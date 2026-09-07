False Oath – Survival-Horror im Resident-Evil-Stil kommt 2027 auf Steam

Mit False Oath kündigt sich auf Steam ein Survival-Horror-Spiel an, das die DNA der klassischen Resident-Evil-Teile in ein mittelalterliches Königreich verpflanzt. Statt moderner Kameraführung und realistischer Grafik setzt der Titel bewusst auf einen kantigen Retro-Look, feste Perspektiven und eine Steuerung im Stil der 1990er-Jahre.

Im Mittelpunkt steht der Ritter Elis, der im Königreich Torvenia nach den Zutaten für einen besonderen Heiltrank suchen muss. Eine tödliche Seuche breitet sich aus und bedroht inzwischen auch die königliche Familie, während untote Kreaturen Dörfer, Gebäude und Wege unsicher machen.

Survival Horror nach klassischem Vorbild

Warum erinnert False Oath an Resident Evil? Die Entwickler Daniel Almenara und Nytelynn greifen mehrere Mechaniken auf, die das Genre während der PS1-Ära geprägt haben. Dazu gehören feste Kamerawinkel, die klassische Panzersteuerung, manuelles Speichern in ausgewiesenen Bereichen und eine begrenzte Anzahl an Heilgegenständen.

Zwischen den Begegnungen mit Untoten müssen Umgebungsrätsel gelöst und wichtige Gegenstände gefunden werden. Elis kann Objekte untersuchen, miteinander kombinieren und Kisten verschieben, um neue Bereiche zugänglich zu machen. Die Mischung aus Erkundung, Ressourcenverwaltung, Kämpfen und Rätseln erinnert damit deutlich an die frühen Resident-Evil-Abenteuer.

Auch optisch orientiert sich False Oath an Horror-Klassikern wie Resident Evil und Silent Hill. Niedrig aufgelöste Texturen, kantige Figurenmodelle und auffällige Bluteffekte sollen ein Spielgefühl erzeugen, das bewusst mehrere Jahrzehnte alt wirkt. Während Neuauflagen wie Silent Hill 2 und Until Dawn feste Kameras zugunsten moderner Perspektiven aufgegeben haben, macht False Oath genau diese alte Präsentationsform zu einem zentralen Bestandteil.

Schwertkämpfe im verseuchten Königreich

Welche Besonderheiten bringt das mittelalterliche Szenario? Anders als in Resident Evil stehen keine Pistolen und Schrotflinten im Mittelpunkt. Elis bekämpft die Infizierten hauptsächlich mit seinem Schwert und kann gegnerische Angriffe mit einem Schild parieren. Ausrüstung lässt sich im Verlauf des Abenteuers schrittweise verbessern.

Zusätzlich soll eine mächtige Fernkampfwaffe verfügbar sein, deren Munition stark begrenzt ist. Der vorsichtige Umgang mit dieser Waffe dürfte ähnlich wichtig werden wie die Verwaltung von Heilmitteln. Damit unterscheidet sich das Kampfsystem deutlich vom überwiegend auf Schusswaffen ausgerichteten Resident Evil, einschließlich des kommenden Resident Evil Requiem.

Das mittelalterliche Umfeld verleiht dem bekannten Konzept eine eigene Identität. Grüne Felder, Bauernhäuser, gepflasterte Gassen und saubere Burgräume treffen auf blutige Tatorte und umherstreifende Untote. Statt lange verlassene Ruinen zu erkunden, erleben Fans offenbar ein Königreich unmittelbar nach dem Ausbruch der Seuche.

Geplanter Steam-Release im Jahr 2027

Wann erscheint False Oath auf Steam? Der PC-Titel soll nach aktuellem Stand im ersten Quartal 2027 veröffentlicht werden. Einen konkreten Erscheinungstag und einen Preis gibt es bislang nicht. Auf Steam kann False Oath bereits zur Wunschliste hinzugefügt werden.

Als Einzelspieler-Abenteuer verbindet das Projekt klassischen Survival Horror mit einem ungewöhnlichen Fantasy-Schauplatz und Nahkampf. Gerade Fans, die feste Kamerawinkel, Panzersteuerung und knappe Ressourcen vermissen, sollten False Oath deshalb im Blick behalten.

Was haltet ihr von der Mischung aus klassischem Resident Evil und mittelalterlichem Ritter-Horror? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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