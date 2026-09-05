Zelda-Tears of the Kingdom bekommt 2026 ein 472-seitiges offizielles Buch

Für Fans von The Legend of Zelda steht im Oktober 2026 eine neue offizielle Veröffentlichung an. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein neues Videospiel, sondern um das umfangreiche Begleitbuch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Secrets of the Zonai.

Das gemeinsam mit Nintendo veröffentlichte Hardcover erscheint am 20. Oktober 2026 bei Dark Horse Books. Die englischsprachige Standardausgabe umfasst 472 Seiten und kann im deutschen Buchhandel derzeit für 56,99 Euro vorbestellt werden.

Umfangreiche Einblicke in die Entwicklung

Welche Inhalte bietet Secrets of the Zonai? Das Buch richtet sich vor allem an Fans, die tiefer in die Entstehung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eintauchen möchten. Den Auftakt bilden mehr als 50 Seiten mit Illustrationen, Charakterzeichnungen und offiziellen Werbemotiven.

Anschließend folgen fast 300 Seiten mit Skizzen, Notizen, frühen Entwürfen, Konzeptzeichnungen und weiteren Materialien aus der Entwicklung. Damit erhalten Leser einen Blick auf Ideen, die während der Produktion entstanden sind, sowie auf die gestalterischen Entscheidungen hinter Hyrule, den Himmelsinseln und dem Untergrund.

Mehr als 80 weitere Seiten beschäftigen sich mit der Geschichte Hyrules. Im Mittelpunkt stehen dabei die geheimnisvolle Vergangenheit der Sonau, die Zeit vor der Gründung des Königreichs und die Ereignisse, die schließlich zur Handlung von Tears of the Kingdom führen.

Die kreativen Köpfe hinter Hyrule

Wer kommt im offiziellen Zelda-Buch zu Wort? Abgerundet wird Secrets of the Zonai durch Interviews mit führenden Entwicklern des Spiels. Dazu gehören Produzent Eiji Aonuma, Director Hidemaro Fujibayashi und Art Director Satoru Takizawa.

Die Gespräche sollen zusätzliche Hintergründe zur kreativen Arbeit und zur Weiterentwicklung der offenen Spielwelt liefern. Tears of the Kingdom knüpfte am 12. Mai 2023 an The Legend of Zelda: Breath of the Wild an und erweiterte dessen Hyrule unter anderem um schwebende Inseln, den riesigen Untergrund und Links neue Sonau-Fähigkeiten.

Secrets of the Zonai erscheint passend zum 40. Jubiläum der Zelda-Reihe im Jahr 2026. Eine deutschsprachige Ausgabe ist bislang nicht angekündigt, die englische Standardausgabe wird jedoch auch im deutschen Handel angeboten.

Eine Veröffentlichung für Sammler

Für wen lohnt sich das neue Zelda-Buch? Mit seinen 472 Seiten dürfte das Hardcover besonders für Lore-Fans, Artbook-Sammler und Hobbyentwickler interessant sein. Neben fertigen Motiven stehen frühe Designs und verworfene Ansätze im Mittelpunkt, die im eigentlichen Spiel nicht immer sichtbar sind.

Wer Tears of the Kingdom erneut erleben möchte, kann außerdem zur technisch verbesserten Nintendo Switch 2 Edition greifen. Sie bietet grafische und technische Optimierungen sowie zusätzliche Funktionen über Zelda Notes in der Nintendo Switch App.

Freut ihr euch auf Secrets of the Zonai und würdet ihr euch das umfangreiche Begleitbuch ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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