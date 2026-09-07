GOG verschenkt State of Mind bis 10. September 2026 – so klappt die Einlösung

PC-Nutzer können sich aktuell ein atmosphärisches Cyberpunk-Abenteuer kostenlos für ihre Sammlung sichern. GOG verschenkt State of Mind von Daedalic Entertainment für kurze Zeit. Wer Interesse hat, sollte die Aktion spätestens am 10. September 2026 um 15 Uhr deutscher Zeit nutzen.

Nach der erfolgreichen Einlösung wird das 2018 veröffentlichte Adventure dem eigenen GOG-Konto hinzugefügt. Besonders attraktiv ist die DRM-freie Bereitstellung. State of Mind lässt sich dadurch über einen Offline-Installer herunterladen und ohne dauerhafte Internetverbindung oder verpflichtende Nutzung von GOG Galaxy starten.

Die kostenlose GOG-Aktion

Wie lässt sich State of Mind kostenlos sichern? Auf der Produktseite befindet sich während der Aktion eine Schaltfläche, die zur laufenden Verlosung führt. Anschließend müssen angemeldete Nutzer lediglich den eingeblendeten Anweisungen folgen und das Spiel ihrer Bibliothek hinzufügen.

Die Aktion gilt für die GOG-Versionen unter Windows, Linux und macOS. Neben Erfolgen und Cloud-Speicherständen bietet die Veröffentlichung Controller-Unterstützung und deutsche Texte sowie eine deutsche Sprachausgabe. Für die Installation werden laut den offiziellen Systemanforderungen rund 23 Gigabyte freier Speicherplatz benötigt.

Wer State of Mind bereits eingelöst hat, muss das Adventure nicht bis zum Ende des Aktionszeitraums herunterladen oder durchspielen. Entscheidend ist lediglich, dass die kostenlose Version rechtzeitig im eigenen Konto landet. Angesichts des festen Ablaufdatums empfiehlt es sich trotzdem, die Einlösung nicht bis zum letzten Moment aufzuschieben.

Cyberpunk-Thriller im Berlin des Jahres 2048

Worum geht es in State of Mind? Die Handlung führt in das Berlin des Jahres 2048. Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung, Kriminalität und politische Konflikte prägen den Alltag, während Regierungen und Unternehmen technologischen Fortschritt als Lösung für die gesellschaftlichen Probleme präsentieren.

Im Mittelpunkt steht der Journalist Richard Nolan, der diese Entwicklung öffentlich kritisiert. Nach einer Explosion erwacht er in einem Krankenhaus und stellt fest, dass seine Frau und sein Sohn verschwunden sind. Seine Suche nach der Familie führt ihn zu einer weitreichenden Verschwörung rund um künstliche Intelligenz, Überwachung, Transhumanismus und die Übertragung des menschlichen Bewusstseins in eine digitale Welt.

Die Geschichte wird aus der Perspektive mehrerer spielbarer Figuren erzählt. Insgesamt können Gamer neben Richard fünf weitere Charaktere übernehmen, Hinweise untersuchen und dessen Vergangenheit rekonstruieren. Der auffällige Grafikstil verbindet realistische Umgebungen mit kantig gestalteten Figuren und verleiht der dystopischen Zukunft eine unverwechselbare Optik.

Ein Angebot für Fans narrativer Adventures

Für wen lohnt sich das kostenlose Cyberpunk-Spiel? State of Mind richtet sich vor allem an Fans von Science-Fiction-Geschichten, gesellschaftlichen Zukunftsvisionen und langsam aufgebauten Verschwörungen. Die Handlung und Atmosphäre stehen deutlich stärker im Vordergrund als anspruchsvolle Kämpfe oder komplexe Rätsel.

Auf GOG erreicht das Adventure derzeit eine Nutzerwertung von 3,8 von 5 Punkten. Gelobt werden häufig die behandelten Themen, die Charaktere und die düstere Welt, während die spielerische Interaktivität eher überschaubar ausfällt. Für einen kostenlosen Titel bietet State of Mind dennoch eine umfangreiche Kampagne, deren Haupthandlung ungefähr zehn Stunden beschäftigt.

Fans erzählerischer Spiele erhalten bereits am 9. September 2026 um 18 Uhr eine weitere Gratischance. Über die Lenovo Gaming Community werden in begrenzter Stückzahl Steam-Schlüssel für die erste Staffel von Telltales The Walking Dead verteilt. Anders als bei der GOG-Aktion ist dort ein Platz in der Warteschlange allerdings keine Garantie für einen Key.

Werdet ihr State of Mind kostenlos bei GOG mitnehmen oder habt ihr das Cyberpunk-Adventure bereits gespielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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