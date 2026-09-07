Aniimo startet am 16. September 2026 auf PS5 – Open World, Koop, F2P

Mit Aniimo steht ein neues Kreaturensammel-Rollenspiel für die PlayStation 5 in den Startlöchern, das deutliche Erinnerungen an Pokémon weckt. Statt einer klassischen, weitgehend linearen Reise setzt Pawprint Studio allerdings auf eine offene Welt, Echtzeitkämpfe und umfangreiche Mehrspielerfunktionen.

Der weltweite Konsolenstart ist für den 16. September 2026 vorgesehen. In Deutschland soll Aniimo um 4 Uhr morgens freigeschaltet werden. Neben der PS5 erscheinen Versionen für Xbox Series X und Xbox Series S sowie für den PC. Die mobilen Fassungen für Android und iOS folgen am 23. September 2026.

Kreaturensuche in einer offenen Welt

Wie ähnlich ist Aniimo zu Pokémon? Im Mittelpunkt stehen namensgebende Kreaturen, die auf dem Kontinent Idyll gefangen und gesammelt werden können. Welche Aniimo euch begegnen, hängt unter anderem von der Umgebung, dem Wetter, besonderen Naturphänomenen und der Tageszeit ab. Viele Exemplare besitzen zudem eigene Weiterentwicklungen.

Beim Einfangen kommen spezielle Aniikapseln und Fallen zum Einsatz. Anders als in klassischen Pokémon-Abenteuern schicken die menschlichen Figuren ihre Begleiter jedoch nicht nur in den Kampf. Über das zentrale Twine-System verbinden sie sich direkt mit einem Aniimo und nehmen praktisch dessen Gestalt an.

Die unterschiedlichen Fähigkeiten sollen nicht allein während der Echtzeitkämpfe wichtig sein. Sie helfen ebenfalls dabei, Rätsel zu lösen und die offene Welt zu erkunden. Je nach verwandeltem Aniimo können Fans beispielsweise gleiten, tauchen oder sich durch den Boden graben.

Mehrspielerabenteuer mit eigenen Spielmodi

Welche Koop-Inhalte bietet Aniimo? Idyll ist als soziale Spielwelt konzipiert, in der sich die sogenannten Pfadfinder begegnen und miteinander interagieren können. Jeder besitzt ein Wohnmobil und eine eigene Heimat, die sich mit Pflanzen, Möbeln und gefangenen Aniimo gestalten lässt.

Hinzu kommen kooperative und kompetitive Herausforderungen. Beim PvEvP-Modus Eierraub schließen sich drei Teilnehmer zu einem Team zusammen, erkunden die Verschollenen Inseln und versuchen, wertvolle Aniimo-Eier zu sichern. Neben menschlichen Gegnern warten dort auch Kreaturen und weitere Gefahren.

Wer lieber allein unterwegs ist, kann die offene Welt und verschiedene Herausforderungen ebenfalls solo erleben. Für den Betrieb wird auf der PS5 dennoch eine permanente Onlineverbindung benötigt. Damit bewegt sich Aniimo spielerisch zwischen Pokémon und Palworld, verfolgt mit den direkten Verwandlungen aber eine eigene Idee.

Kostenloser Einstieg mit optionalen Käufen

Wie viel kostet Aniimo auf der PS5? Das Basisspiel erscheint als Free-to-play-Titel und kann ab dem 16. September 2026 kostenlos heruntergeladen werden. Optionale In-Game-Käufe gehören allerdings zum Geschäftsmodell.

Im deutschen PlayStation Store werden vor dem Start zusätzlich kostenpflichtige Pakete angeboten. Die Advanced Edition kostet 9,99 Euro und enthält unter anderem das exklusive Accessoire Flauschfreund sowie ein Begleiterhandbuch mit Battle-Pass-Inhalten. Für die Collector’s Edition werden 23,99 Euro verlangt. Der Kauf dieser Pakete ist für den Zugriff auf das kostenlose Basisspiel nicht erforderlich.

Auf Nintendo Switch 2 ist Aniimo bislang nicht angekündigt. Wer auf einer Sony-Konsole nach einer Kreaturensammlung mit offener Welt, Koop-Elementen und Pokémon-Flair sucht, bekommt damit schon bald eine interessante Alternative. Pokémon GO bleibt unterdessen weiterhin eine der wenigen offiziellen Möglichkeiten, das Franchise ohne Nintendo-Konsole zu spielen.

Was haltet ihr von Aniimo und dem Twine-System? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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