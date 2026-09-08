Crytek streicht erneut Stellen: Komplette Abteilung soll betroffen sein

Beim deutschen Entwickler Crytek ist es offenbar zu einer weiteren Entlassungswelle gekommen. Nach einem aktuellen Bericht verlieren mindestens 30 Beschäftigte in Frankfurt und Istanbul ihre Arbeitsplätze. In der Türkei soll sogar ein vollständiges Team aufgelöst worden sein.

Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens liegt bislang nicht vor.

Entlassungen treffen Frankfurt und Istanbul

Die Informationen stammen ursprünglich von Insider Gaming. Demnach betreffen die Kürzungen sowohl Cryteks Hauptsitz in Frankfurt am Main als auch den Standort in Istanbul.

Besonders schwer soll es die Qualitätssicherung in der Türkei getroffen haben. Laut den Quellen wurde dort ein komplettes QA-Team entlassen. Am Frankfurter Hauptsitz verloren ebenfalls Mitarbeiter ihre Stellen. Betroffen seien vor allem die Bereiche Publishing, Social Media und Qualitätssicherung.

Die genaue Zahl der Entlassungen ist noch nicht bekannt. Insider Gaming geht derzeit von mindestens 30 betroffenen Personen aus. Die Beschäftigten sollen Anfang September über die Entscheidung informiert worden sein. Für sie seien die Kündigungen überraschend gekommen.

Crytek wurde um eine Stellungnahme gebeten, reagierte darauf bis zur Veröffentlichung des Berichts jedoch nicht. Sämtliche Angaben sind deshalb zunächst als unbestätigt zu behandeln.

Zweite Entlassungswelle innerhalb kurzer Zeit

Für Crytek wäre es bereits die zweite größere Kürzungsrunde innerhalb von rund anderthalb Jahren. Im Februar 2025 kündigte das Unternehmen an, etwa 15 Prozent seiner damals rund 400 Beschäftigten zu entlassen. Das entsprach ungefähr 60 Stellen.

Crytek begründete die damalige Entscheidung mit schwierigen Marktbedingungen. Zuvor habe man bereits versucht, Kosten und laufende Ausgaben zu reduzieren. Die Entlassungen ließen sich nach Angaben des Unternehmens dennoch nicht mehr verhindern.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Entwicklung des nächsten Crysis bereits im dritten Quartal 2024 pausiert worden war. Mitarbeiter des Projekts wurden teilweise dem Team von Hunt: Showdown 1896 zugeteilt.

Ob die aktuellen Stellenstreichungen unmittelbar mit weiteren Projektänderungen verbunden sind, geht aus dem neuen Bericht nicht hervor. Ebenso wenig gibt es derzeit einen bestätigten Hinweis darauf, dass einer der beiden Standorte vollständig geschlossen werden soll.

Crytek sucht gleichzeitig neue Mitarbeiter

Interessant ist, dass Crytek auf seiner offiziellen Karriereseite weiterhin mehrere Stellen in Frankfurt ausschreibt. Gesucht werden unter anderem ein Publishing Product Director, ein Global Community Manager sowie ein Head of Commercial and Insights.

Hinzu kommen Positionen für Hunt: Showdown 1896, die CryEngine und ein bislang unangekündigtes Projekt. Dass ein Unternehmen gleichzeitig Stellen streicht und neue Mitarbeiter sucht, ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Die ausgeschriebenen Rollen zeigen jedoch, dass Crytek offenbar gezielt bestimmte Bereiche und Strukturen neu ausrichtet.

Auf seiner Website führt das Unternehmen derzeit Frankfurt und Istanbul als seine beiden Studios auf. Der Hauptsitz beherbergt laut Crytek mehr als 250 Beschäftigte und ist unter anderem für Hunt: Showdown 1896 sowie die CryEngine verantwortlich.

Wie es nach der neuen Entlassungswelle weitergeht und ob zusätzliche Maßnahmen geplant sind, bleibt vorerst offen. Erst eine Stellungnahme von Crytek könnte Klarheit über den tatsächlichen Umfang und die Gründe für die Kürzungen schaffen.

Öffnet in einem neuen Tab