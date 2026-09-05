Palworld 1.1 angekündigt – Pocketpair teasert lang gewünschte Funktion

Pocketpair arbeitet bereits am nächsten größeren Update für Palworld und hat nun einen besonders spannenden Vorgeschmack geliefert. Version 1.1 soll eine umfangreiche Funktion enthalten, die sich die Community bereits seit längerer Zeit wünscht.

Worum es sich dabei konkret handelt, verrät das Studio allerdings noch nicht. Auch ein Veröffentlichungsdatum oder ein genaueres Release-Zeitfenster für das Update steht bislang aus.

Eine große Funktion für Version 1.1

Welche Neuerung plant Pocketpair für Palworld? Publishing and Communications Lead John Buckley sprach im Rahmen der Gamescom 2026 über die Zukunft des Survival-Spiels. Demnach enthält Version 1.1 eine große und klar umrissene Funktion, nach der Fans schon seit einiger Zeit verlangen.

Die mysteriöse Neuerung geht offenbar nicht auf den jüngsten Aufruf des Studios zurück, bei dem die Community eigene Wünsche für das Update einreichen durfte. Pocketpair hatte die Funktion bereits während der Arbeiten an Palworld 1.0 im Blick, entschied sich damals jedoch gegen ihre Umsetzung.

Der Grund lag im ohnehin enormen Umfang der Vollversion. Eine weitere große Funktion hätte nach Ansicht des Teams zu viel Raum eingenommen und möglicherweise andere wichtige Inhalte beeinträchtigt. Nach dem Abschluss von Version 1.0 könne Pocketpair nun Ideen verfolgen, die nicht zwingend mit der ursprünglichen Vision für Palworld verbunden waren.

Deutlich kleinerer Umfang als bei Palworld 1.0

Wie umfangreich wird das nächste Palworld-Update? Trotz der angekündigten Funktion sollten Fans kein zweites Update im Ausmaß von Version 1.0 erwarten. Pocketpair plant nicht, ein weiteres Jahr ausschließlich an Version 1.1 zu arbeiten.

Besonders große Community-Wünsche wie ein komplett neuer Kontinent oder eine Erhöhung der Levelgrenze um weitere 20 Stufen passen deshalb nicht in den geplanten Rahmen. Der Schwerpunkt dürfte stattdessen auf der geheimen Funktion sowie überschaubaren Ergänzungen, Balance-Anpassungen und Fehlerbehebungen liegen.

Der öffentliche Austausch über Version 1.1 begann bereits Mitte August 2026. Nachdem Buckley ein Bild aus einer internen Brainstorming-Sitzung geteilt und nach Wünschen gefragt hatte, gingen innerhalb eines Tages rund 1.700 Antworten ein. Die enorme Resonanz zeigt, wie viele Vorstellungen die Community für die weitere Entwicklung von Palworld hat.

Die Geschichte von Palworld geht weiter

Welche Bedeutung hat Version 1.0 für die Zukunft? Palworld verließ am 10. Juli 2026 nach mehr als zwei Jahren den Early Access. Das umfangreiche Update fügte 72 neue Pals hinzu und erhöhte die Gesamtzahl der Kreaturen auf 287.

Zu den weiteren Neuerungen gehörten Sunreach, der Weltenbaum sowie die Systeme Erwachen und Mutation. Außerdem überarbeitete Pocketpair die Handlung, zentrale Missionen, den Basenbau, den Mehrspieler-Modus und zahlreiche weitere Bereiche des Spiels.

Intern betrachtet das Studio Version 1.0 lediglich als sanften Prolog. Die Ereignisse rund um den Weltenbaum markieren somit nicht das Ende der übergeordneten Geschichte. Pocketpair denkt bereits über die nächste erzählerische Etappe nach, während Version 1.1 zunächst den Weg für neue Ideen ebnen soll.

Welche lang erwartete Funktion wünscht ihr euch für Palworld 1.1? Schreibt eure Vermutungen und Wünsche in die Kommentare.

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