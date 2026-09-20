Palworld Card Game Legends Awaken bringt neue Legendär-Regel für Pals

Das Palworld Official Card Game baut sein Angebot bereits wenige Monate nach dem Debüt kräftig aus. Für die zweite Erweiterung Legends Awaken hat Publisher Bushiroad das neue Merkmal Legendär vorgestellt, das besonders mächtigen Pals vorbehalten ist und eine eigene Regel mitbringt.

Als erste Karte mit diesem Merkmal wurde Jetragon präsentiert. Die Erweiterung erscheint am 30. Oktober 2026 und umfasst 100 reguläre Kartentypen in den Seltenheitsstufen RR, R, U und C sowie zusätzliche Parallelkarten.

Die neue Legendär-Regel

Welche Einschränkung gilt für legendäre Pals? Von einem Pal mit dem Merkmal Legendär darf sich nur ein Exemplar mit demselben Kartennamen in der eigenen Basis befinden. Mehrere unterschiedliche legendäre Pals können dagegen offenbar gleichzeitig eingesetzt werden.

Die Regel erinnert an legendäre Kreaturen aus Magic: The Gathering. Dort dürfen ebenfalls nicht mehrere permanente Karten mit identischem Namen und dem entsprechenden legendären Typ gleichzeitig kontrolliert werden. Bushiroad überträgt diese grundlegende Idee damit auf das eigene Basis-System.

Jetragon deutet weitere Karten an

Warum ist Jetragon für Legends Awaken besonders wichtig? Der mächtige Drachen-Pal ist die erste bestätigte Karte, die das neue Merkmal nutzt. Seine Fähigkeiten nehmen zudem ausdrücklich Bezug auf weitere legendäre Pals, was auf zusätzliche Karten und möglicherweise eine komplette Legendär-Strategie innerhalb der Erweiterung hindeutet.

Welche Pals ebenfalls mit dem Merkmal ausgestattet werden, hat Bushiroad bislang nicht vollständig bekannt gegeben. Bereits zuvor hatte das Unternehmen allerdings angekündigt, dass Legends Awaken mehrere legendäre Pals mit neu angefertigten Illustrationen enthalten wird. Jetragon dürfte deshalb lediglich den Auftakt einer ganzen Reihe besonders seltener und spielstarker Karten bilden.

Schneller Ausbau des Sammelkartenspiels

Wie entwickelt sich das Palworld Official Card Game weiter? Das Sammelkartenspiel startete am 30. Juli 2026 mit dem Booster-Set Dawn of Palpagos sowie zwei Trial Decks in den Farbkombinationen Rot und Blau sowie Grün und Lila. Beim Deckbau können bis zu zwei Farben kombiniert und zusätzlich farblose Karten verwendet werden.

Das Spiel verbindet bekannte TCG-Konzepte mit Elementen aus Palworld. Seelen dienen als Ressource, während Pals andere Pals, Strukturen oder den Gegner angreifen können. Fähigkeiten wie Harvesting und Kindling greifen außerdem Tätigkeiten aus dem Survival-Spiel auf und übertragen sie auf die Kartenmechanik.

Parallel zum Start von Legends Awaken ist für Ende Oktober 2026 eine zweite Auflage von Dawn of Palpagos geplant. Weitere Lieferungen der ersten Auflage sollen bereits im September 2026 erscheinen. Mit Eternal Ascent wurde zudem schon die dritte Erweiterung des noch jungen Kartenspiels angeteasert.

Wie gefällt euch die neue Legendär-Regel und welchen mächtigen Pal möchtet ihr als Nächstes auf einer Karte sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab