Wer kann sich nicht an die Crysis-Reihe der Frankfurter Spieleschmiede Crytek erinnern? Vor allem der erste Teil wird noch heute gerne als Hardware-Benchmark benutzt, um aktuelle PCs mit maximalen Grafikeinstellungen und möglichst hohen Auflösungen an ihre Grenzen zu bringen. Während die einzelnen Ableger absolute Grafikbomben darstellten, war das Story-Gerüst dahinter immer eher mau. Doch könnte die Marke von Crytek wiederbelebt werden und in neuem Glanz erstrahlen?

Am gestrigen Montag ist ein mysteriöser Tweet aufgetaucht, der von dem offiziellen „Crysis“-Account stammt und möglicherweise auf ein Remake des ersten Ablegers oder sogar einen völlig neuen Teil hindeutet.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Dazu sollte gesagt werden, dass der Account seit Juli 2009 besteht und das letzte Lebenszeichen am 13.12.2016 erfolgte. Dabei handelte es sich jedoch lediglich um einen einfachen Retweet. Entsprechend groß dürfte die Gewichtung eines gänzlich neuen Beitrags ausfallen.

Erscheint wirklich ein Remake zu Crysis?

Ein weiterer Hinweis darauf, dass der Reihe neues Leben eingehaucht werden könnte, besteht aus einem vor wenigen Wochen polierten Internetauftritt der Marke. Die offizielle Webseite crysis.com wurde erst vor kurzem aktualisiert (1. April 2020), während diese vorher auf die Webseite von Crytek weiterleitete.

Am 24. März wurde außerdem ein Cryengine-Trailer veröffentlicht, in dem Fans ebenfalls einen vermeintlichen Hinweis gefunden haben wollen. Schließlich endet der Clip mit einer Szene aus „Crysis“. Findige Spieler fanden heraus, dass hier Änderungen an der Beleuchtung und dem Post-Processing durchgeführt worden. Ein Hinweis auf ein kommendes Remake?

Bis gestern hat sich der deutsche Entwickler zu den Gerüchten nicht geäußert. Doch nun hat Crytek durch den Tweet die Gerüchteküche selbst angeheizt. Fans der Reihe können also in jedem Fall gespannt sein, welche Überraschung bald verkündet wird. Das Interesse der Fans ist in jedem Fall vorhanden. Zum aktuellen Stand hat der Tweet bereits über 67.000 Likes, 13.000 Retweets und fast 3.800 Antworten.

Würdet ihr euch über ein Remake des ersten Ablegers oder einen völlig neuen Teil freuen oder konntet ihr mit der Reihe nie wirklich etwas anfangen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.