Palworld und No Mans Sky – Social-Media-Dialog heizt Crossover-Gerüchte an

Zwischen Palworld und No Man’s Sky könnte sich ein ungewöhnliches Crossover anbahnen. Mehrere öffentliche Nachrichten von Pocketpair und Hello Games sorgen seit dem 19. August 2026 dafür, dass Fans über eine Zusammenarbeit der beiden Survival-Spiele spekulieren.

Eine offizielle Ankündigung gibt es bislang nicht. Der auffällig verspielte Austausch zwischen den Verantwortlichen zeigt jedoch, dass auf beiden Seiten grundsätzlich Interesse an einer Kooperation besteht.

Ein öffentlicher Austausch mit Vorgeschichte

Wie entstanden die neuen Gerüchte um Palworld und No Man’s Sky? Den aktuellen Spekulationen ging eine Diskussion über die zahlreichen Kooperationsanfragen voraus, die Pocketpair regelmäßig erhält. John Bucky Buckley, Leiter für Publishing und Kommunikation bei Pocketpair, erklärte, dass bereits viele vorgeschlagene Projekte abgelehnt oder verworfen worden seien.

Der Grund dafür ist laut Buckley nicht allein die verfügbare Entwicklungszeit. Ein Crossover müsse auch spielerisch und thematisch zu Palworld passen, statt lediglich bekannte Marken und Inhalte miteinander zu vermischen.

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In diesem Zusammenhang nannte Buckley bereits mehrere Spiele, mit denen Pocketpair gerne zusammenarbeiten würde. Dazu zählen ARK, Fortnite und No Man’s Sky. Besonders die wiederholte Erwähnung des Weltraumabenteuers von Hello Games ließ die Community aufhorchen.

Sean Murray, Gründer von Hello Games, reagierte anschließend auf einen Beitrag zu den abgelehnten Kooperationen und sprach Buckley direkt an. Der Pocketpair-Vertreter antwortete mit einer humorvollen Anspielung auf Eminems Song Stan und stellte sich dabei als wartender Fan dar, der noch immer auf eine Rückmeldung hofft.

Murray griff die Vorlage auf und führte den musikalischen Scherz in der Rolle der antwortenden Figur weiter. Damit erhielt das Gerücht zusätzliches Futter, denn der Austausch wirkte deutlich konkreter als eine beiläufige Erwähnung zweier Marken.

Passende Ideen für beide Survival-Welten

Welche Inhalte könnte ein Crossover zwischen Palworld und No Man’s Sky bieten? Beide Spiele setzen auf offene Welten, Basenbau, Erkundung und den Umgang mit fremdartigen Kreaturen. Dadurch gäbe es zahlreiche Möglichkeiten, Inhalte auszutauschen, ohne dass die Zusammenarbeit völlig losgelöst von den jeweiligen Spielsystemen wirken müsste.

In No Man’s Sky könnten ausgewählte Pals als Begleiter oder besondere Kreaturen erscheinen. Denkbar wären außerdem eine zeitlich begrenzte Expedition, thematische Bauobjekte oder Belohnungen im Stil von Palworld.

Für Palworld würde sich dagegen ein Gebiet mit außerirdischer Umgebung anbieten. Raumschiffe, Technologien von Hello Games, kosmische Ausrüstung oder Gegner aus No Man’s Sky könnten als Dungeon, Bosskampf oder neue Ereignisse integriert werden.

Dass eine solche Kooperation grundsätzlich möglich wäre, hat Pocketpair bereits mit früheren Projekten gezeigt. Palworld erhielt unter anderem Inhalte zu Terraria und Ultrakill. Das Studio betont allerdings, dass neue Marken nur dann eingebunden werden sollen, wenn daraus eine sinnvolle spielerische Verbindung entsteht.

Eine Bestätigung steht weiterhin aus

Wann könnte die Zusammenarbeit offiziell angekündigt werden? Einen Termin, einen Trailer oder konkrete Angaben zu möglichen Inhalten haben Pocketpair und Hello Games bislang nicht veröffentlicht. Auch der humorvolle Austausch auf Social Media ist noch keine Bestätigung dafür, dass sich ein Crossover bereits in Entwicklung befindet.

Das öffentliche Interesse beider Seiten ist dennoch kaum zu übersehen. Sollte aus den Andeutungen tatsächlich ein gemeinsames Projekt entstehen, könnten zwei der bekanntesten modernen Survival-Sandboxes auf besonders kreative Weise aufeinandertreffen.

Würdet ihr euch über ein Crossover zwischen Palworld und No Man’s Sky freuen und welche Inhalte sollten unbedingt dabei sein? Schreibt uns eure Ideen in die Kommentare.