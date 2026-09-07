Zelda-Direct zum 40. Jubiläum – Nintendo zeigt mehr zu Ocarina of Time Switch 2

Nintendo hat kurz vor der großen Jubiläumsshow zwei konkrete Programmpunkte für die The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct bestätigt. Die rund 30 Minuten lange Präsentation wird am 8. September 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt und soll das 40-jährige Bestehen der traditionsreichen Reihe feiern.

Im Mittelpunkt stehen nicht ausschließlich neue Spiele. Nintendo möchte außerdem über Projekte außerhalb des Gaming-Bereichs sprechen und neue Details zur Nintendo Switch 2-Version von The Legend of Zelda: Ocarina of Time enthüllen.

Neue Details zu Ocarina of Time

Welche Informationen hat Nintendo offiziell angekündigt? Der wichtigste bestätigte Programmpunkt betrifft The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2. Das Action-Adventure wurde bereits im Juni 2026 vorgestellt und soll noch im Laufe des Jahres 2026 erscheinen.

Bislang hat Nintendo allerdings nur wenige Einzelheiten zur Neuauflage veröffentlicht. Die Jubiläums-Direct dürfte deshalb einen ausführlicheren Blick auf die technische und visuelle Modernisierung ermöglichen. Auch Gameplay-Szenen, konkrete Verbesserungen und der genaue Veröffentlichungstermin wären denkbar, wurden im Vorfeld aber noch nicht bestätigt.

Das ursprüngliche The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien 1998 für Nintendo 64 und gilt bis heute als einer der einflussreichsten Teile der Reihe. Eine überarbeitete Fassung folgte 2011 mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D für Nintendo 3DS.

Das Zelda-Jubiläum reicht über Spiele hinaus

Was könnte Nintendo abseits neuer Software präsentieren? Als zweiten Programmpunkt bestätigte das Unternehmen Initiativen zum 40. Jubiläum, die ausdrücklich über Videospiele hinausgehen. Damit stellt Nintendo bereits vor der Übertragung klar, dass nicht die gesamte Laufzeit für neue Titel oder Neuauflagen reserviert ist.

Zu den möglichen Themen gehört der geplante Live-Action-Film zu The Legend of Zelda. Ob tatsächlich neues Material zur Verfilmung gezeigt wird, hat Nintendo bislang jedoch nicht angekündigt. Ebenso kommen Jubiläumsprodukte, Sammlerstücke, neue amiibo-Figuren, Musikveröffentlichungen oder weitere Kooperationen infrage.

Konkrete Angaben zum Umfang dieser Projekte gibt es noch nicht. Die Formulierung lässt Nintendo genügend Spielraum, um mehrere kleinere Aktionen oder eine größere Überraschung rund um Link, Zelda und Hyrule vorzustellen.

Weitere Nintendo-Präsentationen folgen

Wie geht es nach der Zelda-Direct weiter? Bereits am 9. September 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit folgt eine allgemeine Nintendo Direct. Diese Präsentation dauert ungefähr 45 Minuten und soll weitere kommende Veröffentlichungen des Unternehmens behandeln.

Im Anschluss ist außerdem eine neue Ausgabe von Nintendo Treehouse: Live vorgesehen. Dort wird Gameplay zu ausgewählten Titeln aus der allgemeinen Direct gezeigt. Ob auch The Legend of Zelda: Ocarina of Time Teil dieser ausführlicheren Vorführung sein wird, ist noch offen.

Welche Ankündigung erhofft ihr euch von der The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct und welche Verbesserungen sollte die neue Version von Ocarina of Time bieten? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare.

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