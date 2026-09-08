Assassins Creed – PureArts bringt 1:2 Edward Kenway Statue für 3.299 Euro

Ubisoft und PureArts feiern das bevorstehende 20-jährige Jubiläum von Assassin’s Creed mit einem Sammlerstück der besonders kostspieligen Art. Beim neuen offiziellen Release handelt es sich nicht um ein Spiel, sondern um eine monumentale Statue von Edward Kenway aus Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Das Modell aus der Prestige Line kann im europäischen PureArts-Shop für 3.299 Euro vorbestellt werden. Die Mehrwertsteuer ist darin bereits enthalten, während die Versandkosten erst beim Abschluss der Bestellung berechnet werden. Die Auflage ist weltweit auf lediglich 500 Exemplare begrenzt.

Edward Kenway im monumentalen Maßstab

Welche Besonderheiten bietet die Edward-Kenway-Statue? Das Sammlerstück entsteht im Maßstab 1:2 und erreicht eine Höhe von rund 110 Zentimetern. Mit einer Breite von 39 Zentimetern, einer Tiefe von 36 Zentimetern und einem geschätzten Gewicht von 19 Kilogramm benötigt der Piratenassassine entsprechend viel Platz im Gaming-Zimmer.

Edward Kenway wird in kampfbereiter Haltung dargestellt. In seinen Händen hält er einen gezogenen Säbel und eine Steinschlosspistole. Als Basis dient eine aufwendig gestaltete Konstruktion, die von seinem Schiff Jackdaw inspiriert wurde und das Emblem von Assassin’s Creed 4 trägt.

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Für einen möglichst realistischen Eindruck setzt PureArts nicht ausschließlich auf Polyresin. Das Porträt kombiniert Silikonhaut mit Glasaugen und einzeln eingesetzten Haaren. Beim Assassinen-Outfit kommen hochwertige Stoffe, Leder, Metall und weitere Textilien zum Einsatz.

Maßstab 1:2

Höhe von rund 110 Zentimetern

Geschätztes Gewicht von 19 Kilogramm

Auflage von weltweit 500 Exemplaren

Silikonhaut, Glasaugen und einzeln eingesetzte Haare

Kleidung aus Stoff, Leder, Metall und weiteren Textilien

Zubehör mit Säbel und Steinschlosspistole

Von der Jackdaw inspirierte Präsentationsbasis

Individuell nummerierte Bodenplatte

Passendes Echtheitszertifikat mit Editionsnummer

Auslieferung im Jubiläumsjahr 2027

Wann erscheint die neue Assassin’s-Creed-Statue? PureArts plant die Auslieferung derzeit für das zweite Quartal 2027. Vorbestellungen erfordern eine Anzahlung von 15 Prozent. Alternativ bietet der Hersteller einen Zahlungsplan über 16 Monate an, mit dem sich der hohe Kaufpreis auf mehrere Raten verteilen lässt.

Der gewählte Zeitraum passt zum großen Jubiläum der Reihe. Das erste Assassin’s Creed erschien am 13. November 2007 und legte den Grundstein für eine der bekanntesten Marken von Ubisoft. Im Jahr 2027 blickt das Franchise somit auf eine 20-jährige Geschichte zurück.

Edward Kenway steht aktuell wieder besonders stark im Mittelpunkt, nachdem Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wurde. Das Remake des ursprünglich im Jahr 2013 erschienenen Piratenabenteuers bietet eine modernisierte Grafik, überarbeitete Spielmechaniken und zusätzliche Inhalte.

Weitere Zukunftspläne für Assassin’s Creed

Welche neuen Assassin’s-Creed-Projekte befinden sich in Entwicklung? Neben der Rückkehr von Edward Kenway arbeitet Ubisoft weiterhin an Codename Hexe. Das Projekt entsteht bei Ubisoft Montreal und soll eine düstere, stark erzählerisch ausgerichtete Assassin’s-Creed-Erfahrung während einer bedeutenden historischen Epoche bieten.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für Codename Hexe steht bislang nicht fest. Die limitierte Prestige-Statue dürfte daher zunächst eines der auffälligsten Produkte bleiben, mit denen Ubisoft und seine Partner auf das Jubiläumsjahr 2027 hinarbeiten.

Würdet ihr 3.299 Euro für eine derart aufwendige Edward-Kenway-Statue ausgeben, oder ist euch selbst dieses Piraten-Sammlerstück deutlich zu teuer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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