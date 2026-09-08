Withering Realms startet im Early Access auf Steam – das bietet das RPG

Mit Withering Realms ist am 4. September 2026 ein neues Horror-Action-RPG im Early Access auf Steam erschienen, das gleich mehrere bekannte Einflüsse miteinander verbindet. Das düstere Indie-Spiel erinnert mit seiner aggressiven Action an Bloodborne, kombiniert diese mit einer ungewöhnlichen Figurenkonstellation im Stil von Pragmata und einem vielseitigen Gliedmaßen-System, das Parallelen zu Lies of P aufweist.

Hinter dem Projekt steht Moonless Formless, ein Solo-Entwickler aus Seattle, der bereits Withering Rooms erschaffen hat. Withering Realms spielt im selben Universum, erzählt jedoch eine eigenständige Geschichte und setzt statt der bisherigen 2,5D-Perspektive auf eine dreidimensionale Spielwelt aus der Dreiviertelansicht.

Eine Geistergeschichte mit ungewöhnlichem Duo

Worum geht es in Withering Realms? Die Handlung spielt im Jahr 1926, zehn Jahre nach einem gewaltigen okkulten Ereignis, das den Ersten Weltkrieg beendete und die Welt dauerhaft veränderte. Seitdem wandeln Tote umher, Geister durchstreifen die Landschaft und einige Menschen können Magie einsetzen.

Im Mittelpunkt steht die neunjährige Clover, die in einem verfallenden Anwesen erwacht und herausfindet, dass sie selbst ein Geist ist. Ihre einzige Begleitung ist eine mächtige Puppe, die aus Holz, Metall und menschlichen Überresten zusammengesetzt wurde. Clover sitzt auf deren Schulter und kann während der Kämpfe Zauber wirken oder Gegenstände einsetzen.

Diese Verbindung erinnert an das Zusammenspiel von Diana und Hugh Williams aus Pragmata. Statt einer Androidin und eines Menschen begleitet in Withering Realms allerdings ein Geistermädchen eine scheinbar seelenlose Konstruktion. Gemeinsam erkunden sie Penwyll sowie Friedhöfe, Gruften, Höhlen und verfallene Anwesen, um einen Weg zu finden, Clover wieder zum Leben zu erwecken.

Soulslike-Kämpfe und flexible Ausrüstung

Wie verbindet das Spiel Bloodborne und Lies of P? Im Kampf setzt Withering Realms auf schnelle, aggressive Nahkampfaktionen gegen Kultisten, Hexen, Untote und andere groteske Kreaturen. Die düstere Atmosphäre, das gotische Stadtbild und die offensiv ausgerichteten Auseinandersetzungen wecken deutliche Erinnerungen an Bloodborne.

Die Puppe kann mit mehr als 50 Waffen und Werkzeugen ausgestattet werden. Besonders auffällig ist ihr fehlender rechter Arm, in den sich unterschiedliche Maschinen einsetzen lassen. Dazu gehören ein schwenkbares Großschwert, eine Kettenwaffe, ein Maschinengewehr und ein Flammenwerfer. Dieses System ähnelt den Legion-Armen aus Lies of P und ermöglicht unterschiedliche Charakter-Builds.

Hinzu kommen mehr als 70 Talismane, sieben große Dungeons mit Bossen, Rätseln und Beute sowie über 110 Kreaturen für das Bestiarium. Der Tod führt dabei nicht zum Verlust von Ausrüstung oder Fortschritt. Withering Realms übernimmt somit verschiedene Soulslike-Elemente, verzichtet aber auf eine besonders harte Todesstrafe.

Starker Start im Steam Early Access

Wie kommt Withering Realms auf Steam an? Zum aktuellen Zeitpunkt fallen 94 Prozent von 157 Nutzerrezensionen positiv aus. Die Early-Access-Version ist bereits vom Anfang bis zum Abspann spielbar. Abhängig von Spielweise und Erkundungsdrang soll ein Durchlauf ungefähr 15 bis 42 Stunden dauern.

Moonless Formless möchte während der Early-Access-Phase weitere optionale Inhalte und Endgame-Modi ergänzen. Gleichzeitig sollen Fehler behoben, die Balance verbessert und besonders mächtige Kombinationen aus Waffen und Talismanen angepasst werden. Eine kostenlose Demo steht ebenfalls auf Steam zur Verfügung.

Bis zum 11. September 2026 gilt ein Einführungsrabatt von 15 Prozent. Die Vollversion ist für 2027 vorgesehen und soll neben zusätzlichen Sprachen auch für bislang nicht näher genannte Konsolen erscheinen. Aktuell unterstützt die PC-Fassung ausschließlich Englisch.

Wie gefällt euch die Mischung aus Bloodborne, Pragmata und Lies of P? Schreibt uns eure Meinung zu Withering Realms in die Kommentare.

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