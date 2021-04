Resident Evil 7: Fundorte aller 33 Münzen im Schwierigkeitsgrad Irrenhaus (Guide)

Habt ihr Resident Evil 7 einmal komplett auf dem einfachen oder normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt (oder ihr seid Vorbesteller), könnt ihr den Irrenhaus-Modus (Madhouse) auswählen. Hier müsst ihr komplett ohne Checkpoints und regenerierende Gesundheit überleben. Speichern könnt ihr lediglich mit Hilfe von Kassetten, die ihr im Verlauf des Spiels findet und die in Kassettenrekordern eingesetzt werden müssen. Diese verbrauchen nicht nur einen Platz in eurem Inventar, sondern können jeweils auch nur einmal zum Speichern genutzt werden.

Wo finde ich alle 33 antiken Münzen auf Irrenhaus?

Weiterhin müsst ihr euch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in „Resident Evil 7“ auf stärkere, schnellere und aufmerksamere Gegner einstellen, die zudem an unterschiedlichen Stellen auf euch lauern können. Hinzu kommt, dass auch Items nicht an denselben Stellen liegen, die ihr bereits aus dem ersten Durchlauf kennt.

Solche Vogelkäfige könnt ihr in Resident Evil 7 nur durch antike Münzen öffnen. © Capcom

Resident Evil 7: Fundorte aller 33 antiken Münzen – Tipps und Tricks

Im Irrenhaus-Modus gibt es keine 18 Münzen zu finden, sondern insgesamt 33 antike Münzen. Entsprechend könnt ihr in diesem Modus auch mehr Vorteile im Spiel freischalten, die euch das virtuelle Leben ein wenig einfacher gestalten werden. Konkret lassen sich damit später im Spiel Vogelkäfige mit besonderen Items darin öffnen.

Hinweis: Wenn ihr im Irrenhaus-Modus sterbt verliert ihr alle gefundenen Münzen nach dem letzten Speichern.

Die erste antike Münze findet ihr in der Küchenschublade während der ersten Videosequenz. Bevor ihr das Haus betretet sucht vorher unbedingt den ersten Dietrich im Spiel auf, um Ethan in der Küche die verschlossene Schublade zu öffnen. Darin befindet sich schließlich die Münze. Dieser Fundort unterscheidet sich nicht von dem auf den ersten beiden Schwierigkeitsgraden. Die zweite Münze findet ihr im Wohnzimmer der Baker-Familie in einer Vase versteckt. Interagiert mit dem Objekt und dreht dieses so, dass ihr im Inneren die Münze erkennen könnt. In der Garage des Anwesens klettert ihr die Leiter hinauf und findet auf der linken Seite die dritte Münze. In der Haupthalle angekommen wendet ihr euch direkt nach links und geht bis zum Ende des Raums. In der Schublade einer Kommode könnt ihr die vierte Münze in Empfang nehmen. Nun geht ihr die Treppe hinauf und geht durch die Tür, neben der Oma Baker im Rollstuhl sitzt. Bewegt euch über den Balkon und durchschreitet die erste Tür auf der linken Seite. Wendet euch direkt nach links und interagiert mit der Vase. Auch hier befindet sich die fünfte Münze im Inneren versteckt. Zurück auf dem Balkon geht ihr durch die nächste Tür, die in einen Flur mit einer durch Gerümpel versperrten Treppe führt. Links neben der Treppe findet ihr hinter einem Holzbrett die sechste antike Münze versteckt. Abseits der Haupthalle im Trophäenzimmer mit dem ausgestopften Hirsch mitten im Raum findet ihr die siebte Münze im Inneren der Toilettenschüssel. Im Haupthaus bewegt ihr euch in den Keller und folgt dem Gang bis zu einer Tür zu eurer Rechten. In dem Raum mit den Barren findet ihr die achte Münze in einer Schüssel unter einer Liege mit einer Leiche darauf. Durchschreitet den gesamten Kellerkomplex und folgt einer weiteren Treppe hinab. Unten angekommen findet ihr in der nähe der Schlangentür die nächste neunte antike Münze auf dem unteren Fach eines Metallwagens liegend. Um die zehnte antike Münze zu erhalten, müsst ihr Zugang zum Sektionsraum haben. Sucht hier im vorderen Regal nach einem Karton. Darin befindet sich die Münze. Münze Nummer 11 befindet sich draußen im Hof. Geht von der Haupthalle durch die Tür zum Hof. Direkt nachdem ihr die Holztreppe hinuntergekommen seid wendet ihr euch nach links. Hier könnt ihr eine Metallplatte entfernen, um unter das Haus zu gelangen. Einige Meter vor euch liegt die nächste Münze. Bei der zwölften Münze in „Resident Evil 7“ handelt es sich um die erste, die ihr im alten Haus finden könnt. Verlasst den Speisesaal zum hinteren Steg und wendet euch direkt nach links, um in der Ecke die nächste Münze zu finden. Um Münze Nummer 13 im alten Haus zu finden, betretet die Galerie in der Nähe des Puzzles mit den Schatten und schaut euch das untere Regal des Tisches an. Löst für die vierzehnte Münze das Puzzle, zwängt euch zwischen den Wänden hindurch und findet das Sammelobjekt schließlich auf der linken Seite auf einem Holzbalken liegend. Die 15. Münze im Irrenhaus-Modus von „Resident Evil 7“ befindet sich im zweiten Stock des alten Hauses in der obersten Schublade einer Kommode. Für diesen Raum benötigt ihr den Krähenschlüssel. Für antike Münze Nummer 16 müsst ihr vom alten Haus zum Gewächshaus gehen. Dreht euch vor dem Aufgang herum und findet das Objekt der Begierde auf einem Metallkasten bei der Lampe. Habt ihr Marguerite im Gewächshaus besiegt, findet ihr die 17. Münze, nachdem ihr durch das bröckelnde Tor gegangen seid, auf einem Tisch. Geht durch den Raum mit dem Hirsch zu der Tür, die mit dem Krähenschlüssel geöffnet werden muss. Die 18. Münze befindet sich in der Mitte des Raums, wo normalerweise der Granatwerfer liegt. Die 19. antike Münze befindet sich auf dem Dachboden des Haupthauses. Dreht euch nach dem Aufstieg auf der Leiter herum, um die Münze in der Ecke in einem Regalfach zu finden. Die 20. antike Münze, die ihr im Madhouse-Modus von „Resident Evil 7“ finden könnt, befindet sich hinter dem Fernseher im ersten Raum des Testbereichs. Münze Nummer 21 in „Resident Evil 7“ findet ihr links von der ersten zerstörbaren Kiste im Testbereich bei dem Kopf der Puppe. Geht den Gang an der Kiste vorbei und die Treppe hinunter. Am Ende des Gangs liegt die 22. Münze in der rechten Ecke. Die 23. antike Münze befindet sich im Testbereich am Ende des langen Flur, der zur Hauptschleuse führt. Hier befindet sich ein Versorgungsraum mit Bomben. Das Sammelobjekt liegt in der linken Schublade des Schreibtischs. Im Testbereich einen Raum hinter der verbrannten Leiche findet ihr die Münze Nummer 24 auf einem Regalbrett liegend. Die 25. Münze findet ihr erst wieder auf dem Schiff. Sucht den Waschraum auf und sucht das Objekt in der am weitesten entfernten Waschmaschine. Die 26. Münze findet ihr im vierten Stock. Im Treppenhaus in der Nähe der Brücke liegt die Münze auf dem Boden. Münze Nummer 27 findet ihr außerhalb des Save Rooms auf der zweiten Etage auf einem kleinen Tisch an der Wand. Sucht für Münze Nummer 28 den Pausenraum auf der zweiten Etage auf. Die Münze findet ihr im Inneren einer Vase ganz unten auf einem Metallwagen. Für die nächste 29. antike Münze in „Resident Evil 7“ benötigt ihr Zugang zur dritten Etage des zerstörten Schiffs. Dort angekommen, verwendet ihr das Ätzmittel, um die Tür im Kontrollraum zu öffnen. Geht jetzt den Gang entlang bis ihr am Ende in der Ecke die Münze entdeckt. Im Keller (S2) des Schiffs sucht im Flur vor dem Maschinenraum Nr.1 auf dem Boden nach der 30. antiken Münze. Ebenfalls im Keller findet ihr die 31. antike Münze in „Resident Evil 7“ nach dem Maschinenraum in einem verschlossenen Safe. Nutzt das Ätzmittel, um diesen zu öffnen. Die vorletzte Münze 32 findet ihr, sobald ihr die Kontrolle über Ethan übernehmt. Geht durch die Tür und wendet euch direkt nach rechts. Die Münze liegt auf dem Schreibtisch. Die letzte antike Münze 33 befindet sich im Sumpf von „Resident Evil 7“. Geht bis zu einem Baumstamm und klettert darüber. Die Münze befindet sich in der Nähe einiger Pflanzen auf der rechten Seite.

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt in „Resident Evil 7“ alle 33 antiken Münzen auf dem Schwierigkeitsgrad Irrenhaus gefunden. Für diesen Erfolg erhaltet ihr die Silber-Trophäe Irrer Münzensammler.

Einige Münzen in Resident Evil 7 sind ziemlich gut versteckt. © Capcom