sucht die Leiter an der Gebäudeseite und klettert hinauf. Überquert das Dach und achtet dabei auf die Feueranomalien. Betretet den kleinen Dachaufbau mit dem Zugang nach unten. Steigt über die Leiter ins Gebäude und folgt anschließend der Treppe abwärts. Biegt unten rechts in den dunklen Flur ein.

Am Ende des Flurs erreicht ihr die verschlossene Tür zum Generatorraum. Hier aktualisiert sich euer Missionsziel: Ihr sollt den dazugehörigen Schlüssel finden.

Wo liegt der Schlüssel zum Generatorraum?

Der Schlüssel befindet sich in einem benachbarten Büro. Der Weg dorthin führt zunächst zurück durch den Flur.

Dreht euch an der verschlossenen Generatorraumtür um und geht bis zum Anfang des Gangs zurück. Auf der linken Seite findet ihr eine offene Tür. Geht hindurch in den Raum mit den zerstörten Serveranlagen.

Durchquert diesen Raum und passiert den nächsten offenen Durchgang. Dahinter haltet ihr euch rechts. Eine kleine schräge Metallfläche führt euch zu einem Fenster und damit zum nächsten Abschnitt des Weges.

Vorsicht, den an der Tür zu dem kleinen Raum befindet sich eine Sprengfalle, die recht leicht übersehen werden kann.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Über die Außenwand ins Büro gelangen

Am Fenster geht es kurz nach draußen. Bewegt euch geduckt am Gebäude entlang, bis ihr ein weiteres offenes Fenster erreicht. Dieses führt in das gesuchte Büro.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Klettert durch die Öffnung und schaut euch den Tisch an: Darauf liegt der Schlüssel zum Generatorraum. Nehmt ihn auf, bevor ihr den Raum wieder verlasst.

Der entscheidende Abzweig ist also der Weg nach rechts hinter dem Serverraum. Wenn ihr immer wieder vor der abgeschlossenen Tür landet, geht noch einmal zurück und sucht dort nach der schrägen Metallfläche zum Fenster.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Zurück zum Generatorraum: Nehmt die Abkürzung

Mit dem Schlüssel müsst ihr nicht erneut an der Außenwand entlangklettern. Öffnet die Tür neben dem Tisch im Büro. Sie führt euch direkt zurück vor den Generatorraum.

Jetzt könnt ihr die zuvor verschlossene Tür aufschließen und die Mission fortsetzen. Damit ist die Schlüsselsuche erledigt; die übrigen Aufgaben im Umspannwerk liegen noch vor euch.

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