Nachdem über die Qualität der Grafik des kommenden Crysis Remastered im veröffentlichten Trailer und den ersten Screenshots Unzufriedenheit aufgekommen ist, haben sich Entwickler Crytek und Sabre Interactive noch einmal zusammengesetzt, um noch einige Feinanpassungen vorzunehmen und den Release des Spiels deshalb kurzerhand verschoben.

Was ist Crysis? Als Protagonist Jake „Nomad“ Dunn stürzt sich der Spieler in ein außerirdisches Abenteuer mit knallharter Ego-Shooter-Action in einem hochentwickelten Nanosuit, der ihm zahlreiche Fähigkeiten verleiht. Fortgesetzt wurde das Original mit zwei weiteren Ablegern.

Der neue Release für Crysis Remastered

Normalerweise sollte das Remaster bereits im Juli erscheinen, nun steht das neue Veröffentlichungsdatum für den 18. September 2020 fest. An diesem Tag soll das ikonische Spiel, das einst dafür bekannt war, die damalige Hardware an ihre Grenzen zu bringen, für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Dabei werden folgende Neuerungen für den im Jahr 2007 auf den Markt gekommenen Shooter versprochen:

qualitativ hochwertige Texturen

zu 8K-Auflösung

Global Illumination (SVOGI)

Schärfentiefe

neue Lichteinstellungen

Motion Blur

Raytracing

Angekündigt wurde dies mit einem neuen Tech-Trailer, der einen Vorgeschmack auf das überarbeitete Game gibt und das Remaster mit dem Original vergleicht:

Crysis auf der Nintendo Switch

Am 23. Juli ist bereits die Nintendo Switch-Version des neuen alten „Crysis“ veröffentlicht worden. Wirklich hochwertig sieht das einstige Glanzstück der Gaming-Geschichte darauf allerdings nicht aus … Wir können nur hoffen, dass die Version, für die sich die Entwickler noch ein wenig mehr Zeit gelassen haben, tatsächlich den angepriesenen Verbesserungen und den Ausschnitten im Trailer entspricht.