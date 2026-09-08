Stalker 2: Alpha, Tango, Delta, Victor lösen – Fundort und Tresorcode

Während ihr den Eisenwald im DLC Cost of Hope von Stalker 2 erkundet, könnt ihr in der Nähe des Stützpunkts Kurin eine merkwürdige Funkübertragung empfangen. Eine Stimme wiederholt darin die Wörter „Alpha, Tango, Delta, Victor“.

Die Nachricht führt euch zu einem versteckten Tresor in einem verlassenen Gebäudeteil. Um ihn zu öffnen, müsst ihr die Buchstaben des Funkspruchs den Zahlen auf mehreren Server-Racks zuordnen. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr den Eisenwald erreicht, wo ihr Kurin findet und wie der vollständige Tresorcode lautet.

Alpha, Tango, Delta, Victor: Wie lautet der Code?

Falls ihr ausschließlich nach der Kombination sucht, findet ihr hier direkt die Lösung:

Tresorcode anzeigen Der Code für den Tresor bei Kurin lautet 9527.

Ihr könnt die Zahlen sofort am Tastenfeld eingeben. Die Hinweise im Gebäude müssen dafür nicht zwingend zuvor untersucht werden.

Welche Voraussetzungen gibt es?

Der Tresor befindet sich im Eisenwald, einer neuen Region aus Cost of Hope. Ihr benötigt daher den DLC und müsst dessen Handlung mindestens so weit begonnen haben, dass ihr den Eisenwald betreten könnt.

Die Erweiterung startet mit der Mission Terra Incognita. Begebt euch dafür zur Schlackenhalde und sprecht dort mit Quasselstrippe. Im Verlauf des Gesprächs erfahrt ihr mehr über den Eisenwald und die möglichen Wege durch dessen abgeriegelten Randbereich.

Falls die Mission bei euch noch nicht erschienen ist, findet ihr alle notwendigen Schritte in unserem gesonderten Guide:

Stalker 2: Cost of Hope starten – alle Voraussetzungen erklärt

Der Tresor gehört nicht zu einer eigenen Mission. Es handelt sich um ein optionales Rätsel, das ihr beim Erkunden des Gebiets entdecken könnt.

So gelangt ihr in den Eisenwald

Im Verlauf von Terra Incognita stehen euch grundsätzlich zwei Wege in die neue Region offen:

über den bewachten Kontrollpunkt

durch einen alternativen Tunnel

Für den ersten Besuch bietet sich der Kontrollpunkt an. Nähert euch den dort stationierten Soldaten zunächst friedlich und eröffnet nicht sofort das Feuer. Am Kontrollpunkt kann es zu einem Angriff durch Mutanten kommen. Unterstützt die Soldaten und sprecht anschließend mit ihrem Anführer.

Dadurch erhaltet ihr weitere Informationen über vermisste Späher und einen nachvollziehbaren Weg in das neue Gebiet. Die entsprechenden Ziele führen euch schließlich tiefer in den Eisenwald und in Richtung Kurin.

Alternativ könnt ihr den versteckten Tunnel benutzen. Dieser Weg bringt euch ebenfalls hinter die Absperrung, setzt euch am Ausgang allerdings schneller den Gefahren der Region aus. Legt vorher am besten einen manuellen Spielstand an und öffnet nach dem Verlassen des Tunnels nicht sofort ungeschützt eure Karte.

Wie findet ihr den Stützpunkt Kurin?

Nachdem ihr den Eisenwald betreten habt, folgt ihr zunächst den Zielen von Terra Incognita. Die Spur der vermissten Soldaten und eure Begegnungen mit den örtlichen Stalkern führen euch zum Stützpunkt Kurin.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Sobald Kurin auf eurer PDA-Karte markiert ist, könnt ihr euch an der großen Straße orientieren und ihr nach Norden folgen. Der Stützpunkt dient im weiteren Verlauf als wichtiger Anlaufpunkt im Eisenwald.

In der Umgebung können Mutanten auftauchen oder den Stützpunkt angreifen. Beseitigt zunächst die unmittelbare Gefahr, bevor ihr euch nach dem Tresor umseht. Ihr müsst die gesamte Questreihe in Kurin nicht abschließen, um das Rätsel zu lösen.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Wo befindet sich das Gebäude mit dem Tresor?

Sucht im Komplex von Kurin nach dem beschädigten Gebäudeteil mit einer zerstörten Treppe, die nach unten führt. Der Eingang liegt auf der linken Seite des Stützpunkts, wenn ihr euch dem Hauptbereich nähert.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Steigt über die beschädigten Stufen hinab und betretet den dunklen Korridor. Ab hier führt euch folgender Weg zum Tresor:

Folgt dem Gang bis zu einer weißen Tür. Geht durch die Tür und biegt dahinter nach rechts ab. Steigt die folgende Treppe nach oben. Sucht auf der oberen Ebene nach einem geöffneten Lüftungsschacht. Klettert in den Schacht hinein. Haltet euch an der Abzweigung links. Lasst euch am Ende in den Serverraum hinunterfallen.

Ihr könnt diesen Raum nach dem Herunterspringen nicht ungestört untersuchen. Auf dem Boden wartet ein größerer Schwarm Ratten.

Springt bei der zerstörten Treppe nach unten und folgt dann den Räumen bis zu den Servern. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

So besiegt ihr den Rattenschwarm

Die Tiere sind einzeln kaum gefährlich, können Skif jedoch innerhalb weniger Sekunden umzingeln. Besonders problematisch ist der begrenzte Platz zwischen den Server-Racks.

Eine Schrotflinte funktioniert auf kurze Distanz gut. Noch schneller beseitigt ihr den Schwarm mit einer passend geworfenen Granate. Achtet dabei auf ausreichend Abstand, da ihr euch in dem kleinen Raum leicht selbst verletzen könnt.

Wir haben die Ratten mit einer gezielten Granate ausgeschaltet, seid aber vorsichtig! Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Alternativ könnt ihr euch nach der Landung sofort auf eine erhöhte Position zurückziehen und die Ratten von dort aus bekämpfen. Speichert das Spiel am besten, bevor ihr euch in den Lüftungsschacht begebt.

Nachdem ihr die Tiere ausgeschaltet habt, könnt ihr den Raum gefahrlos untersuchen. Am Rand findet ihr eine Leiche und direkt daneben den gesuchten blauen Tresor.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

So löst ihr das Rätsel ohne fertigen Code

Die Funkübertragung nennt vier Begriffe aus dem internationalen Buchstabieralphabet:

Alpha

Tango

Delta

Victor

Entscheidend sind die jeweiligen Anfangsbuchstaben: A, T, D und V. Diese Buchstaben findet ihr auch auf den Server-Racks im Raum. Jeder Buchstabe ist dort mit einer bestimmten Zahl verbunden.

Funkspruch Kennzeichnung Gesuchte Zahl Alpha A9 9 Tango T5 5 Delta D2 2 Victor V7 7

Übernehmt die Zahlen in derselben Reihenfolge, in der die Begriffe in der Funkübertragung genannt werden. Aus Alpha, Tango, Delta und Victor entsteht dadurch:

9 – 5 – 2 – 7

Server A9 Server T5 Server D2 Server V7 Server A9 Server T5 Server D2 Server V7

Gebt am Tastenfeld des Tresors daher 9527 ein. Daraufhin wird das Schloss entriegelt und ihr könnt den Inhalt an euch nehmen.

Welche Belohnung befindet sich im Tresor?

Der versteckte Vorrat enthält mehrere wertvolle Gegenstände. Dazu gehören:

eine GP37

das Artefakt Schokoladenriegel mit Elektrizitätsschutz, aber auch Strahlung

mit Elektrizitätsschutz, aber auch Strahlung eine Speicherkarte im Wert von 1.500 Coupons

zusätzliche Vorräte und Munition

Die GP37 macht den Abstecher vor allem dann interessant, wenn ihr den Eisenwald noch relativ früh in der DLC-Handlung erkundet.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

So öffnet ihr auch den zweiten Tresor

In demselben Gebäudebereich ist noch ein weiterer blauer Tresor versteckt. Dieser besitzt jedoch kein Zahlenschloss und lässt sich nicht mit dem Code 9527 öffnen.

Kehrt dafür zum Lüftungsschacht zurück beziehungsweise wählt dort den anderen Weg. Wenn ihr euch an der Abzweigung rechts haltet, gelangt ihr in einen separaten Raum mit dem kleineren Safe.

Den benötigten Schlüssel findet ihr im Badezimmer am gegenüberliegenden Ende des angrenzenden Korridors. Durchsucht dort den Raum gründlich und kehrt anschließend zum verschlossenen Tresor zurück.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Der Schlüssel und der Zahlencode gehören somit zu zwei unterschiedlichen Behältern:

Großer Tresor im Serverraum: Code 9527

Code 9527 Kleiner Tresor im Nebenraum: Schlüssel aus dem Badezimmer

Wenn ihr bereits vor dem Betreten des Lüftungsschachts den Schlüssel einsammelt, könnt ihr beide Verstecke ohne zusätzliche Umwege öffnen.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Die Lösung in der Kurzfassung

So erreicht und öffnet ihr den Tresor:

Startet Cost of Hope und folgt Terra Incognita. Sprecht bei der Schlackenhalde mit Quasselstrippe. Betretet den Eisenwald über den Kontrollpunkt oder den Tunnel. Folgt der Handlung bis zum Stützpunkt Kurin. Sucht den beschädigten Gebäudeteil mit der Treppe nach unten. Folgt dem Korridor und klettert in den Lüftungsschacht. Nehmt im Schacht den linken Weg zum Serverraum. Beseitigt den Rattenschwarm. Gebt beim blauen Tresor den Code 9527 ein. Sammelt die GP37, das Artefakt und die Speicherkarte ein.

Falls ihr an einer anderen Mission festhängt, einen bestimmten Gegenstand sucht oder Hilfe bei einem Rätsel benötigt, werft einen Blick in unsere große Komplettlösung zu Stalker 2. Dort sammeln wir sämtliche Guides zum Hauptspiel und ergänzen die Übersicht nach und nach um weitere Lösungen zu Cost of Hope.

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