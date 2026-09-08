Ocarina of Time Remake: eShop-Leak deutet überraschend niedrigen Preis an

Kurz vor der heutigen Zelda-Präsentation könnte Nintendo selbst den Preis von The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake verraten haben. Im australischen Nintendo Store tauchte vorübergehend ein entsprechender Produkteintrag auf. Inzwischen ist die Seite nicht mehr erreichbar.

Der vergleichsweise niedrige Preis sorgt unter Fans allerdings nicht ausschließlich für Begeisterung. Einige Spieler fragen sich, ob er möglicherweise Rückschlüsse auf den Umfang der Neuauflage zulässt.

Australischer Nintendo Store nennt konkreten Preis

Entdeckt wurde der Eintrag von der australischen Seite Vooks. Demnach wurde die digitale Version von The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake im offiziellen Nintendo Store kurzzeitig für 94,95 australische Dollar angeboten.

Damit liegt das Remake in Australien in derselben Preisstufe wie einige günstigere Switch-2-Veröffentlichungen. Umfangreichere Vollpreisspiele wie Donkey Kong Bananza werden dort dagegen für 109,95 australische Dollar angeboten.

Für Nordamerika dürfte die aufgetauchte Preisstufe ungefähr 59,99 US-Dollar entsprechen. Welchen Preis Nintendo in Deutschland verlangen wird, lässt sich daraus jedoch nicht zuverlässig ableiten. Insbesondere eine direkte Umrechnung in 59,99 Euro wäre derzeit reine Spekulation.

Auch der Preis einer möglichen Handelsversion geht aus dem verschwundenen Eintrag nicht hervor. Bei mehreren Switch-2-Spielen verlangt Nintendo für physische Exemplare allerdings mehr als für den digitalen Download.

Weshalb wünschen sich manche Fans einen höheren Preis?

Natürlich möchten die Spieler nicht freiwillig mehr Geld ausgeben. Hinter den ungewöhnlichen Reaktionen steckt vielmehr die Sorge, dass der niedrigere Preis auf ein kleineres Projekt hindeuten könnte.

Ein Teil der Community hofft auf eine aufwendige Neuinterpretation von Ocarina of Time, die nicht nur Grafik und Steuerung modernisiert, sondern möglicherweise auch Spielwelt, Kämpfe, Dungeons und bislang ungenutzte Ideen erweitert. Für ein derart umfangreiches Remake wurde eher mit Nintendos höchster Preisstufe gerechnet.

Der aufgetauchte Preis lässt einige Fans deshalb vermuten, dass sich Nintendo enger am Nintendo-64-Original orientieren könnte. Denkbar wäre beispielsweise eine technisch vollständig neu entwickelte, inhaltlich aber weitgehend originalgetreue Umsetzung.

Das bleibt momentan jedoch reine Interpretation. Vom Preis allein lässt sich weder die Größe des Entwicklerteams noch der tatsächliche Umfang des Remakes ablesen. Ebenso könnte Nintendo das Spiel bewusst unterhalb seiner teuersten Switch-2-Produktionen positionieren.

Offizielle Details könnten noch heute folgen

Nintendo hatte das Remake im Juni 2026 offiziell für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Erscheinen soll es noch im Laufe dieses Jahres, einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte das Unternehmen bislang nicht.

Weitere Informationen könnten bereits am heutigen 8. September folgen. Um 16 Uhr deutscher Zeit beginnt eine rund 30 Minuten lange Nintendo Direct zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda. Neben einem Erscheinungstermin könnte Nintendo dort auch Vorbestellungen und den endgültigen Preis bekannt geben.

Bis dahin sollte der australische Store-Eintrag trotz seiner offenbar offiziellen Herkunft als vorzeitig veröffentlichte und noch nicht abschließend bestätigte Preisangabe behandelt werden.

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