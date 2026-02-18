God of War-Ankündigungen ohne God of War 6 Release-Zeitfenster sorgen für Sorgen

Die neuesten Ankündigungen rund um God of War klingen auf dem Papier nach einem Fest für Fans, lassen aber gleichzeitig eine unangenehme Leerstelle: Ein klares Release-Zeitfenster für God of War 6 fehlt weiterhin. Während bei einem aktuellen State of Play gleich mehrere Projekte aus dem Universum aufgetaucht sind, wächst in der Community die Sorge, dass der nächste große, storygetriebene Hauptteil noch lange auf sich warten lassen könnte.

Der Zeitpunkt für die Unruhe ist nachvollziehbar. Seit dem Neustart der Reihe mit God of War aus 2018 und dem Nachfolger God of War Ragnarök aus 2022 hat Sony Santa Monica ein enormes Tempo und Produktionsniveau etabliert. Umso auffälliger wirkt es, dass die jüngsten News vor allem Ableger und Rückgriffe bedienen, während die Zukunft nach Ragnarök offiziell weiter im Nebel bleibt.

Neue Projekte füllen die Lücke, aber nicht die Erwartungen

Welche God of War-Neuigkeiten wurden jetzt angekündigt? Bei der jüngsten Präsentation gab es gleich zwei Themen, die die Marke wieder stärker in den Fokus rücken: Zum einen wurde ein Metroidvania-Spin-off namens Sons of Sparta überraschend per Shadow Drop veröffentlicht, zum anderen wurde ein Remake der ursprünglichen Trilogie angekündigt. Für viele Fans sind das starke Signale, dass Sony die Reihe langfristig breit aufstellen will.

Trotzdem trifft diese Ausrichtung nicht jeden Nerv. Wer vor allem an der modernen Erzähllinie rund um Kratos und seine Reise nach den Ereignissen von Ragnarök hängt, hat nach den Ankündigungen eher neue Fragen als Antworten. Denn statt eines Teasers oder einer Bestätigung für den nächsten großen Schritt gibt es vorerst vor allem Nebenstrecken und Rückblicke.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Genau diese Mischung aus viel God of War und gleichzeitig wenig Klarheit zu God of War 6 sorgt aktuell für ein merkwürdiges Spannungsfeld: Die Marke ist präsenter denn je, aber der Teil, auf den viele seit Ragnarök warten, bleibt unkonkret.

Warum Fans beim Release-Zeitfenster von God of War 6 nervös werden

Wann könnte God of War 6 frühestens erscheinen? In einem Reddit-Thread mit dem Titel God of War 6 still happening diskutieren Fans, was die neue Projektlage für den nächsten Hauptteil bedeutet. Der Tenor: Niemand weiß es genau. Eine offizielle Bestätigung, dass God of War 6 bereits aktiv in Entwicklung ist, steht weiterhin aus, auch wenn die Erwartung eines weiteren Hauptspiels nach dem Erfolg der letzten beiden Teile naheliegend ist.

In der Diskussion schwingt vor allem eine pragmatische Erkenntnis mit: Solche Blockbuster brauchen Jahre. Selbst wenn ein Nachfolger nach dem Valhalla-DLC zu Ragnarök in die Produktion gegangen wäre, ist ein kurzfristiger Release unwahrscheinlich. Entsprechend tauchen in den Kommentaren Release-Vermutungen auf, die eher in Richtung späterer Lebensphase der aktuellen Konsolengeneration gehen.

Wie lange könnte sich die Wartezeit realistisch ziehen? Einige Fans rechnen sogar damit, dass God of War 6 erst gegen Ende dieser Generation erscheint oder möglicherweise erst auf einer neuen PlayStation-Hardware. Damit läge ein denkbares Zeitfenster irgendwo zwischen 2027 und 2029, abhängig davon, wie Sony seine nächste Konsolenphase plant und wie umfangreich das nächste Abenteuer ausfällt.

Outsourcing und Remakes als Hoffnungsschimmer für den Hauptteil

Was bedeutet Sons of Sparta für die Ressourcen bei Sony Santa Monica? Neben der Sorge gibt es in der Community auch optimistischere Stimmen. Ein wichtiger Punkt: Sons of Sparta soll zumindest teilweise an das Studio Mega Cat aus Pittsburgh ausgelagert worden sein, während Sony Santa Monica zwar beteiligt ist, aber vermutlich nicht die komplette Hauptlast trägt. Das würde erklären, wie Spin-off und Remake-Pläne existieren können, ohne zwingend den Kern der internen Entwicklung komplett zu blockieren.

Auch Remakes binden zwar Aufmerksamkeit, müssen aber nicht automatisch bedeuten, dass das Hauptteam seinen Fokus verloren hat. Viele Fans deuten die aktuelle Strategie eher so: Sony will die Marke in den kommenden Jahren mit neuen Releases präsent halten, während ein möglicher großer Nachfolger im Hintergrund reift.

Warum kann die aktuelle God of War-Welle trotzdem Sinn ergeben? Wenn man es positiv liest, entsteht gerade eine Art Brücke: Remakes bringen die griechische Ära für neue Zielgruppen zurück, das Metroidvania liefert frischen Stoff für zwischendurch, und God of War 6 könnte später als großes Event den nächsten Generationssprung markieren.

Was jetzt für Fans zählt

Worauf sollten God of War-Fans in den nächsten Monaten achten? Entscheidend wird sein, ob Sony Santa Monica oder PlayStation in den kommenden Präsentationen ein klares Signal zum nächsten Hauptteil setzt. Bis dahin bleibt Fans vor allem, die neuen Veröffentlichungen mitzunehmen und die Remakes als Gelegenheit zu sehen, die Wurzeln der Reihe wiederzuentdecken, während die moderne Saga auf ihren nächsten Schritt wartet.

Wie seht ihr die aktuellen Ankündigungen: Reicht euch Sons of Sparta und die Remake-Offensive erst einmal, oder erwartet ihr dringend ein offizielles Lebenszeichen zu God of War 6? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.