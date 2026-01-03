Sichere dir Billie’s Wheelie kostenlos auf Steam bis Januar 2026 und spiele mit Freunden

Bis zum 10. Januar 2026 um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) kannst du dir auf Steam ein unterhaltsames Multiplayer-Spiel kostenlos sichern: Billie’s Wheelie. Der bunte Fun-Racer lässt dich und bis zu sieben weitere Mitspieler online in einem chaotischen Hamster-Wettkampf gegeneinander antreten – komplett ohne Kosten, solange du es rechtzeitig deiner Bibliothek hinzufügst.

Normalerweise kostet Billie’s Wheelie 4,99 Euro, doch für kurze Zeit wird es dauerhaft gratis angeboten. Einmal gesichert, bleibt das Spiel für immer in deiner Steam-Bibliothek. Das Angebot endet am Mittwoch, dem 10. Januar 2026, um Punkt 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Was erwartet dich in Billie’s Wheelie?

Wie funktioniert das Spielprinzip? In Billie’s Wheelie steuerst du einen Hamster in einer durchsichtigen Kugel durch fantasievoll gestaltete Rennstrecken. Dabei stehen dir diverse Power-ups zur Verfügung, ähnlich wie du es von Spielen wie Mario Kart oder Team Sonic Racing kennst. Die Steuerung ist einfach gehalten, aber die Rennen können durch ausgeklügelte Streckenverläufe und fiese Items schnell chaotisch werden.

Welche Spielmodi gibt es? Der Fokus liegt klar auf dem Online-Multiplayer für bis zu acht Personen. In offenen Lobbys oder privaten Matches kannst du gegen Freunde oder fremde Spieler antreten. Für Einzelspieler gibt es bislang nur begrenzte Inhalte, jedoch sind weitere Spielmodi und ein Karrieremodus laut den Entwicklern bereits in Planung.

Warum sich der Download lohnt

Welche Bewertungen hat das Spiel? Billie’s Wheelie kommt auf Steam aktuell mit dem Nutzer-Feedback „Positiv“ daher. Spieler loben die frische Optik, die unkomplizierte Steuerung und den hohen Spaßfaktor im Multiplayer. Kritik gibt es vor allem für den noch recht überschaubaren Umfang – ein Punkt, den die Entwickler in kommenden Updates beheben wollen.

Wie sieht die Zukunft des Spiels aus? Die Entwickler kündigten bereits Erweiterungen an, darunter ein Karrieremodus, neue Level, zusätzliche Herausforderungen und weitere Überraschungen. Außerdem kannst du deinen Hamster und dessen Kugel kosmetisch anpassen, um dich von anderen Spielern abzuheben.

So sicherst du dir Billie’s Wheelie gratis

Was musst du tun? Du benötigst lediglich einen Steam-Account. Besuche die Shop-Seite von Billie’s Wheelie und klicke auf „Hinzufügen“ – schon ist das Spiel dauerhaft in deiner Bibliothek. Wichtig: Das Angebot endet am 10. Januar 2026 um 19:00 Uhr. Danach kostet das Spiel wieder den regulären Preis von 4,99 Euro.

Gibt es Alternativen? Auch im Epic Games Store findest du derzeit kostenlose Spiele: Bis zum 8. Januar 2026 kannst du dir dort Total War: Three Kingdoms und Wildgate sichern. Danach folgt Bloons TD 6 als nächstes Gratis-Spiel.

Jetzt bist du gefragt

Hast du Billie’s Wheelie schon ausprobiert? Wenn ja, wie gefällt dir das verrückte Hamster-Rennen? Oder wartest du lieber auf die angekündigten neuen Inhalte? Lass es uns in den Kommentaren wissen!