Palworld Official Card Game – Dawn of Palpagos kommt als 2nd Edition zurück

Bushiroad reagiert auf die anhaltenden Lieferengpässe beim Palworld Official Card Game und konkretisiert die Pläne für eine zweite Auflage des ersten Booster-Sets Dawn of Palpagos. Die neuen Karten sollen bereits Ende Oktober 2026 in den Handel kommen und die Verfügbarkeit des noch jungen Sammelkartenspiels verbessern.

Dawn of Palpagos erschien am 30. Juli 2026 zusammen mit zwei Trial Decks und umfasst 100 reguläre Kartentypen sowie 61 Parallelversionen. Die große Nachfrage sorgte jedoch dafür, dass das Produkt bei vielen Fachhändlern schnell vergriffen war.

Klare Kennzeichnung der zweiten Auflage

Woran lässt sich die 2nd Edition erkennen? Bushiroad setzt auf einen kleinen, aber eindeutigen Unterschied. Sämtliche Karten der zweiten Auflage erhalten in der rechten unteren Ecke eine römische Zwei neben den Copyright-Angaben.

Abgesehen von dieser Kennzeichnung sollen die Karten inhaltlich und optisch weitgehend mit der ursprünglichen Ausgabe übereinstimmen. Sammler können die beiden Druckauflagen damit auseinanderhalten, während Fans des eigentlichen Kartenspiels weiterhin dieselben Karten und Strategien verwenden können.

Auf den Verpackungen der ersten Auflage war außerdem ein Druckfehler enthalten, bei dem der Name Palworld im Kleingedruckten falsch geschrieben wurde. Bushiroad hatte bereits angekündigt, diesen Fehler bei zukünftigen Nachdrucken zu korrigieren.

Zusätzliche Lieferungen im Herbst 2026

Wann erscheinen die neuen Palworld-Karten? Noch im September 2026 sollen zusätzliche Lieferungen der ersten Auflage von Dawn of Palpagos verfügbar werden. Die ausdrücklich als 2nd Edition gekennzeichnete Neuauflage folgt nach aktueller Planung Ende Oktober 2026.

Damit könnte sich die angespannte Situation bei lokalen Kartenläden zumindest teilweise entspannen. Bushiroad verweist Interessierte weiterhin an teilnehmende Fachhändler, über die auch genauere Informationen zu Beständen und Vorbestellungen erhältlich sein sollen. Eine flächendeckende Verfügbarkeit bei großen deutschen Handelsketten ist bislang nicht angekündigt.

Das Palworld Official Card Game überträgt die Welt des Survival-Spiels in ein kompetitives Duell für zwei Personen. Dabei stellen die Teilnehmer Teams aus Pals zusammen, sammeln Ressourcen, errichten Strukturen und nutzen unterschiedliche Kartenfarben für ihre jeweilige Strategie.

Weitere Produkte für das Palworld Card Game

Welche Neuheiten folgen auf Dawn of Palpagos? Rund um die zweite Auflage stehen bereits weitere Veröffentlichungen an. Das Sleeve & Card Set Vol. 1 wurde auf den 16. Oktober 2026 verschoben und enthält 75 Kartenhüllen sowie zehn Karten aus fünf unterschiedlichen Kartentypen.

Am 30. Oktober 2026 erscheint außerdem mit Legends Awaken das zweite Booster-Set. Die Erweiterung bietet 100 reguläre Kartentypen sowie zusätzliche Parallelversionen und unterstützt die Farben Rot, Blau, Grün, Violett und Farblos.

Die Kombination aus zusätzlichen Lieferungen, einer klar gekennzeichneten Neuauflage und einer weiteren Erweiterung dürfte dafür sorgen, dass das Palworld Official Card Game im Herbst 2026 deutlich präsenter wird. Besonders für Fans, die Dawn of Palpagos bisher nicht zu einem angemessenen Preis finden konnten, ist der Nachdruck eine wichtige Nachricht.

Werdet ihr bei der 2nd Edition von Dawn of Palpagos zugreifen oder bevorzugt ihr die Karten der ersten Auflage? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab