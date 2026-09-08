Die Zelda Direct heute, am 8. September 2026, beginnt um 16:00 Uhr deutscher Zeit (MESZ). Nintendo kündigt rund 30 Minuten zum 40-jährigen Jubiläum von The Legend of Zelda an. Verfolgen könnt ihr die Präsentation über die offiziellen Nintendo-Kanäle; PlayCentral begleitet sie auf dieser Seite im Liveticker.

Wer die Übertragung sehen möchte, findet sie laut Nintendo auf der offiziellen Nintendo-Direct-Seite und beim YouTube-Kanal von Nintendo UK. Hier könnt ihr parallel die wichtigsten Meldungen nachlesen oder euch auch ohne laufendes Video auf dem aktuellen Stand halten.

Unser Zelda-Direct-Liveticker sammelt Ankündigungen, Trailer, Spiele und Termine, sobald Nintendo sie vorstellt. Vor dem Start findet ihr hier die bestätigten Eckdaten, eine Einordnung des Jubiläums und die offenen Fragen an die Präsentation. Ergebnisse ergänzen wir erst während beziehungsweise nach der Übertragung.

Zelda Direct heute: Uhrzeit und alle wichtigen Infos

Datum: 8. September 2026

8. September 2026 Start: 16:00 Uhr MESZ

16:00 Uhr MESZ Dauer: rund 30 Minuten

rund 30 Minuten Anlass: 40 Jahre The Legend of Zelda

40 Jahre The Legend of Zelda Veranstalter: Nintendo

Nintendo Übertragung: offizielle Nintendo-Kanäle

offizielle Nintendo-Kanäle PlayCentral: Liveticker auf dieser Seite

Was zeigt Nintendo bei der Zelda Direct?

In der offiziellen Ankündigung beschreibt Nintendo die The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct als Präsentation mit Neuigkeiten zur Reihe anlässlich ihres Jubiläums. Konkrete Spiele oder eine Reihenfolge einzelner Beiträge nennt diese Mitteilung nicht.

Damit steht der thematische Rahmen fest, aber noch keine vollständige Agenda. Aus der angekündigten Laufzeit lässt sich weder die Zahl der Trailer noch der Umfang einzelner Vorstellungen ableiten. Auch ein Jubiläum allein bestätigt keine Neuauflage und keinen neuen Serienteil. Für unseren Überblick entscheidend sind deshalb die Aussagen und Einblendungen in der Präsentation selbst.

Was könnte heute gezeigt werden?

Die folgenden Überlegungen sind redaktionelle Erwartungen und offene Fragen, keine bestätigten Programmpunkte. Ein runder Geburtstag bietet Anlass, auf prägende Abenteuer zurückzublicken und zugleich über die Zukunft der Reihe zu sprechen. Interessant wird deshalb, welches Gewicht Nintendo Rückblicken, Einblicken in die Entwicklung und konkreten Spielvorstellungen gibt.

Aus Spielersicht stellen sich vor allem praktische Fragen: Gibt es neue Möglichkeiten, ältere Abenteuer zu erleben? Werden neue Projekte vorgestellt oder bereits bekannte Vorhaben genauer erläutert? Und falls Nintendo Spiele zeigt, nennt das Unternehmen dazu Plattformen und Veröffentlichungstermine? All das bleibt bis zu einer entsprechenden Aussage offen. Wir leiten daraus keine Zusage für ein bestimmtes Spiel, Remake oder eine Sammlung ab.

40 Jahre The Legend of Zelda: Warum das Jubiläum besonders ist

Der erste Teil The Legend of Zelda erschien in Japan am 21. Februar 1986 für das Famicom Disk System. Das dokumentiert Nintendos offizielle Serienhistorie. 2026 markiert damit das 40. Jahr seit dem japanischen Debüt. Die heutige Präsentation liegt im Jubiläumsjahr; der eigentliche Geburtstag war bereits im Februar.

Über die Jahrzehnte hat die Reihe sehr unterschiedliche Abenteuer hervorgebracht. Zu ihren Stationen gehören A Link to the Past auf dem Super Famicom und Ocarina of Time auf dem Nintendo 64 ebenso wie die weitläufige Welt von Breath of the Wild. Der Blick zurück zeigt, wie viele Formen Hyrule auf unterschiedlichen Konsolengenerationen angenommen hat.

Zu den jüngeren großen Veröffentlichungen zählen Tears of the Kingdom und das 2024 erschienene Echoes of Wisdom. Letzteres rückt Prinzessin Zelda als spielbare Hauptfigur in den Mittelpunkt. Im offiziellen Entwicklerinterview zu Echoes of Wisdom erläutert Nintendo die Arbeit an diesem Abenteuer aus der Draufsicht. Die unterschiedlichen Perspektiven innerhalb der Reihe machen den Jubiläumsrückblick auch für Spieler interessant, die erst mit einem neueren Teil eingestiegen sind.

Wo kann man die Zelda Direct sehen?

Für das Video nutzt ihr die oben verlinkte Nintendo-Direct-Seite oder Nintendo UK auf YouTube. Öffnet die Übertragung am besten kurz vor Beginn. Wer unterwegs ist oder einzelne Details nachlesen möchte, kann diesen Artikel geöffnet lassen und die Meldungen im folgenden Ticker verfolgen.

Die Zelda Direct im Liveticker

Ab der Präsentation halten wir hier die Neuigkeiten fest. Bei Terminen achten wir darauf, ob Nintendo ein konkretes Datum oder nur einen Zeitraum nennt. So könnt ihr anschließend nachvollziehen, welche Informationen bereits feststehen und welche Fragen noch offen sind.