Im September 2020 veröffentlichte Entwicklerstudio Crytek Crysis Remastered, eine technisch überarbeitete Version des einstigen Vorzeige-Shooters der deutschen Spieleschmiede. All jene Fans, die sich zudem Neuauflagen der beiden Nachfolger wünschten, dürfen nun aufatmen, denn diese wurden gestern als „Crysis Remastered Trilogy“ offiziell mit einem passenden Trailer angekündigt.

Crysis Remastered Trilogy: Für aktuelle Konsolen & PC optimiert

Wie der Name des Bundles bereits verrät, umfasst die Trilogie alle drei Singleplayer-Kampagnen der Ego-Shooter-Reihe und soll im Herbst 2021 für PlayStation 4, Xbox One , die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht werden. Außerdem werden alle Spiele aufgrund der Abwärtskompatibilität ebenfalls auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S laufen. Die Remastered-Versionen, die in Zusammenarbeit mit dem Team von Saber Interactive entstanden sind, seien jedoch speziell für die aktuellen Konsolen (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) sowie PC-Hardware optimiert worden.

Dennoch dürften sich Spieler auf den New-Gen-Konsole, wie die Verantwortlichen versprechen, auf ein noch geschmeidigeres Spielerlebnis freuen. Diejenigen von euch, die sich bereits die Neuauflage des ersten Teils gekauft haben, müssen sich übrigens nicht die „Crysis Remastered Trilogy“ zulegen, um die beiden Sequels zu erhalten. Diese sollen, wie Crytek auf seiner eigenen Website bestätigt, auch separat veröffentlicht werden.

Die Trilogie soll laut Crytek all jenen Spielern, die bisher womöglich noch keinen Kontakt zur Reihe hatten, die Möglichkeit eröffnen, diese Erfahrung in Gänze nachholen zu können. Ihr beginnt euer Abenteuer im ersten Teil also auf einer koreanischen Insel, zieht in der Fortsetzung weiter nach New York City und findet schließlich im finalen dritten Ableger die Wahrheit hinter allen Ereignissen heraus.

„Crysis Remastered Trilogy“ soll im Herbst 2021 für PlayStation 4, Xbox One, die Nintendo Switch sowie den PC veröffentlicht werden. Außerdem unterstützen alle drei enthaltenen Spiele die Abwärtskompatibilität der aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ein genauer Releasetermin für das Bundle steht gegenwärtig noch aus.